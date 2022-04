Haben Sie sich heute schon Ihre Portion Empörung abgeholt? Man muss ja nicht mal mehr Social Media beobachten, um sich zwischen Witzen über K.-o.-Tropfen und Transgender-Aufgeregtheiten aufzureiben, da reichen auch die üblichen Massenmedien, um Ostern bloß nicht zu langweilig werden zu lassen in Zeiten des Krieges: Die Bild-Zeitung hat am Wochenende erst den Gesundheitsminister Panik über eine sogenannte Killervariante verbreiten lassen, um gleich darauf zwei Wissenschaftler dieser Annahme flugs widersprechen zu lassen.

Oder in einfacheren Worten: Erst warnt Panik-Kalle vor einer Killervariante, die uns alle umbringt, wenn wir uns nicht impfen lassen, dann sagen sowohl Et-hätt-noch-immer-jutjejange-Streeck als auch Das-müssen-wir-uns-erst-genauer-anschauen-Schmidt-Chanasit: Das ist Quatsch. Um auch diejenigen unter den Lesern abzuholen, die das Fest der Auferstehung mit sinnvolleren Maßnahmen verbracht haben als dem Lesen der immer selben Empörungsmaschinerie.

Bitte jetzt mal Erholung!

Ich glaube in diesem Fall lieber an die Wissenschaft als an den Gesundheitsminister, weil Viren erfahrungsgemäß mit der Zeit eher weniger gefährlich werden, und empfehle angesichts doch jetzt stark fallender Inzidenzen und stark steigender Temperaturen, mal ein bisschen die Sonne zu genießen und sich auf den Sommer zu freuen. Das soll der Psyche auch ganz gut tun. Und wenn man die sich verdichtenden Krisenherde in aller Welt so betrachtet, werden viele von uns eine starke Psyche noch gut gebrauchen können. Ein Erholungspäuschen wäre auch mal angebracht. Das schenkt uns nun wohl der kommende Sommer. Wir sollten es also nutzen.

Was man aber nicht ganz außer Acht lassen darf: Es gibt in der zunehmend immunisierten Bevölkerung auch solche Menschen, die sich nicht impfen lassen können oder aus medizinischen Gründen nicht wollen und für die auch eine Ansteckung mit dem Virus in seiner leichteren Variante noch sehr gefährlich wäre. Diese Menschen hatten mindestens in den vergangenen zwei Jahren kein leichtes Leben, und viele von ihnen – oder deren Eltern oder Kinder – haben nach wie vor Angst vor Ansteckung. Weil ihr Immunsystem so schwach oder vorgeschädigt ist, dass sie erwartungsgemäß mit dem neuartigen Virus nur sehr schwer zurechtkämen. Um diese Mitmenschen zu schützen, macht es Sinn, weiterhin eine Maske zu tragen.

Differenzieren ist angesagt

Nicht immer und nicht überall. Wer etwa auf dem Fahrrad Maske trägt oder alleine im Auto, hat den Sinn der Übung nicht gänzlich verinnerlicht. Im Supermarkt hingegen ist oben ohne zwar jetzt wieder erlaubt, dennoch treffen sich dort Angehörige auch solcher Haushalte, die alle anderen Aktivitäten nach wie vor vermeiden oder verringern müssen, deshalb macht ein Tragen der Maske aus Gründen der Solidarität im Supermarkt weiterhin Sinn. Um nicht die Mutter eines vorgeschädigten Kindes oder einen pflegenden Angehörigen anzustecken, die dort nun mal auch einkaufen müssen. Ganz einfach.

Auch wer das Wochenende durchgetanzt hat und Opa im Heim besucht, sollte sich trotz hoffentlich ganz frischer Tests stringent der Maske bedienen, wohingegen das Tragen der Maske im Park wenig Sinn macht, der flüchtigen Aerosole wegen. Muss man leider auch noch mal betonen. Genau wie den Hinweis, dass eine Maske nur dann hilft, wenn sie frisch ist. Frisch bedeutet nicht: schon tage- oder wochen- oder gar monatelang dieselbe.

Außerdem ist bisher der ästhetische Aspekt der Maske ganz unter den Tisch gefallen: Manchen Menschen steht sie einfach super. Nicht wenige sehen mit Maske besser aus als ohne. Ich will mich da selbst nicht ausnehmen. Erstaunlich, für wie viele Jahre jünger ich in den vergangenen zwei Jahren schon gehalten wurde, ausschließlich des Mund-Nasen-Schutzes wegen. Auch ein Grund für gute Laune jetzt im Frühling.

Zwar leistet die inzwischen durchgesetzte Maskenvariante FFP2 diesbezüglich nicht mehr ganz so gute Dienste wie noch 2020 gängige Stoffmasken, die sogar mit Glitzerpailletten besetzt sein durften, sodass man sich in Berlin bisweilen fühlen durfte wie in dem Film „Eyes Wide Shut“, was zugegebenermaßen in Wanne-Eickel oder im bayerischen Krötennest (ja, diesen Ort gibt es wirklich) schwerergefallen sein dürfte. Dennoch hat so eine Maske durchaus Eigenschaften, die mit der Schönheitsindustrie konkurrieren können. Und dafür ist sie doch vergleichsweise günstig zu haben, inzwischen auch im Mehrfachpack in hübschen Farben.

Besser Maske als Impfpflicht

Es ist nicht so, dass ich keinerlei Verständnis habe für Maskengegner. Wer sich automatisch fühlt wie ein Sklave der Regierung, nur weil er eine Maske zum Schutz anderer tragen soll, hat entweder schon vorher so schlechte Erfahrungen mit Behörden gemacht, dass die kleine Zumutung Maske das Fass zum Überlaufen bringt. Oder er hat Probleme mit der Anatomie seiner Nase (bei manchen scheint die Luftzufuhr doch empfindlicher gestört zu sein als bei anderen). Was beides nicht zu beneiden ist.

Wie man es dreht und wendet: Abschließend lässt sich sagen, dass das Tragen einer Maske, die man jederzeit ab- und aufsetzen kann, doch wohl das kleinere Übel bedeutet gegenüber einer Impfpflicht, bei der ohne Ansicht der Person – womöglich beliebig oft – ein Mittel in den Körper injiziert werden soll, von dem man eben vorher nicht mit Sicherheit sagen kann, ob und wie die Person es verträgt.

In diesem Sinne: Wenn mehr Menschen an den richtigen Stellen die Maske weiterhin freiwillig tragen würden, könnte unser Gesundheitsminister sich mehr um den Pflegenotstand kümmern als um Horrorszenarien. Wäre das nicht schön?