Technologie ist mittlerweile ein ständiger Bestandteil unseres Alltags. Smartphones begleiten uns bis zur Toilette, sogar manch Mülltonnen funktionieren heute digital. Warum also dann nicht auch Genussmittel? So rauchen heute viele elektronische Zigaretten anstatt herkömmliche mit Tabak.



Der neueste Trend sind Einweg-E-Zigaretten, mit Batterie ausgestattete Geräte, an denen man rund 600-mal ziehen kann, je nach Modell noch weitaus öfter. Danach wird das Gerät entsorgt, und oft landet es nach Gebrauch in den herkömmlichen Hausmüll, was der Umwelt keine Freude bereitet.

Der Anteil regelmäßiger Nutzer von E-Zigaretten lag im Jahr 2022 insgesamt bei unter drei Prozent. Regelmäßig Tabak konsumieren in Deutschland rund 15 Millionen Menschen, also sehr viel mehr. Laut Daten der DEBRA-Studie (Deutsche Befragung zum Rauchverhalten) konsumieren die meisten E-Zigaretten-Nutzer gleichzeitig auch Tabak. Der Anteil von E-Zigaretten-Raucher unter den 14- bis 17-Jährigen ist laut Studie von 2021 bis 2022 von 0,5 Prozent auf 2,5 Prozent gestiegen.

Nun denkt Frankreich über ein mögliches Verbot vom Verkauf der Einweg-E-Zigaretten nach – aber wie dieses genau aussehen würde, bleibt ein Rätsel. Anfang September erklärte Premierministerin Elisabeth Borne, dass sich die Regierung um einen nationalen „Antirauch-Plan“ kümmern würde. Darin würde auch das Verbot von Einweg-E-Zigaretten geregelt sein. „Es ist ein Reflex und eine Geste, an die sich junge Menschen gewöhnen“, sagte Borne während einer Sendung im Radio RTL. Einweg-E-Zigaretten würden ihr zufolge Jugendliche zum Rauchen bringen.



Einige Tage später schloss sich auch Großbritannien an. Laut einem Bericht der britischen Zeitung Telegraph, wolle sich das Gesundheitsministerium um ein Verbot kümmern. Laut den britischen Behörden seien Einweg-Vapes insbesondere für Jugendliche und Kinder gefährlich.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Bringen Einweg-E-Zigaretten Jugendliche zum Rauchen?

E-Zigaretten haben keinen genussfähigen Eigengeschmack und benötigen Geschmacksstoffe, um als Alternativprodukt zum klassischen Tabak Akzeptanz zu finden. Deswegen sind die meisten Einweg E-Zigaretten in süßen und fruchtigen Geschmacksrichtungen wie Wassermelone, Kiwi, Ananas und Minze erhältlich.



Jedoch überschneiden sich die Geschmackspräferenzen der verschiedenen Altersklassen, das heißt süße und fruchtige Aromen werden auch von Erwachsenen konsumiert, wie Studien belegen. Aromen sind ein wichtiger Motivationsfaktor für den Umstieg auf Dampfprodukte. Ein eventuelles Aromen-Verbot, wie es im Jahr 2016 bei herkömmlichen Zigaretten eingeführt wurde, hieße indirekt alle E-Zigaretten verbieten.

Bundesrat will seit März ein Verbot der Einweg-E-Zigaretten

Auch in Deutschland möchte die Politik Einweg E-Zigaretten stärker regulieren. Im März wurde die Bundesregierung durch den Bundesrat aufgefordert, sich für ein Verbot von den Einweg E-Zigaretten einzusetzen. Die Geräte könnten bauartbedingt weder erneut mit Liquid befüllt noch konnte die Batterie ausgetauscht werden, argumentierte die Länderkammer. Deswegen seien sie „im Hinblick auf die Ziele der Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung wie auch andere kurzlebige Kleingeräte auf Batteriebasis sehr kritisch zu bewerten“, heißt es in dem Beschluss.

„Diese Produkte unterliegen der Europäischen Gesetzgebung, die Verbote in einzelnen Mitgliedstaaten erschwert“, sagt Frank Henkler-Stephani, Leitender Direktor für Schadensminderung des Bundesverbands der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE). Möglicherweise könnten E-Zigaretten künftig auch unter die Ökodesign-Richtlinie fallen. Dadurch wäre es möglich, die Verwendung als Einwegprodukt präziser zu regulieren oder zu verbieten, so Henkler-Stephani.

Das Wichtigste sei jetzt eine „konsequente Durchsetzung des Jugendschutzes durch eine strenge Kontrolle der Abgabeverbote an Minderjährige im Handel“. Im Falle von Verstößen sollten härtere Sanktionen eingewendet werden, so Henkler-Stephani. Hersteller und Handel, aber auch die Behörden seien in Verantwortung.



Erwachsene stellen weit über 90 Prozent der Dampfer in Deutschland, die meisten davon sind Raucher und Ex-Raucher. „Die Politik sollte es vermeiden, E-Zigaretten für diese wichtige Nutzergruppe weniger ansprechend zu machen“, sagt der Experte. Studien zur Nutzung von Einwegprodukten sind nicht zu finden und über die gesundheitlichen Risiken der E-Zigaretten ist noch wenig bekannt. „Die deutlich geringere Schädlichkeit im Vergleich zu Rauchtabak wird von den meisten Experten bestätigt“, behauptet Henkler-Stephani.

Regierung gegen Einweg-Vapes: „Verschärfung der Richtlinien ist vernünftig“

Während die meisten EU-Länder erst abwarten, um zu sehen, wie Frankreich die Situation angeht, sind E-Zigaretten Diskussionsthema in der Bundesregierung. „Mit bunten Verpackungen und süßen Geschmack sprechen Einweg-E-Zigaretten gezielt jüngere Nichtraucher an“, sagt Kristine Lütke, sucht- und drogenpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion. Eine Verschärfung der Richtlinien sei deswegen vernünftig. „Ob sogar ein Verbot sinnvoll sein kann, muss diskutiert werden“, so Lütke. Wegen der häufig nicht fachgerechten Entsorgung von Einweg-E-Zigaretten hält die FDP auch ein Pfandsystem für denkbar.

Die Grünen halten sich hingegen an den EU-Richtlinien. „Mit Inkrafttreten der Batterieverordnung der Europäischen Union ist davon auszugehen, dass der Erwerb von Einweg-E-Zigaretten spätestens 2027 in der gesamten Europäischen Union nicht mehr möglich sein wird“, sagt Linda Heitmann, die in der Grünen-Bundestagsfraktion für Verbraucherschutz zuständig ist. Auch bei den Grünen sei ursprünglich ein Pfandsystem geprüft worden, jedoch seien die Planungen aufgrund der baldigen EU-Richtlinie nicht weiterverfolgt worden.