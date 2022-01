Berlin - Immerhin bin ich erstmal raus aus der Pandemie. Das dachte ich Ende November. Ich hatte 14 Tage meine Wohnung nicht verlassen, weil ich mir Corona eingefangen hatte, trotz doppelter Impfung. Tut mir leid, dass ich in meiner Kolumne schon wieder davon anfange.

Aber ich muss in den letzten Tagen oft an das Gefühl der Erleichterung denken, das eingesetzt hatte, nachdem das Fieber weg war. Ich hatte es hinter mir. Und auch über weitere Impfungen musste ich erstmal nicht nachdenken. Mein Hausarzt gratulierte mir zum besten Booster, den man bekommen könne. Mein Immunsystem hatte das Virus selbst kennengelernt, wahrscheinlich in der Variante Delta, es benötigt keine weitere Erinnerung mehr daran, wie die Stacheln auf seiner Oberfläche aussehen.

Die deutsche Corona-Bürokratie

Um sicher zu gehen, rief ich Christine Falk an, die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, und fragte sie, ob ich nicht doch eine dritte Spritze brauche. Das sei nach einem Impfdurchbruch wirklich nicht nötig, sagte sie. „Der Körper hat im Kontakt mit dem Virus alles herausgeholt, was möglich ist.“ In einem halben Jahr könne ich noch mal drüber nachdenken. Oder meine Antikörper messen lassen.

Ich freute mich. Aber ich hatte nicht mit der deutschen Corona-Bürokratie gerechnet.

Am Dienstag sah ich mir die Übertragung einer Pressekonferenz mit der Gesundheitssenatorin Ulrike Gote und der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey an. Es wurden wieder neue Corona-Regeln für Berlin vorgestellt. Um die Verbreitung der Omikron-Variante ein wenig zu verlangsamen, soll man in Restaurants, Kinos, Theatern ab dem Wochenende einen Status namens „2G plus“ nachweisen. Das Plus kann man mit einem negativen Corona-Test erfüllen. Man muss es nicht erfüllen, wenn man geboostert ist. Das ist der neue Superstatus, der einem das Leben leichter macht. In Bayern, las ich, bekommen ihn auch Menschen wie ich, die sich nach zwei Impfungen angesteckt haben.

Ein Kollege war in der Pressekonferenz und fragte die Senatorin, ob das auch für Berlin gilt. Nein, sagte sie, und lächelte.

Sie kenne das Problem, das gebe es in „vielen Varianten“, erklärte sie. Menschen, die einfach die Reihenfolge nicht eingehalten haben: Impfung eins, zwei, drei. Ohne Ansteckungen vorher oder zwischendurch. Damit bringt man doch jede Regel durcheinander! Das einzige, was in Berlin als Booster zählt, sind jedenfalls drei Impfungen pro Person, registriert in der Corona-Warn-App. Die App komme mit diesen ganzen anderen Fällen bisher nicht zurecht, sagte die Senatorin. Es gebe keine Zertifikate.

Eine Forderung, die im Lauf der Pandemie oft erhoben wurde, vor allem von den Verfechtern harter Maßnahmen zur Virusbekämpfung, lautet: Listen to the science. Folgt der Wissenschaft! Es scheint zu gelten, solange zum Forschungsstand passende Formulare vorrätig sind.

Dann geht das eben nicht mit der Teilnahme

Franziska Giffey sagte in der Pressekonferenz, man könne es „Kellnerinnen und Kellnern“ in Berlin nicht zumuten, herumzurechnen, wer denn nun geboostert sei. Sie klang ein bisschen empört. Wenn man sich nicht an die neue Regel halte, dann „geht es eben nicht mit der Teilnahme“, etwa an einem Essen im Restaurant. Neben der Bürgermeisterin hörte man im Video eine Frau kichern, ich weiß nicht, ob es die Gesundheitssenatorin war.

Ich spürte, wie meine Erleichterung aus dem November in einen leichten Groll umschlug. Das ist ein Gefühl, das ich in der Pandemie noch weniger bekommen wollte als das Virus. Vielleicht fahre ich mal nach Bayern, um essen zu gehen.