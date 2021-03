Berlin - Das Thema musste ja irgendwann aufkommen: Laut der Bild-Zeitung haben bis zu 90 Prozent der Covid-19-Intensivpatienten einen Migrationshintergrund. Dies habe eine telefonische Umfrage unter Chefärzten ergeben. Angeblich habe RKI-Chef Lothar Wieler in internen Gesprächen beklagt, dass die hohen Corona-Fallzahlen unter Menschen mit Migrationshintergrund „tabuisiert“ werden, es sich aber um ein „riesengroßes Problem“ handle. Sprachliche Barrieren würden den Umgang mit den Erkrankten, aber auch die Prävention erschweren.

Diverse Medien sind darauf angesprungen und haben händeringend versucht, den Schwachsinn der Bild zu relativieren. So wurde festgehalten, dass nicht der Migrationshintergrund oder Verständnisprobleme ein Risikofaktor für Covid-19 darstellen, sondern die Arbeits- und Lebensbedingungen. Viele Menschen mit Migrationsgeschichte sind dem Virus ausgeliefert, weil sie häufig in der Pflege und im Gesundheitssystem tätig sind, also an vorderster Front für ihre Mitmenschen kämpfen, oder einen schlechtbezahlten Job im Supermarkt haben. Weil große Familien auf engem Raum zusammenleben, nicht selten die Großeltern zu Hause gepflegt werden.

Die genannten 90 Prozent entbehren auch jeglicher wissenschaftlicher Grundlage. Es gibt keinerlei statistische Daten zum Migrationshintergrund, zu Nationalitäten oder Religionen von Corona-Patientinnen und -Patienten in deutschen Kliniken. Das hat viele Menschen trotzdem nicht davon abgehalten, vor allem in den sozialen Medien über ihre gefühlten Wahrheiten zu schreiben. Ihre eigenen Beobachtungen und Vorurteile wie so oft zu verallgemeinern:

In Neukölln gehen die Macho-Männer mit orientalischem Aussehen (hä?) eh ohne Maske einkaufen und halten nichts von den staatlich auferlegten Maßnahmen – denn sie lassen sich nichts sagen!, heißt es in einem Kommentar. Meine afroamerikanische Nachbarin, die Hausfrau ist, versteht eh kein Deutsch und lädt ihre 70 Freundinnen regelmäßig zu sich nach Hause ein. „Die“ sind schuld. „Die“ halten sich nicht an die Regeln, gefolgt von einem „Sorry, aber ist so!“ Immer schön mit dem Finger auf jemanden zeigen und „der war’s“ raunen.

Informationen zum Coronavirus nicht mit Google übersetzen

Als ich meiner Mama von der aktuellen Diskussion berichtete – besser noch der Kindergartenmentalität inmitten der Gesellschaft –, sagte sie nur „Yok artık“. Das ist türkisch und eine Mischform zwischen „Ach du Scheiße!“ und „Was soll der Mist?“. Damit wäre eigentlich alles gesagt – aber es lohnt sich trotzdem, tiefer einzusteigen.

Wieso diskutieren wir? Häufig, um Konsequenzen abzuleiten. Wenn Migrantinnen und Migranten in Deutschland tatsächlich einem größeren Infektionsrisiko ausgesetzt sind – das müsste erst mal mit wissenschaftlichen Methoden festgestellt werden –, sollte man versuchen, sie verstärkt zu schützen. Die Kommunikation müsste dann zum Beispiel nicht nur über die Moscheen und Vereine erfolgen, sondern ganz niederschwellig über das Internet und vor allem die sozialen Medien. Die Broschüren und Plakate sollten in diversen Sprachen vorliegen und nicht von Google übersetzt worden sein – was sie oftmals sind. Beispielsweise sind die türkischen Infos auf der Seite der Berliner Senatsverwaltung so kryptisch-bürokratisch formuliert, so unzugänglich, dass ich sie als Muttersprachlerin kaum entschlüsseln kann. Außerdem müssten politische Verantwortliche in die Bezirke hinein, in die Kitas, Schulen, einzelnen Betriebe, und ganz verstärkt Aufklärungsarbeit leisten und sich vor allem vernetzen.

Jetzt werden manche Menschen unruhig auf ihrem Stuhl hin und her rutschen und schnell auch das Wort „Integrationsverweigerung“ fallen lassen. „Wir leben in Deutschland – ist doch ihre Schuld, dass sie die deutsche Sprache nicht beherrschen!“ Und wohin führt diese Diskussion? Zu nix. Es mag floskelhaft klingen, aber das Virus ist und bleibt eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Nur gemeinsam können wir es schaffen, die Pandemie einzudämmen und zur Normalität zurückzukehren. Arabische Großhochzeiten, Après-Ski-Partys der Österreicher, Shisha-Treffen unter Türken oder deutsche Karnevalsveranstaltungen, kurz gesagt: Einzelne Bevölkerungsgruppen zum Sündenbock für das Infektionsgeschehen zu erklären, ist rassistisch.

Daten zu Ethnizitäten werden nicht erhoben

Eine weitere Konsequenz, die man ableiten könnte, ist, die betroffenen Gruppen schneller zu impfen. Nur gibt es in Deutschland eine berechtigte Impfpriorisierung nach Risikogruppen. Es wäre trotzdem interessant, einen Einblick in die „individuellen“ Daten der Impflinge zu erhalten. Laut RKI werden beim Impfquotenmonitoring zwar Geschlecht und Alter erfasst, aber die Länder würden diese Infos nicht übermitteln. Ein ausführlicherer Überblick sei allerdings vorgesehen. Daten zu Ethnizitäten oder zum sozioökonomischen Status der Geimpften werden dagegen nicht erhoben.

Wieso eigentlich nicht? Neben den Bemühungen, möglichst viele Menschen möglichst schnell zu impfen, geht es doch auch um die Frage, wie gerecht der lebensrettende Impfstoff in der Bevölkerung verteilt ist beziehungsweise wird. Die Diskussion muss vor allem an Fahrt aufnehmen, wenn Menschen ohne erhöhtes Risiko mit dem Impfen an der Reihe sind. Denn auch dann muss irgendeine Reihenfolge festgelegt werden. Wieso nicht zuerst in die sogenannten Problemviertel mit hoher Arbeitslosigkeit gehen? Erst Familien mit prekären Lebensbedingungen impfen, wo drei Generationen unter einem kleinen Dach leben? Es ist die Pflicht der Bundesregierung, einzelne Bevölkerungsgruppen nicht aus dem Blick zu verlieren. Das ist aber sicherlich schon längst geschehen, eben weil wir kaum Wissen darüber haben, wer genau eine Impfeinladung erhalten und sich für die Vakzinierung entschieden hat. Mehr Transparenz bei diesem Thema könnte übrigens helfen, das Virus und Krankheitsverläufe besser zu verstehen.