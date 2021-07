Berlin - Die Ärzte sind sauer. „Nur Stunden, nachdem Jens Spahn in der Bundespressekonferenz am Donnerstag die Öffentlichkeit über den aktuellen Stand im Kampf gegen die Delta-Mutanten informiert hatte, funkt die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut mit einer neuen Corona-Impfempfehlung dazwischen. Ohne jede Vorankündigung“, empört sich der Bayerische Hausärzteverband am Freitag.

Die STIKO empfiehlt, generell nach einer Erstimpfung mit Astrazeneca die Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff von Biontech oder Moderna durchzuführen. Außerdem verkürzt sie die Empfehlung zum Impfabstand zum Teil erheblich. So werden aus zwölf Wochen zwischen einer Erst- und Zweitimpfung bei Astrazeneca plötzlich nur noch mögliche vier Wochen bei einer Zweitimpfung mit einem mRNA-Vakzin, kritisiert der Ärzteverband – und geht auf die Barrikaden: