Berlin - Ein neues Corona-Medikament weckt Hoffnung: Das Arzneimittel Molnupiravir soll das Risiko, im Krankenhaus behandelt zu werden oder an einer Coronavirus-Infektion zu sterben, erheblich reduzieren. Das haben erste Zwischenergebnisse aus einer klinischen Phase-3-Studie gezeigt, meldet der US-Pharmakonzern Merck Sharp und Dohme – kurz: MSD. Das Unternehmen hat das erfolgsversprechende Medikament in Tablettenform gemeinsam mit dem Partner Ridgeback Biotherapeutics entwickelt. Die Daten sind noch keiner unabhängigen Untersuchung unterzogen worden.

Für die Studie haben 775 Erwachsene mit leichtem bis mittelschwerem Krankheitsverlauf fünf Tage nach Auftreten von Covid-19-Symptomen das Medikament oder nur ein Placebo erhalten. Alle Probanden hatten laut MSD aufgrund von Vorerkrankungen wie Diabetes oder Herzleiden oder aufgrund eines hohen Alters ein besonders großes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf. Die Probanden nahmen zweimal täglich vier Kapseln für jeweils fünf Tage ein.

Medikament senkt Risiko für Krankenhausaufenthalt und Tod

Das Ergebnis: Den Probanden, die Molnupiravir statt des Placebos bekamen, ging es deutlich besser. Nur sieben Prozent der Medikamenten-Gruppe mussten nach 30 Tagen im Krankenhaus behandelt werden. In der Placebo-Gruppe waren es mit 14,1 Prozent doppelt so viele. Außerdem starben acht Menschen in der Placebo-Gruppe, dagegen kein einziger in der Molnupiravir-Gruppe. Zu Nebenwirkungen der Behandlung macht MSD bislang keine Angaben.

Ursprünglich wurde Molnupiravir als Grippe-Medikament entwickelt. Es blockiert die Vermehrung des Virus in der Körperzelle, indem es als falscher Baustein in das Erbgut eingebaut wird und dort Mutationen verursacht. Angeblich soll der Wirkstoff gegen unterschiedliche Typen von Coronaviren wirken.

Bisherige Corona-Medikamente überzeugen wenig

Eigentlich hätte die Studie noch bis November fortgeführt werden sollen. Doch das unabhängige Aufsichtsgremium der Studie hatte laut MSD einen frühzeitigen Abbruch der Rekrutierung von neuen Versuchspersonen empfohlen, da die Ergebnisse die Erwartungen in positivem Sinne übertrafen.

Wenn Molnupiravir tatsächlich die Zulassung durch die Behörden erhalten sollte, wäre es erst das zweite gezielt antivirale Medikament, das zur Behandlung von Covid-19 eingesetzt werden kann. Das bereits zugelassene Medikament Remdesivir, das intravenös verabreicht wird, hatte zuletzt in Studien enttäuscht und kaum Wirkung gezeigt. Ein weiteres Corona-Medikament, das bereits auf dem Markt ist, ist das Kortison-Präparat Dexamethason, das das überschießende Immunsystem unterdrücken und damit auch Entzündungen im Körper bekämpfen soll. Das Kortikosteroid ist zwar vielversprechender als Remdesivir, wird allerdings erst im späteren Krankheitsverlauf verabreicht und hat keine spezifische antivirale Wirkung.

Die positiven Studien-Ergebnisse von Molnupiravir seien daher vielversprechend, betonen verschiedene Wissenschaftler, die mit dem Science-Media-Center (SMC) gesprochen haben. „Dies ist nach vielen Frustrationen, die in der Testung von anderen Medikamenten (...) zu beobachten waren, ein wahrer Lichtblick“, meint etwa Clemens Wendtner, Immunologe und Chefarzt der München Klinik Schwabing. Er betont aber, dass man in der Wissenschaft den Tag nicht vor dem Abend loben und die Ergebnisse der Gesamtstudie abwarten solle.

Intensivmediziner: Corona-Medikament ist kein Gamechanger

Auch Stefan Kluge, Direktor der Klinik für Intensivmedizin des Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, ist der Meinung, dass man die endgültigen Ergebnisse abwarten solle. „Wenn sich bestätigt, dass 50 Prozent weniger Krankenhauseinweisungen und Todesfälle bei Corona-Patienten durch diese Therapie erfolgen, dann wäre das ein sehr gutes, vielversprechendes Ergebnis“, urteilt der Mediziner.

Die Therapie kommt laut Kluge für Patienten mit Risikofaktoren im ambulanten Bereich in der Frühphase der Erkrankung infrage. Von einem „Gamechanger“ würde der Professor allerdings nicht sprechen und der Wirkstoff werde auch die Impfungen nicht überflüssig machen. Sollten sich die Ergebnisse bestätigen, wäre das aber eine sehr vielversprechende Therapie-Option, so Kluge. Ein großer Vorteil des Medikaments sei die orale Verabreichungsform als Tablette. „Andere Medikamente im ambulanten Bereich, die untersucht (Remdesivir) oder empfohlen werden (monoklonale Antikörper), sind nur in intravenöser Form erhältlich. Dies erschwert die Behandlung im ambulanten Bereich massiv,“ sagt Kluge. Monoklonale Antikörper werden im Labor hergestellt und sollen das Virus nach einer Infektion außer Gefecht setzen. Monoklonal bedeutet, dass die eingesetzten Antikörper alle gleich sind und das Virus an einem fest definierten Ziel angreifen.

MSD will nun eine Notfallzulassung für Molnupiravir beantragen. Auch bei Gesundheitsbehörden in anderen Ländern sollen Anträge eingereicht werden. MSD kündigte bereits im April nach ersten Daten aus der Phase-2-Studie an, Verträge mit indischen Arzneimittel-Herstellern zu verhandeln, um im Falle einer Zulassung schnell in die großskalige Herstellung in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen starten zu können. Seit kurzem werde außerdem in einer weiteren klinischen Studie geprüft, ob Molnupiravir auch die symptomatische Ansteckung mit Covid-19 verhindern kann, wenn es prophylaktisch, also vorbeugend, verabreicht wird.