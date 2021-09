Moskau - Jüngst berichteten wir über ein Projekt im Nordosten Sibiriens. In der Nähe des russischen Ortes Tscherski entsteht auf 144 Quadratkilometern Fläche ein Pleistozän-Park. Hier sollen Herden von Pferden, Rentieren, Elchen, Moschusochsen, Wisenten und anderen großen Pflanzenfressern die heutige Tundra wieder in ein weites Grasland verwandeln, wie es vor Jahrtausenden typisch war: die sogenannte Mammut-Steppe. Nur die Wollhaarmammuts – Namensgeber der Landschaft – fehlen darin.

Noch, muss man sagen. Denn ein Team um den US-Genforscher George Church von der Harvard University will das Mammut per Gentechnologie wieder auferstehen lassen. Wenn alles nach Plan läuft, soll dies sogar schon innerhalb von sechs Jahren geschehen. Eine neu gegründete Firma mit dem Namen Colossal kümmert sich um die Pläne, die ein wenig nach „Jurassic Park“ klingen und unter Wissenschaftlern nicht unumstritten sind.

Die Firma Colossal habe von Investoren eine Anschubfinanzierung in Höhe von 15 Millionen US-Dollar (12,7 Mio. Euro) erhalten, schreibt die New York Times. Die Firma werde die Forschung im Labor von George Church unterstützen und Experimente in eigenen Labors in Boston und Dallas durchführen.

Seit Jahren wirbt George Church mit der Idee, das Mammut wiederzubeleben. Nach der Gründung von Colossal und der Anschubfinanzierung hält er es für realistisch, dass bereits im Jahr 2027 das erste Kalb geboren werden könnte, wie er dem US-Sender CNBC sagte. Wenn man es genau nimmt, soll dabei aber kein genaues Abbild des Wollhaarmammuts entstehen, wie es einst in den kalten Gebieten Eurasiens und Nordamerikas lebte. „Ziel ist es, einen kälteresistenten Elefanten zu schaffen, der aber wie ein Mammut aussehen und sich so verhalten wird“, sagte Church.

Bis zu 39.000 Jahre alter Mammut-Fund enthält noch Reste des Gehirns

Doch wir macht man so etwas? Die Forscher wollen ein hybrides Mammut schaffen. Der Ansatz dafür sei, dass Asiatische Elefanten und Mammuts vor etwa sechs Millionen Jahren einen gemeinsamen Vorfahren hatten, heißt es in der New York Times. Zellen des Asiatischen Elefanten sollen mit gefundenen Urzeit-Genen des Mammuts kombiniert werden. Eine Leihmutter soll dann das hybride Mammut austragen. Für die genetische Kombination wollen die Experten neue Technologien nutzen, darunter die sogenannte Genschere Crispr/Cas9, mit der Gene gezielt entfernt, ausgeschaltet und eingefügt werden können. Für die Entwicklung dieser Technologie hat die in Berlin forschende Mikrobiologin und Genetikerin Emmanuelle Charpentier erst 2020 den Nobelpreis für Chemie erhalten.

Cyclonaut/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0 Bis zu 39.000 Jahre alt ist dieses sehr gut erhaltene Mammut, gefunden 2009 in Nordsibirien. Es war ein weibliches Jungtier und wurde Yuka genannt.

Im Permafrostboden Sibiriens werden immer wieder Reste von Mammuts gefunden. Dabei kamen innerhalb der letzten 200 Jahre in Sibirien, Kanada oder Alaska auch ganze mumifizierte Kadaver zum Vorschein – in der Folge von Erdrutschen, der Suche nach Elfenbein und Exkursionen. Seit der Jahrtausendwende wurden mehrere sehr gut erhaltene Exemplare gefunden, darunter ein Mammut, das Yuka genannt wurde – ein weibliches Jungtier, das vor etwa 28.000 bis 39.000 Jahren lebte und mit etwa neun Jahren starb. Sein Körper war nahezu vollständig erhalten und enthielt sogar noch Reste des Gehirns.

Dank der vielfältigen Funde im Permafrost gebe es genügend Genmaterial, um „eine gewisse Diversität in der Population“ herzustellen, sagte bereits vor einiger Zeit Eriona Hysolli, eine Mitarbeiterin des Genetikers George Church, die in der Firma Colossal am Mammut-Projekt arbeitet, in einem Interview mit der Wiener Zeitung. Die Mammutgene sollen in die DNA von Asiatischen Elefanten eingeführt werden, „zum Beispiel für ein dichtes Fell und für zusätzliche Fettschichten“, wie die Paläontologin Victoria Herridge sagte. Sie sprach zugleich von einem „extrem komplizierten“ Verfahren.

Die Wissenschaftler müssen dazu die DNA aus einem Elefantenei entfernen und durch die mammutähnliche DNA ersetzen. „Aber noch nie hat jemand Eier von einem Elefanten gewonnen“, gibt die New York Times zu bedenken. Falls es nicht funktioniere, würden die Forscher versuchen, gewöhnliches Elefantengewebe in Stammzellen umzuwandeln, die dann möglicherweise dazu gebracht werden könnten, sich im Labor zu Embryonen zu entwickeln.

Künstliche Leihmutter muss Gewicht von 200 Pfund tragen können

„Unser Labor spezialisiert sich auf ein paar Erbgutteile, die wir als die wichtigsten sehen, um Elefanten jene Fähigkeiten zu ermöglichen, sich als Hybrid behaupten zu können“, sagte die Genetikerin Eriona Hysolli. Als „Leihmutter“ soll den Berichten zufolge eine künstliche Gebärmutter – mit aus Stammzellen gezüchtetem Gebärmuttergewebe – geschaffen werden, die groß genug sei, um etwa zwei Jahre lang einen Fötus aufzunehmen. Dieser werde immerhin ein Gewicht von 200 Pfund erreichen.

Doch wozu dies alles? Wozu das Mammut-Projekt? Warum sollen „Tausende dieser großartigen Tiere Tausende von Jahren nach ihrem Aussterben“ wieder durch die sibirische Tundra stapfen, wie die New York Times schreibt? Zunächst offenbar, um einen Traum von George Church zu verwirklichen. Der 67-jährige Harvard-Genetiker habe bereits vor 15 Jahren darüber gesprochen, wie neues genetisches Wissen über Mammuts genutzt werden könnte, heißt es in einem Bericht des Business Insiders. Er habe dabei auch über eine Frage aus dem Filmklassiker „Jurassic Park“ nachgedacht: Sollten wir etwas tun, nur weil wir es können?

Offenbar bejahte George Church diese Frage für sich. Sein Plan namens „Woolly Mammoth Revival“ wurde über Jahre mit etwa 100.000 US-Dollar unterstützt, die der Risikokapitalgeber und Paypal-Mitgründer Peter Thiel beisteuerte – womöglich mit Blick auf die Möglichkeiten, die die Technologie generell bietet. Das Werkzeugset, mit dem das Labor von George Church arbeite, könne für viele Zwecke verwendet werden, erklärte seine Mitarbeiterin Eriona Hysolli. Neben der sogenannten Genschere Crispr/Cas9 gehörten dazu etwa DNA-Synthese-Technologien, die „von unschätzbarem Wert“ seien – ein wichtiges Werkzeug der synthetischen Biologie. Damit lassen sich zum Beispiel im Labor erzeugte künstliche Gene in Lebewesen integrieren, die dadurch neue Eigenschaften erhalten.

Die Firma Colossal habe eine exklusive Lizenz mit Harvard, um die Technologien zu kommerzialisieren, die für das Mammut-Projekt entwickelt würden, sagte der Firmenchef Ben Lamm. Die 15 Millionen US-Dollar seien von Investoren wie Draper Associates, Winklevoss Capital, dem Milliardär Thomas Tull und dem Motivationsredner Tony Robbins gekommen.

Mammut-Herde soll im sibirischen „Pleistozän-Park“ ausgesetzt werden

Die Idee ist es, eine große Anzahl der neuartigen Mammuts in dem riesigen nordostsibirischen „Pleistozän-Park“ auszusetzen, der von den russischen Arktis-Experten Sergej und Nikita Zimov gegründet wurde. Diese wollen – wie bereits berichtet – beweisen, dass man das für das Klima gefährliche Auftauen der Permafrostböden bremsen könne, indem man mithilfe großer Herden arktisches Grasland revitalisiere. Die Anwesenheit der Tiere unterstütze das Wachstum von Gras, das der Atmosphäre Kohlendioxid entziehe und es in den Boden zurückführe, sagte Nikita Zimov.

