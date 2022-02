Berlin - „Es war doch nur ein Zellhaufen und kein echtes Kind“ – Nicht selten müssen sich Frauen nach einer Fehlgeburt Bagatellisierung von Freunden oder Angehörigen anhören. Egal ob sich die Frau in der frühen oder späten Phase der Schwangerschaft befand: „Wenn das Bindungsgefühl da ist, ist es ein gravierender Verlust, der ein traumatisches Ereignis darstellen und zu einer heftigen Trauerreaktion führen kann“, sagt die Berliner Psychologin Sophie Kaczmarek-Nitsch. Ein Gespräch darüber, wie sich ein Abort auf Körper und Psyche auswirkt, wieso es nicht ratsam ist, sich in die nächste Schwangerschaft zu stürzen, das Abschiednehmen vom fehlgeborenen Kind und die gesellschaftliche Tabuisierung des Themas.

Berliner Zeitung: Frau Kaczmarek-Nitsch, die Wahrscheinlichkeit, dass ich einer Frau begegne, die eine Fehlgeburt erlitten hat – ob bewusst oder unbewusst – ist hoch. Schätzungsweise endet jede dritte bis siebte Schwangerschaft in einem frühen Schwangerschaftsverlust. Welche Auswirkungen hat eine Fehlgeburt auf den Körper?

Sophie Kaczmarek-Nitsch: Gerade am Anfang der Schwangerschaft baut sich das Schwangerschaftshormon Beta-HCG erst auf und erreicht zwischen der achten und zwölften Schwangerschaftswoche die höchste Konzentration im Körper. Das Hormon führt zu den bekannten Schwangerschaftsanzeichen wie Übelkeit, Unterleibsschmerzen, Müdigkeit, Stimmungsschwankungen. Wenn eine Frau eine Fehlgeburt erleidet, kann es vorkommen, dass sie noch wochenlang mit diesen körperlichen Anzeichen leben muss, denn es dauert mitunter eine ganze Weile, bis das Hormon im Körper der Frau wieder abgebaut ist. Das kann die ohnehin schwierige Situation nochmals erschweren, wobei man sagen muss, dass jede Frau anders auf einen Schwangerschaftsverlust reagiert und ihn individuell verarbeitet.

Welche Typen gibt es?

Ganz pauschalisierend kann man das nicht zusammenfassen. Was man jedoch sagen kann: Frauen, die bereits eine Bindung zum Kind in ihrem Bauch aufgebaut haben, kommen mit dem Verlust schwerer klar als Frauen, die eher versuchen, sich die Fehlgeburt rational zu erklären. Zum Beispiel, indem sie sich sagen, dass es vom biologischen Zusammenspiel her nicht sein sollte – der Grund liegt nicht an ihnen, sondern an der Physiologie. Was wir aus Studien auch wissen, ist, dass ein Großteil der Frauen nach der Fehlgeburt mit depressiven Stimmungslagen und Ängsten zu kämpfen hat. Es kommt auch nicht selten vor, dass Frauen nach einem Abort posttraumatische Symptome entwickeln.

Micha Redeligx Zur Person Sophie Kaczmarek-Nitsch ist Diplompsychologin und psychologische Psychotherapeutin mit eigener Privatpraxis in Berlin Neukölln. Neben tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie für Erwachsene ist sie auf Gynäkologische Psychosomatik und Traumatherapie spezialisiert.

Wie kommt es zu dieser extremen psychischen Reaktion?

Das hat viel mit der psychischen Vorgeschichte einer Frau zu tun. Wenn sie in der Vergangenheit bereits ein traumatisches Erlebnis hatte, kann der Schwangerschaftsverlust zu einem Trigger werden und das Trauma re-aktualisieren. Eine posttraumatische Belastungsstörung kann aber auch von den Umständen rund um die Fehlgeburt abhängen. Sie geht mit einem ausgeprägten Erleben von Hilflosigkeit und Ohnmacht einher. Die Frau hat gegebenenfalls das Gefühl, die Kontrolle, auch über den eigenen Körper, zu verlieren. Das „Nicht-Mitbestimmen-Können“ manifestiert sich seelisch und kann bis weit nach der Fehlgeburt sehr belastend sein.

Was ist mit Schuldgefühlen?

Damit haben die Frauen wirklich oft zu kämpfen. Das zeigt auch die Erfahrung in meiner Praxis. Sie attribuieren den Verlust sehr auf ihre eigenen Fähigkeiten und ihre Weiblichkeit. Dann heißt es oft: „Ich bekomme nicht einmal das Muttersein hin“ oder „Ich konnte mein eigenes Baby nicht halten“.

Oder so was wie: „Hätte ich… wäre das Kind vielleicht…“

Genau. Das spielt gerade in der ersten Schockphase eine große Rolle. Wir wollen als Menschen eine Erklärung haben für Dinge, die uns passieren. Und wir wollen auch die Schuldfrage geklärt haben: Wer ist verantwortlich für die Situation, die entstanden ist? Viele Frauen suchen das Versagen, das selbstverständlich keines ist, bei sich. Sie werfen sich beispielsweise vor, sich nicht genug geschont zu haben, nicht gesund genug gelebt zu haben. Es gibt aber auch Frauen – wir nennen das in der Psychologie das externale Attribuieren –, die suchen die Schuld bei ihrer Gynäkologin, ihrer Hebamme, also einer außenstehenden Person.

Macht es einen Unterschied, ob es sich um einen frühen oder späten Schwangerschaftsverlust handelt?

Ich würde sagen: ja und nein. Es ist so, dass man mit dem Kind, das man verliert, gar keine konkreten Beziehungserfahrungen machen konnte. Vielleicht gibt es ein Ultraschallbild oder eine Eintragung im Mutterpass. Später, im fünften bis siebten Schwangerschaftsmonat, werden die Kindsbewegungen spürbar, entsprechend intensiviert sich meist auch die Bindung zwischen Mutter und Kind. Ich kenne aber auch Frauen, die nur wenige Wochen schwanger waren, aber schon eine starke Verbindung zu ihrem Kind verspürten, sich eine klare Zukunft ausmalten. Auch sollten Außenstehende vorsichtig sein und die Fehlgeburt nicht relativieren, indem sie etwa sagen, dass es ja noch kein richtiges Kind war. Das ist für den Trauerprozess völlig egal. Wenn das Bindungsgefühl da ist, ist es ein gravierender Verlust, der ein traumatisches Ereignis darstellen und zu einer heftigen Trauerreaktion führen kann, egal wie fortgeschritten die Schwangerschaft war.

Fehlgeborenes Kind kann bestattet werden

Was gehört zum Trauerprozess? Sie erwähnten bereits die erste Schockphase.

Es gibt keine prototypischen Verläufe, es handelt sich um einen sehr individuellen Prozess. Häufig wollen die Frauen es nicht wahrhaben oder können den Verlust nicht akzeptieren. Darunter fällt die Suche nach der Verantwortung. Danach folgt meist eine Phase mit aufbrechenden Gefühlen: Frauen weinen haltlos, sind sehr gereizt oder aggressiv. Es kann auch zu einem starken sozialen Rückzug kommen, bei dem sie sich selbst sehr einsam fühlen. Dies wird oft abgelöst durch ein Stadium der aktiven Auseinandersetzung mit der Fehlgeburt und dem Finden von Gründen oder persönlichen Erklärungen für das Geschehene. Die letzte Phase ist ein Annehmen, eine Integration in die eigene Lebensgeschichte.

Aufruf Liebe Leserinnen und Leser, welche Erfahrung haben Sie mit einem Schwangerschaftsverlust gemacht? Was ist Ihre Meinung zur gesellschaftlichen und privaten Tabuisierung des Themas? Schreiben Sie uns unter gesundheit@berlinerverlag.com, ob mit Klarnamen oder anonym. Wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung.

Inwieweit unterstützen Sie Ihre Patientinnen in diesem Trauerprozess?

Viel reden, weil meiner Erfahrung nach viele Frauen in ein Schweigen verfallen. Eine Fehlgeburt ist ja noch immer ein schambesetztes Thema, weshalb viele Frauen gar nicht den Mut fassen, sich Freunden oder der Familie anzuvertrauen. Oder sie wollen und können sich Bagatellisierungen wie „Warte mal ab, in drei Monaten seid ihr bestimmt wieder schwanger“ nicht anhören. Ich bin also zunächst sehr erleichtert, wenn die Betroffenen den Weg zu mir in die Praxis gefunden haben. Dann darf über alles gesprochen, nachgedacht und gefühlt werden. Im Trauerprozess selbst rate ich dazu, möglichst viel Greifbares zu schaffen und ein Ritual des Abschieds zu finden. Wenn die Schwangerschaft nicht im Mutterpass eingetragen war, kann das nachgeholt werden. Es gibt auch die Möglichkeit, das Kind mit Namen, Geburts- und Todestag beim Standesamt eintragen zu lassen, das ist inzwischen unabhängig von der Schwangerschaftswoche möglich. Man kann sich auch eine Box zusammenstellen, mit dem Ultraschallbild, einem Body und weiteren Dingen, die man möglicherweise für das Baby schon gekauft hat, und einen guten Ort dafür finden. All diese Schritte können beim Realisieren und Akzeptieren sehr helfen. Wichtig ist, dass sie sich für die Frau oder das Paar stimmig anfühlen.

Kann auch das Bestatten des fehlgeborenen Kindes helfen?

