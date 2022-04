Berlin - Corona-Infizierte müssen sich ab dem 1. Mai nicht mehr verpflichtend in Isolation begeben. Die neuen Quarantäne- und Isolationsregeln sollten ab diesem Termin auf „Freiwilligkeit“ beruhen, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nach Beratungen mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern. Ausgenommen seien Beschäftigte im medizinischen Bereich: Sie können sich nach fünf Tagen Isolation freitesten. Für alle anderen gelte dann nur noch „die dringende Empfehlung“, sich im Fall einer Infektion in Selbstisolation zu begeben und nach Ablauf von fünf Tagen freizutesten.

„Die jetzige Regelung funktioniert zwar, ist aber dauerhaft nicht notwendig“, sagte Lauterbach. Ab dem 1. Mai solle ein Verfahren greifen, „dass im Großen und Ganzen auf Freiwilligkeit beruht“. Die Neuregelung gelte für Infizierte mit Symptomen und ohne Symptome gleichermaßen und müsse von den Ländern umgesetzt werden. Die bisherige Regelung sieht vor, dass sich Infizierte zehn Tage in Isolation begeben müssen. Nach sieben Tagen dürfen sie sich, wenn sie keine Symptome mehr zeigen, freitesten.

Lockerung wird für „reichlich absurd“ gehalten

Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, kritisierte die Neuregelung. „Zwiespältiger könnte die Nachricht der Gesundheitsminister kaum sein“, sagte er. „Auf der einen Seite die Mahnung vor dem Virus. Auf der anderen Seite die Verharmlosung der Infektion, die ansteckender ist denn je.“ Für die Hochrisikogruppen, die „mitten unter uns“ leben, „wird es immer gefährlicher“. „Wie es Corona-Leugner tun, wird die Infektion verharmlost“, sagte er.

Der Epidemiologe Hajo Zeeb forderte eine Beibehaltung der Pflicht zur Isolation von Infizierten. „Wenn eine Person Symptome aufweist, dann sollte sie zu Hause die Corona-Infektion aussitzen, anstatt noch mehr Menschen anzustecken“, sagte Zeeb dem RND. Gerade bei der Omikron-Variante bestehe die Gefahr einer sehr schnellen Weitergabe des Virus. Eine Isolationspflicht von fünf Tagen sollte daher unbedingt eingehalten werden. Dagegen hält Zeeb eine Quarantäne für Kontaktpersonen nicht mehr für notwendig.

Auch der CSU-Gesundheitspolitiker Stephan Pilsinger kritisierte die Abschaffung der Isolationspflicht. Im Bayerischen Rundfunkt sagte er am Dienstag, er halte diese Lockerung „für reichlich absurd“. Es sei „nicht sinnvoll, dass Menschen, die sich infiziert haben (...), draußen noch rumrennen und andere infizieren“.

Lauterbach: „Wendepunkt scheint erreicht zu sein“

Die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz (GMK), Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD), erklärte hingegen: „Den geplanten Strategiewechsel der Quarantäne- und Isolationsregelungen hin zu mehr Eigenverantwortung halten wir für vertretbar.“ In der aktuellen Phase der Pandemie komme es „mehr als zuvor auf die Eigenverantwortung jedes Einzelnen an, sich selbst und andere vor einer Ansteckung zu schützen“.

Der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion Tino Sorge (CDU) begrüßte den zum 1. Mai geplanten Schritt ebenfalls. „Wir haben als Union schon vor einigen Tagen gesagt, wir müssen genau hinschauen, dass wir uns Überlastungssituationen in vielen Bereichen nicht dadurch quasi produzieren, dass die Menschen durch starre Quarantäneregelungen zu Hause bleiben“, sagte er am Dienstag im „ZDF-Morgenmagazin“. Es gebe viele milde und symptomlose Verläufe. „Wer sich krank fühlt, soll zu Hause bleiben. Aber nicht, dass wir ständig anlasslos testen.“ Gleichzeitig müsse in bestimmten Bereichen genau hingeschaut werden, „damit eben risikobehaftete, ältere Menschen dadurch nicht gefährdet werden“.

Lauterbach wertete den aktuellen Stand des Pandemiegeschehens indessen vorsichtig optimistisch. „Der Wendepunkt scheint erreicht zu sein“, sagte er. „Die Fallzahlen gehen zurück.“ Allerdings sei das Land noch „nicht in einer Situation, in der man entwarnen kann.“

Scharfe Kritik auch auf Twitter

Auch auf der Social-Media-Plattform Twitter wurde die Aufhebung der Isolationspflicht schwer kritisiert. Unter den Hashtags #Durchseuchung und #SchwereSchuld taten Hunderte Nutzerinnen und Nutzer ihren Unmut kund. Eine Auswahl:

Vor LongCovid zu warnen und Masken zu empfehlen, während man der Durchseuchung mit Corona freien Lauf lässt, ist wie seine Kinder vor Verbrennungen durch Feuer zu warnen und gleichzeitig das eigene Haus abzufackeln.



Damit man sagen kann: "Ich habe euch doch gewarnt!" — Schwesterfraudoktor (@SchwesterFD) April 2, 2022

#Isolationspflicht my ass. "Freiwilligkeit", wie erklärt man das dem Arbeitgeber und der Schule? Mir fällt dazu einfach nix mehr ein. Wenn ihr Durchseuchung wollt, dann sagt es doch einfach und belügt nicht die Leute. @Karl_Lauterbach #BuschmannsTote — Michael Kleinhenz (@quendor) April 5, 2022

Die deutsche Bundesregierung plant endgültig #Durchseuchung.



Covid-19 tötet, macht Menschen chronisch krank.



Risikopatient*innen wird jede Möglichkeit genommen sich zu schützen.

Eigenverantwortung funktioniert seit zwei Jahren nicht.



Wie kann man so etwas verantworten?! — Antifra (@voegeleinchen) April 4, 2022

Faszinierend. Der Minister Lauterbach und der Twitter/Talkshow Lauterbach müssen echt verschiedene Personen sein.



Viel spaß bei der Durchseuchung. Viel spaß mit Long Covid. https://t.co/gkG22EsnXw — Michael Mayr (@Nightmare_Keks) April 4, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz