Berlin - Ein Werbefilm, er zeigt eine Frau in der Mitte ihres Lebens, mittendrin im Job. An der Börse arbeitet sie, das ist die Kulisse. Sie hat Kopfschmerzen und signalisiert das einem Kollegen gegenüber auf dem Parkett. Der wirft ihr eine Packung zu, die offensichtlich Tabletten enthält. Schnitt, nächste Einstellung: Die Frau reckt einen Daumen in die Höhe. Alles wieder okay?

Der Fernsehspot behauptet das jedenfalls, und obwohl er längst nicht mehr ausgestrahlt wird, fällt Rüdiger Holzbach diese Szene ein, weil er gerade über ein Problem spricht, mit dem er als Mediziner in seiner Berufspraxis zu tun hat: mit dem Missbrauch von Medikamenten, dem Versuch, sich selbst zu optimieren. Es geht um Doping im Alltag.

Holzbach ist am Klinikum Hochsauerland Chefarzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Er hilft Menschen, von Medikamenten loszukommen. Von Schlaf- und Beruhigungsmitteln zum Beispiel, die Art von Präparaten, die hierzulande am häufigsten konsumiert werden. Typische Konsumenten: „Frauen in der zweiten Lebenshälfte“, sagt Holzbach und: „Frauen machen ungefähr zwei Drittel der Betroffenen aus.“

BLZ/Galanty Schlaflos in Berlin Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Depressionen und unruhigen Nächten? Hat die Pandemie unseren Schlaf verändert? Und was genau passiert in einem Schlaflabor? Diese und weitere Fragen beantworten wir in dieser Themenwoche.

Rund 80 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland schlafen schlecht, etwa 34 Millionen Beschäftigte sind das. Eine repräsentative Umfrage der Deutschen Angestellten-Krankenkasse (DAK) ergab einen Anstieg zwischen 2010 und 2017 von 60 Prozent. Fast verdoppelt hatte sich in diesem Zeitraum die Zahl derer, die Schlafmittel benutzten, sie wuchs von 4,7 auf 9,2 Prozent an. Jeder Vierte nahm die Mittel länger als drei Jahre.

Die Erhebung fand vor der Pandemie statt. Wie sehr Corona das Problem verstärkt, welche Folgen Isolation und Homeoffice haben, wie es sich auswirkt, dass die Grenze zwischen Beruflichem und Privatem verwischt – das haben Studien bisher nicht erfasst. „Wir wissen aber von anderen Süchten, der Alkoholabhängigkeit zum Beispiel, dass sie in der Pandemie zugenommen haben“, sagt Holzbach. Der Schluss liegt nahe, dass die Tendenz bei Medikamenten ähnlich ist. Schließlich sind auch die Gründe für den Missbrauch vergleichbar.

„Schlaf- und Beruhigungsmittel werden vor allem genommen, um psychische Probleme zu bekämpfen“, so Holzbach: „Gegen Stress, stressbedingte Schlafstörungen, aber auch bei Mobbing am Arbeitsplatz.“ Besonders anfällig sind Beschäftigte, die in wechselnden Schichten arbeiten, nicht zuletzt im Gesundheitswesen. Dort befinden sich die Präparate in greifbarer Nähe. Wie sie zu handhaben sind, ist bekannt, die Versuchung da.

„Relativ wenig wissen wir über eine weitere große Gruppe: Menschen, die regelmäßig Schmerzmittel einnehmen“, sagt er. Es ist die Zielgruppe des Werbefilms, der an der Börse spielt. „Problematisch sind dabei Kombinationspräparate, die Koffein enthalten“, sagt der Chefarzt. „Sie sind Paradebeispiele für eine Mischform aus Schmerzbehandlung und Doping.“ Sie bekämpfen Symptome und halten gleichzeitig wach. Eine fast schon klassische Form der Selbstoptimierung. Sie wird oft ohne kritisches Bewusstsein betrieben und ignoriert die Alarmsignale, die der Körper sendet. „Es gibt natürlich Menschen, die müssen Mittel gegen Kopfschmerz nehmen“, so der Psychiater weiter, „aber viele nehmen sie gegen Stress, Überforderung und Überbelastung.“

Die Folgen können fatal sein. „Der Übergebrauch von apothekenpflichtigen Schmerzmitteln führt zu der paradoxen Situation, dass diese Mittel ihrerseits Kopfschmerzen auslösen“, erläutert der Mediziner. „Die Betroffenen verspüren schon morgens nach dem Aufstehen einen dumpfen Druck hinter der Stirn und an den Schläfen, der bei körperlicher Anstrengung zunimmt.“ Also wird die nächste Tablette geschluckt, eine Suchtspirale in Gang gesetzt. Bei Opiaten dreht sie sich schnell abwärts.

Morgens Ritalin, abends Z-Drugs – das hält niemand lange aus

Holzbach konstruiert den Fall eines Patienten, der ihm in seiner Klinik begegnen könnte, vielleicht so ähnlich schon begegnet ist. Ein sportlicher Typ, der sich bei einem Fahrradunfall einen komplizierten Beinbruch zuzieht, ein Opiat gegen die heftigen Schmerzen erhält und dabei merkt, dass das Mittel auch von seelischen Lasten befreit. Es ersetzt das Gefühl, nicht mehr so aktiv sein zu können wie vor einem Crash, durch die Empfindung: Ist doch egal. Eine trügerische innere Wärme macht sich breit, die allerdings ständig nach mehr verlangt. Auch dann noch, als das Bein längst auskuriert ist.

Irgendwann wird spürbar, dass die vermeintliche Selbstoptimierung nur ein Selbstbetrug ist. Sehr schnell wird das denjenigen bewusst, die Wachphasen und Ruhephasen im ständigen Wechsel mit Medikamenten zu steuern versuchen. Morgens aufs Gaspedal mit Amphetaminen oder Methylphenidat, besser bekannt unter dem Markennamen Ritalin und unter gestressten Studenten ebenso beliebt wie in Berufen mit hohem Termindruck. Abends dann auf die Bremse mit einer Pille zum Herunterdimmen. Mit Substanzen aus der Gruppe der Benzodiazepine und Non-Benzodiazepine womöglich, den sogenannten Z-Drugs, die ein hohes Suchtpotenzial in sich tragen (siehe Infobox).

„Diesen ständigen Wechsel hält niemand lange durch“, sagt Holzbach. „Leute, die das versuchen, überdosieren irgendwann, werden auffällig für ihre Umwelt, rutschen aus dem System.“ Dagegen können diejenigen, die tagsüber Gas geben, ohne abends abrupt zu bremsen, einige Zeit unterhalb des medizinischen Radars ihrer Selbsttäuschung erliegen. Experten schätzen die Dunkelziffer bei Aufputschmitteln hoch ein.

Bei Holzbach werden solche Patienten selten vorstellig. „Oft fallen Betroffene in anderen Versorgungssystemen auf“, sagt er. Herzprobleme oder Gewichtsverlust und Appetitlosigkeit werden therapiert, teils aufwändig und lange, ohne zur Ursache vorzustoßen: den chemischen Muntermachern. Sie zu bekommen, ist kein großes Problem. Die vermeintlichen Helfer in Pillenform sind auch ohne Arzt oder Apotheker erhältlich.

Für nahezu alle Dopingmittel gibt es einen Schwarzmarkt. Nicht immer sind es kriminelle Netzwerke, die sie anbieten. Mancher Angestellte, Rentner, Student stockt seine Bezüge auf, indem er sich ein Beruhigungsmittel verschreiben lässt, obwohl er es selbst nicht benötigt, nur um es zu verkaufen. „Allerdings müssen sich die meisten Betroffenen ihre Schlaf- und Beruhigungsmittel gar nicht auf illegale Weise beschaffen“, sagt Holzbach. „Sie nehmen die Präparate in vergleichsweise geringen Dosierungen. Das Problem ist oft: Sie nehmen sie viel zu lange.“

Wer lange Schmermittel nimmt, vereinsamt oft

Ihr Organismus trägt zwar keine Schäden davon, er würde sogar bei großen Mengen unversehrt bleiben. Anders als bei Alkohol, der nicht nur die Leber zersetzt. „Nehmen wir an, Sie nehmen 30 Jahre lang opiathaltige Schmerzmittel in hohen Dosen“, sagt Holzbach: „Würden Sie tödlich verunglücken und ein Pathologe Sie untersuchen, fände er keine körperlichen Schäden, die auf einen Missbrauch hindeuten.“ Den Schaden richten die Alltagsdrogen aber in Kopf und Seele an.

Methylphenidat zum Beispiel macht kurzfristig leistungsstark, doch auf Dauer fahrig, schnell reizbar und aggressiv, macht früher oder später unbeliebt. „Wer wiederum lange Zeit Schmerzmittel konsumiert, zieht sich häufig zurück“, sagt Holzbach. Die Gleichgültigkeit durch Opiate mag den, der sie nimmt, anfänglich wärmen, seine Umwelt wird sie irgendwann dagegen als Gefühlskälte interpretieren.

Das Sozialverhalten ändert sich, Alltagsdoping führt in eine Sackgasse. Die Wende zu schaffen, ist schwierig. „Viele wissen nicht einmal, dass sie ein Problem haben“, sagt der Psychiater. „Wenn sie einen Artikel lesen mit der Überschrift ‚Jeden Tag eine Handvoll Pillen‘, fühlen sie sich nicht angesprochen.“ Doch am Beginn des Entzugs muss die Erkenntnis der Patienten stehen, dass sich dringend etwas ändern sollte in ihrem Leben. Dass sie eben potenzielle Patienten sind, Menschen, die ärztliche Hilfe benötigen.

Die bekommen sie in Holzbachs Klinik. „Bei Schlaf- und Beruhigungsmitteln nehmen wir eines der Präparate, die sich gut dosieren und in kleinen Schritten reduzieren lassen“, sagt der Mediziner, der inzwischen weit mehr als 10.000 Menschen beim Entzug begleitet hat. „Das passiert über den Tag verteilt, damit der Wirkpegel nicht zu stark absinkt und sich beim Patienten nicht das Gefühl einstellt, er müsse zur alten Dosierung zurückkehren.“ Bei Opiaten verfährt der Chefarzt ähnlich. „Aufputschende Substanzen und Kopfschmerzmittel werden dagegen mit einem Schlag abgesetzt.“

Nach dem Entzug: Verhalten muss regelmäßig hinterfragt werden

Um dauerhaft von der Sucht befreit zu sein, muss der Patient sein Verhalten analysieren. Zusammen mit seinem Arzt findet er heraus, in welchen Situationen er zur Pille griff und warum er dies tat. Damit startet der wichtigste Teil der Therapie. „Es nützt ja nichts, wenn ich abstinent lebe, aber Ängste habe oder gestresst bin und mit meiner Situation nicht zurechtkomme.“ Suchtmuster erkennen, so nennt Holzbach das. Es handelt sich um einen Prozess, der mit dem Abschied aus der Entzugsklinik längst nicht abgeschlossen ist.

Holzbach erzählt von einem Telefonat mit einer ehemaligen Patientin. „Sie hatte einen Schlafmittelentzug gemacht, einige Zeit war seitdem vergangen. Sie fragte mich nun im Verlauf des Gesprächs, ob es bedenklich sei, wenn sie Schlaftee trinken würde.“ Der Arzt verneinte, die Frau druckste herum. „Dann wollte sie wissen, ob sechs Teebeutel für eine Tasse in Ordnung seien.“ Holzbachs Antwort konnte sie sich denken. Ein Daumen hoch wie in der Werbung war es jedenfalls nicht.