Nome/Alaska - Drama in der Wildnis von Alaska: Hier wurde in letzter Minute ein Mann vor den fortgesetzten Angriffen eines Bären gerettet. Mit viel Glück entdeckten die Retter der Küstenwache den Verletzten von einem Hubschrauber aus, wie die Behörden mitteilten. Die Besatzung brachte ihn in die nächstgelegene Stadt Nome; im Krankenhaus wurden Prellungen am Oberkörper und eine Beinverletzung behandelt. Damit endete eine Tortur, die als reale Fortsetzung des Films „The Revenant“ durchgehen könnte, in dem Leonardo DiCaprio bekanntlich von einem Grizzlybären verfolgt und angegriffen wird.