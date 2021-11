Die vierte Corona-Welle ist angerollt, und wieder hört man täglich Meldungen über die sogenannte 7-Tage-Inzidenz – also über die Zahl der Neuansteckungen mit Sars-CoV-2, die es in den vergangenen sieben Tagen unter 100.000 Einwohnern gegeben hat. Schon wieder wird berichtet, dass der Wert an diesem und jenem Ort neue Rekorde erreicht hat. Im bayerischen Landkreis Rottal-Inn ist er am Mittwoch auf 1104 gestiegen. Also etwa jeder Hundertste habe sich dort infiziert, heißt es.

Aber wird die Inzidenz als Messgröße für das Pandemiegeschehen nicht schon seit langem infrage gestellt? Bereits im Oktober 2020 (vor mehr als einem Jahr!) hatte das RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen diesen Wert zur „Unstatistik des Monats“ erklärt, weil er „keinen Blick auf das Gesamtgeschehen“ ermögliche. Dennoch nutzte die Politik ihn weiter unbeirrt als Grundlage für Lockdown-Maßnahmen – gestaffelt nach wissenschaftlich nicht begründeten, beliebig festgelegten Schwellenwerten. Überall wurde nur über „die Inzidenzen“ geredet. Dies sollte eigentlich vorbei sein.

Andere Werte müssen im Mittelpunkt stehen

Denn die Inzidenz allein ist ein unsicherer Wert. Sie hängt zum Beispiel von der Zahl der Tests ab. Je mehr getestet wird, desto höher die Zahl der positiv getesteten Personen. Der Wert allein sagt auch nichts über die Personengruppen aus: Sind es eher Jüngere oder Ältere, die infiziert sind? Welche Gruppen sind zurzeit am meisten gefährdet? Wie hoch ist der Anteil der Geimpften? Wie hoch ist er unter Kindern und Jugendlichen? Er sagt nichts darüber aus, wie viele der positiv Getesteten überhaupt erkranken, wie hoch der Anteil von Schwerkranken und Verstorbenen ist.

In jeder Welle der Pandemie sahen die Zusammenhänge anders aus. Schon früh forderten Kritiker deshalb, andere Werte in den Mittelpunkt zu stellen. Die 7-Tage-Inzidenz gelte höchstens noch als Maßstab für die Frage, „ob die Gesundheitsämter die Zahl der Kontaktpersonen von Menschen mit positiven Tests noch nachverfolgen können“, schrieb das RWI. Man sollte sich vor allem andere Werte anschauen, sagten Wissenschaftler: die Belastung der Krankenhäuser (Hospitalisierungsrate unter Covid-19-Kranken), die Belegung der Intensivbetten, die Zahl der Todesfälle sowie die Verteilung der Infektionen in den Altersgruppen.

Inzidenz kann als Richtwert in einem Frühwarnsystem dienen

Ganz vernachlässigen sollte man den Wert dennoch nicht, sagen Wissenschaftler. Er bleibe weiterhin wichtig – „allerdings in Verbindung mit der Frage: Erkranken die Menschen weiterhin schwer?“, sagte etwa der Bremer Epidemiologe Hajo Zeeb. Auch wenn die Anzahl der Tests schwankt, gibt die 7-Tage-Inzidenz eine ungefähre Größenvorstellung. Für Ärzte ist sie zum Beispiel ein Richtwert dafür, was auf Kliniken und Praxen in nächster Zeit zukommen könnte.

Die Berliner Amtsärzte forderten zum Beispiel, eine nach Alterskohorten ausgerichtete Inzidenzanalyse als Frühwarnsystem zu schaffen. Wissenschaftler plädieren für ein möglichst umfassendes Testen, um daraus auch detailliertere Schlüsse ziehen zu können. Etwa zu der Frage, wo sich Zentren der Ausbreitung befinden und Cluster-Ausbrüche stattfinden.