Wenn eine Frau die Fehlgeburt in einem Krankenhaus hat, gibt es die Möglichkeit, das Baby mitzunehmen und zu beerdigen. Das eröffnet den Eltern einen Gestaltungsraum. Sie können sich überlegen, eine kleine Trauerfeier zu organisieren, etwa damit sich auch die Geschwisterkinder verabschieden können. Diese Freiheit, selbst zu entscheiden, kann psychisch betrachtet das Gefühl von Kontrolle zurückbringen. Eine Bestattungspflicht gibt es, wenn eine gewisse Gewichtsgrenze des Babys erreicht ist. In Berlin, Hamburg oder Brandenburg liegt sie bei einem Kilogramm.

Wie kann eine nächste Schwangerschaft ohne zu starke Verlustangst gelingen?

Wichtig ist, dass man den Verlust gut verarbeitet hat, damit man sich überhaupt traut, es noch mal zu versuchen. Frauen haben bei einer Fehlgeburt auch einen Anspruch auf Hebammenbetreuung. Das wissen viele nicht. Hebammen können beratend zur Seite stehen und sehr gut unterstützen. Es gibt Hebammen, die speziell ausgebildet sind für trauernde Eltern. Es kann auch hilfreich sein, den Klinikbefund anzufordern. Ein ausführliches Gespräch sollten die Mediziner sowieso anbieten und in Ruhe darüber aufklären, dass es im Nachgang einer Fehlgeburt zu einer Reihe körperlicher und psychischer Reaktionen wie Appetitlosigkeit, Schlafstörungen, motorische Unruhe, Libidoverlust, Ängsten und depressiven Verstimmungen kommen kann. Und darauf hinweisen, dass die Frau gut auf solche Anzeichen achten und sich gegebenenfalls psychotherapeutische Unterstützung suchen sollte. Es wäre sehr wünschenswert, wenn entsprechende Adressen an die Frauen weitergegeben werden.

Männer sprechen zunächst über andere Probleme

Nehmen auch Männer eine Psychotherapie nach einer Fehlgeburt wahr?

In meine Praxis kommen in erster Linie Frauen, ganz wenige Männer, und tatsächlich auch sehr zeitversetzt. Männer brauchen in der Regel länger, um sich Unterstützung zu suchen. Meist sprechen sie nicht direkt über den Verlust. Es kristallisiert sich dann heraus, dass eigentlich die Fehlgeburt das belastende Thema ist. Ich schlage deshalb von Anfang an vor, dass der Partner oder die Partnerin in die Therapiestunden mitkommen kann. Wichtig ist, zu akzeptieren, dass jede Person ihren eigenen Weg finden darf, um mit der Fehlgeburt zurechtzukommen. Es gibt Menschen, die versuchen, ihre Gefühle lieber mit sich selbst auszumachen, andere gehen 20 Kilometer laufen, wieder andere möchten über das Geschehene sprechen. Das Paar sollte sich darüber verständigen und anerkennen, dass jeder unterschiedliche Bedürfnisse im Trauerprozess haben kann.

Ist das Thema Fehlgeburt in der Gesellschaft angekommen – oder erkennen Sie eine Tabuisierung?

Ich habe nicht den Eindruck, dass es angekommen ist, weil wir noch immer den Tod ausklammern. Es gibt kaum ein gesellschaftlich adäquates Umgangswerkzeug mit Verlust und Tod. Wir sind oftmals überfordert bei dem Thema, erst recht, wenn der Tod schon so früh eintritt, am Anfang des Lebens. Umso wichtiger ist es, Berichte über Schwangerschaftsverluste immer wieder öffentlich zu machen. Es gibt inzwischen viele Prominente und Influencerinnen, die ganz offen in sozialen Medien über ihren Schwangerschaftsverlust sprechen. Das kann wahnsinnig ermutigend sein. Jede vierte bis fünfte Frau ist im Laufe ihres Lebens von einer Fehlgeburt betroffen und es gibt eine hohe Dunkelziffer. Ich empfehle meinen Patientinnen – natürlich nur, wenn es sich für sie stimmig anfühlt – Foren zu besuchen, Erfahrungsberichte zu lesen und zu versuchen, sich mit anderen Betroffen in Verbindung zu setzen, um zu spüren, dass sie nicht alleine sind.

Es gibt aber auch viele negative Reaktionen auf Influencerinnen. Da heißt es oft: „Das Thema ist zu intim, behalte es doch für dich.“

Da geht es um den Vorwurf der Selbstdarstellung. Ich denke, gerade diese Reaktionen führen dazu, dass das Thema ein Stigma, ein Tabu bleibt, obwohl es eine klare Lebensrealität ist. Der Tod gehört nun mal zum Leben dazu.