Wiederbelebte Mammuts könnten bei diesem Prozess helfen, sagte George Church. Forscher bezeichneten die Wollhaarmammuts auch schon als „Ökosystemingenieure“, die einst die Mammutsteppe durch das Aufbrechen von Moos und das Düngen mit Kot pflegten. Die Mammuts würden den Schnee feststampfen und so das Auftauen der Permafrostböden erschweren, so Church.

Forscher wie Guido Grosse vom Alfred-Wegener-Institut in Potsdam sehen das als nachvollziehbaren Ansatz. „Dafür gibt es in kleinem Maßstab gute Hinweise, wir sind selbst an solchen Studien beteiligt“, sagt er. Der Permafrost-Experte hat allerdings Zweifel, dass sich dadurch das Auftauen der gefrorenen Böden aufhalten lässt. „Wir sprechen über viele Millionen Quadratkilometer Permafrostregion, die von einer enorm hohen Tierdichte bevölkert werden müssten.“

Selbst wenn die Firma Colossal die Idee des US-Genforschers Church verwirklichen sollte, sei längst nicht sicher, ob die Tiere langfristig in freier Natur überleben können, gibt die russische Paläontologin Lena Grigorjewa zu bedenken. Um etwa Nachkommen zu erzeugen, müsste das Ökosystem der Tiere wiederhergestellt werden, sagte sie dem Fachportal Nachrichten der Wissenschaft Sibiriens.

Neue Spezies soll auch zur Rettung der bedrohten Elefanten beitragen

Die Genetikerin Eriona Hysolli vertritt aber einen weitergehenden Ansatz. Ihrer Meinung nach seien aktuell die Elefanten gefährdet – „da sie immer mehr Lebensraum verlieren, vom Menschen gejagt werden und bis zu 80 Prozent der Jungtiere dem Elephant-Endotheliotropic-Herpesvirus zum Opfer fallen“. Um die noch bestehenden Populationen der Tiere zu schützen, sie an ein neues Ökosystem anzupassen und sie resistent gegen das bedrohliche Virus zu machen, sei die Genom-Editierung sehr hilfreich. Kurz gesagt: Indem man einen resistenten Hybrid aus Elefant und Mammut schaffe, könne man ein Tier züchten, das „für ein neueres Ökosystem und für den Kampf gegen Krankheiten gut ausgestattet ist“.

Doch es stehen auch ethische Fragen: Darf man ein Tier schaffen, über dessen Biologie man kaum etwas weiß? Welche Folgen hat die Freisetzung solcher Elefanten, die Ökosysteme tiefgreifend verändern könnten? Man weiß, dass das Wollhaarmammut vor rund 11.270 Jahren aus Nordosteuropa verschwand, wie eine neuere Studie zeigt. Kleine Restpopulationen überlebten bis vor etwa 4000 Jahren auf einzelnen Inseln.

Die Tiere waren nicht so riesig, wie mitunter angenommen wird. Ausgewachsene Tiere erreichten eine Schulterhöhe von bis zu 3,75 Metern – etwa wie große Elefantenbullen. Aber sie wurden schwerer, bis zu acht Tonnen, und 60 bis 65 Jahre alt. Wie Studien zeigen, legten die Tiere große Strecken zurück und ernährten sich nicht einfach von Gras, sondern von proteinreichen Kräutern – in einer reichen Landschaft, die es so heute nicht mehr gebe, wie Forscher feststellten. Was ein großes Problem für die Wiederbelebung sein könnte.

Der Vorteil einer neuen Spezies müsse gegen ihre möglichen Leiden abgewogen werden, sagt Heather Browning, Philosophin an der London School of Economics. Was mache man zum Beispiel, „wenn einmal ein oder zwei kleine Mammuts am Boden liegen, wer sorgt dann dafür, dass sie versorgt werden?“ Sie verweist auf die außergewöhnlich starken, sehr lang haltenden Mutter-Kind-Bindungen bei den Elefanten. Bei dieser neuen Spezies aber gebe es zunächst gar keine Mutter. (mit dpa)