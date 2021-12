Berlin - Als der Elefant eines Tages zu einem Fest eingeladen war und Eindruck schinden wollte, haderte er mit seinen damals noch sehr kümmerlichen Stoßzähnen. Also fragte er das Warzenschwein, aus dessen Maul deutlich imposantere Hauer ragten, ob man nicht nur für diesen einen Abend tauschen könne. Gutmütig ließ es sich darauf ein – und der Dickhäuter machte sich mitsamt der Leihgabe aus dem Staub. Viel Freude sollte er an seiner Beute allerdings nicht haben, denn sie machte ihn zur Zielscheibe für Jäger, vor denen er von da an nirgends mehr sicher war.

Ob der Elefant je versucht hat, die gefährlichen Schmuckstücke wieder loszuwerden, erzählt diese afrikanische Geschichte nicht. Dabei wäre das wohl eine durchaus realistische Fortsetzung. Dafür sprechen jedenfalls die Ergebnisse, die ein Forschungsteam um Shane Campbell-Staton und Brian Arnold von der Princeton University in den USA kürzlich veröffentlicht hat. Demnach führt der Dauerbeschuss von Wilderern zumindest in manchen Populationen dazu, dass immer mehr Elefanten ohne Stoßzähne geboren werden. Und auch in anderen Fällen scheint der Mensch tief in die Evolution von Arten einzugreifen: Unter seinem Einfluss verlieren Tiere ihre Prestigeobjekte, schrumpfen ihre Körper oder ändern ihr Verhalten – und das oft in rasantem Tempo.

Stoßzahnlose Elefanten in weniger als 20 Jahren

So hat sich der Trend zu stoßzahnlosen Elefanten in Mosambik der neuen Studie zufolge in nicht einmal 20 Jahren entwickelt. Zwischen Ende der 70er und Anfang der 90er Jahre tobte in dem afrikanischen Land ein Bürgerkrieg, der die dortigen Dickhäuter-Bestände massiv dezimierte. Hatten im Gorongosa Nationalpark vorher noch mehr als 2500 Elefanten gelebt, waren anschließend nur noch etwa 200 übriggeblieben. Gleichzeitig war der Anteil von Weibchen ohne Stoßzähne von 18,5 Prozent auf mehr als 50 Prozent angewachsen. Und auch bei den Tieren, die erst Jahre nach dem Krieg geboren wurden, blieb er mit 33 Prozent ungewöhnlich hoch.

„Normalerweise sind die Stoßzähne für Elefanten sehr nützliche Hilfsmittel“, sagt Brian Arnold. Sie können damit zum Beispiel Nahrung und Mineralien aus dem Boden holen, Wasserlöcher graben oder die Rinde von Bäumen abschälen. Doch während des Krieges, der zu einem guten Teil durch Elfenbeinhandel finanziert wurde, verwandelten sich die praktischen Vielzweckwerkzeuge in eine lebensgefährliche Bürde. „Da hatten die stoßzahnlosen Weibchen plötzlich einen Riesenvorteil“, erklärt der Forscher. Er und seine Kollegen haben ausgerechnet, dass die Überlebenschancen einer solchen Elefantenkuh damals rund fünfmal höher lagen als die einer Geschlechtsgenossin mit Stoßzähnen. Also hatten Mütter ohne Gesichtsschmuck bessere Chancen, ihr Erbgut an ihre Töchter weiterzugeben.

Bullen ohne Stoßzähne sind im Gorongosa Nationalpark dagegen gar nicht und auch in anderen Regionen Afrikas nur gelegentlich aufgetaucht. Das könnte damit zusammenhängen, wie das Merkmal vererbt wird. Die Forscher haben zwei Gene in Verdacht, deren Veränderung zum Verlust der Stoßzähne führen könnte. Beide liegen auf dem X-Chromosom, von dem Weibchen zwei, Männchen aber nur eines besitzen. Für letztere ist eine Mutation in den jeweiligen Genen womöglich tödlich, weil sie die dadurch entstehenden Nachteile nicht durch ein unverändertes X-Chromosom ausgleichen können. Also müssen sie trotz des Risikos an ihren Elfenbein-Werkzeugen festhalten.

Hörner verkürzen sich durch die Jagd

Bei anderen Tierarten hat die selektive Jagd dagegen vor allem die Männchen verändert. Denn die tragen oft prächtige Hörner oder Geweihe mit sich herum, die als Trophäen begehrt sind. In solchen Fällen schweben Männchen mit rasch wachsendem Kopfschmuck schon früh in Lebensgefahr. Oft werden sie bereits geschossen, bevor sie zum ersten Mal Vater geworden sind. Bei den Dickhornschafen am Ram Mountain in der kanadischen Provinz Alberta haben sich die Hörner dadurch im Laufe der Jahrzehnte deutlich verkürzt. Und obwohl die intensive Jagd im Jahr 2011 fast komplett eingestellt wurde, hat der Kopfschmuck der jungen Böcke noch nicht wieder die eindrucksvollen Dimensionen früherer Generationen erreicht.

Es sind aber nicht nur Äußerlichkeiten, die sich unter dem Einfluss der Jagd verändern können. Denn auch bestimmte Facetten der Persönlichkeit, die zum Teil ebenfalls erblich sind, können die Überlebenschancen beeinflussen. So haben Simone Ciuti von der University of Alberta und ihre Kollegen bei männlichen Hirschen in den kanadischen Rocky Mountains einen klaren Trend beobachtet: Geschossen werden vor allem Draufgänger, die wenig Scheu zeigen, viel unterwegs sind und sich häufig in offenem Gelände aufhalten. Bei Weibchen dagegen ist der Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Todesrisiko weniger deutlich. Offenbar lernen sie rechtzeitig, sich weniger zu bewegen und sich häufiger im Wald oder an steilen Hängen in Sicherheit zu bringen.

Fördern Jagd oder Fischerei also eher die Trägen und die Vorsichtigen? Diesen Verdacht bestätigt eine Studie, die ein Team um Robert Arlinghaus und Christopher Monk vom Berliner Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei an Hechten durchgeführt hat. Bei diesen Fischen sind normalerweise die älteren, größeren und aktiveren Exemplare die Gewinner der natürlichen Selektion: Sie zeugen mehr Nachwuchs und geben ihre Erbinformationen entsprechend häufiger weiter. Die Fischerei aber kann diese Verhältnisse ins Gegenteil verkehren, zeigt die Studie im Kleinen Döllnsee in Brandenburg. Denn ausgerechnet die von Natur aus begünstigten Tiere enden besonders häufig an der Angel. „Unsere Arbeit legt nahe, dass der Wettkampf zwischen Natur und Angler dazu führt, dass die kleinen, inaktiven und schwerer zu fangenden Hechte überleben“, resümiert Robert Arlinghaus.

Effekte des Klimawandels

Längst sind es aber nicht mehr nur die essbaren oder wirtschaftlich interessanten Arten, in deren Evolution der Mensch eingreift. „So sehen wir selbst mitten im naturnahen Amazonas-Regenwald entsprechende Effekte des Klimawandels“, sagt Vitek Jirinec von der Louisiana State University in den USA. Er und seine Kollegen haben Daten von mehr als 15.000 Vögeln ausgewertet, die zwischen 1979 und 2019 in einem Gebiet rund 70 Kilometer nördlich der brasilianischen Stadt Manaus gefangen, vermessen, gewogen und wieder freigelassen wurden. Dort ist die Trockenzeit seit den 1980er Jahren immer heißer und trockener geworden. Und gleichzeitig haben alle 77 untersuchten Vogelarten ihr Gewicht reduziert, bei einem Drittel von ihnen sind zudem die Flügel länger geworden. Diese Veränderungen dürften ihnen helfen, energiesparender zu fliegen und dabei weniger Körperwärme zu produzieren.

Was aber bedeuten all diese vom Menschen ausgelösten Veränderungen für die Zukunft von Arten und Ökosystemen? Im Detail kann das bisher niemand abschätzen. Fachleute rechnen allerdings durchaus mit ökologischen Konsequenzen. „Wir haben zum Beispiel Hinweise darauf, dass Elefanten ohne Stoßzähne andere Nahrung fressen“, sagt Ryan Long von der University of Idaho, der an der Dickhäuter-Studie in Mosambik mitgearbeitet hat. Ohne ihre Elfenbein-Werkzeuge wühlen diese Dickhäuter das Erdreich wohl nicht so stark um wie andere Artgenossen. Dadurch entsteht kein so abwechslungsreiches Mosaik von Kleinlebensräumen mehr, und die Pflanzengemeinschaften verändern sich. Womöglich schälen die Stoßzahnlosen auch weniger Stämme, so dass in der Savanne mehr Bäume gedeihen können. „Da Elefanten eine Schlüsselart sind, kann eine Veränderung in ihrer Ernährung die ganze Landschaft verändern“, betont Ryan Long. Und das alles wegen einer unterschlagenen Leihgabe, die sie sich nun wieder vom Hals schaffen müssen.