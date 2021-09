Berlin - Der Schock ist heute noch so präsent wie damals: Als ich erfuhr, dass ich schwanger war, verlor ich den Boden unter den Füßen und damit das Gefühl, die Kontrolle über mich und meinen Körper zu haben. Es dauerte nur eine Sekunde, um die vermeintliche Ordnung in mir durcheinanderzubringen.

Mir war immer klar, dass ich keine Mutter sein möchte. So war mein erster Gedanke, als ich den positiven Test mit 21 Jahren in der Hand hielt: „Ich will das nicht.“ Über den weiteren Weg hatte ich nur eine vage Vorstellung, meine Frauenärztin war im Urlaub und die Zeit drängte. Gemäß Paragraf 219a aus dem Strafgesetzbuch dürfen Ärzte und Ärztinnen öffentlich keine Informationen zum Thema Schwangerschaftsabbruch verbreiten. Ich wusste nicht, wo und wie ich mich beraten lassen konnte und war auf Hilfe aus meinem privaten Umfeld angewiesen, um herauszufinden, welche Frauenärztinnen überhaupt infrage kamen.

Laute Abtreibungsgegner

Die Pflichtberatung, die in meinem Fall weder medizinisch noch in sonstiger Hinsicht ausreichend war, fand durch eine mir völlig fremde Ärztin statt, die mich dann an einen weiteren Arzt vermittelte, der den Abbruch vornehmen sollte. Die Zeit bis zu dem Termin war für mich die Hölle.

Abtreibungsgegner und sogenannte Lebensschützerinnen sind heute wie damals diejenigen, die am lautesten zu diesem Thema auftreten. Ich schämte mich – nicht für die Abtreibung, sondern dafür, dass ich überhaupt ungewollt schwanger geworden war. Ich dachte, ich wäre die einzige aufgeklärte Frau, der so etwas passiert; ich war enttäuscht von mir selbst.

Hinzu kam die Angst vor dem Eingriff. Die Aufklärung war dürftig ausgefallen. Die Erinnerungen an den Tag habe ich noch immer vor Augen: die Gerüche des Desinfektionsmittels, die chirurgischen Instrumente, der fremde Arzt und wie ich aus der Vollnarkose aufwachte in einem Raum voller Frauen, die in derselben Lage waren. Ich kann das Gefühl von Einsamkeit, das ich im Moment des Aufwachens empfand, noch heute nicht in Worte fassen. Die Entscheidung habe ich dennoch keine Sekunde lang bereut, auch heute tue ich es nicht – 17 Jahre später.

Das Recht auf Informationen

Wenn ich an diese Erfahrungen denke, gehört der schlechte Informationszugang zu den drängendsten Problemen. Inwiefern man eine gute, auf die eigene Situation und Bedürfnisse abgestimmte Beratung erhält, ist reine Glückssache. Vor allem aber sollte diese nicht dazu dienen, die Frau möglichst von der Abtreibung abzubringen, sondern offen und neutral, aber auf die Person abgestimmt sein und eine gründliche medizinische Aufklärung beinhalten.

Ähnliches gilt für Broschüren. Neben zahlreichen zu Schwangerschaft und Kindererziehung vermisse ich solche, die über Abtreibung aufklären: Welche Verfahren gibt es, was macht es mit dem Körper, wo gibt es psychologische Unterstützung, und vor allem: Niemand steht allein da. Zu wissen, dass es viele Frauen gibt, die trotz Verhütung schwanger werden, hätte mich damals enorm entlastet.

Wegen Paragraf 219a verzichten viele Ärzte und Ärztinnen auf ihren Websites auf die Information, dass sie Abbrüche vornehmen. Wer will schon mit Hassmails oder protestierenden Abtreibungsgegnern konfrontiert werden?

Volkmar Otto Zur Person Gollaleh Ahmadi ist in der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen in Berlin-Spandau. Ihre Themen reichen von Gerechtigkeit, Antidiskriminierung bis hin zu feministischer Innen- und Außenpolitik. Mit 21 Jahren hat sie abgetrieben. Heute ist sie 38 Jahre alt.

Wo es an Informationen fehlt, mangelt es jedoch nicht an Einmischung; sei es durch öffentliche Tabus und fehlgeleitete Ideologien, sei es durch Gesetze oder durch private Einflussnahme. In kaum einem anderen Lebensbereich werden mündige Erwachsene derart in ihrem Recht auf Selbstbestimmung eingeschränkt. Dabei muss klar sein: Jede Schwangere hat das Recht, ihre Entscheidung ohne ungefragte Beeinflussung zu treffen. Beratungsangebote sind wichtig, aber die Schwangere muss selbst entscheiden können, wie und mit wem sie sich berät.

Doch nicht nur die Abtreibung stellt ein Tabu dar, sondern ebenso die Frage, ob eine Frau überhaupt Mutter sein möchte. Dass es viele Frauen gibt, die keine Erfüllung im Mutterdasein sehen und aus diesem völlig legitimen Grund eine Abtreibung durchführen lassen, darüber sprechen wir kaum, als existierten sie gar nicht. Nein, nicht jede Frau hat Sehnsucht danach, sich fortzupflanzen.

Selbstbestimmung und Macht

Eine Ursache für diese Missstände ist vielleicht, dass die Entscheidungen rund um die Selbstbestimmung von Schwangeren noch immer vorrangig von Männern getroffen werden. Der Gesundheitsminister: ein Mann. Gesetzgebung und Justiz – männlich dominiert. Gesetze, die Frauen betreffen – die Schwangere wie Ärzte in ihren Möglichkeiten beschränken und Abtreibungen kriminalisieren –, wurden und werden überwiegend von Männern gemacht.

Der Status Quo zeigt, dass der Weg zu einer gleichberechtigten Gesellschaft noch lang ist. Ja, es geht dabei auch um Macht – und zwar um die Macht über den eigenen Körper, über die Macht der Definition, was und wie eine Frau zu sein hat.

Es wirkt, als wird der weibliche Körper durch Schwangerschaft und Mutterschaft zu einem öffentlichen Gut erklärt. Menschen, die ungefragt den Bauch einer Schwangeren anfassen; ideologische Forderungen zu Frausein und Mutterschaft, die eigentlich niemanden außer die Betreffenden selbst etwas angeht; ein Thema, bei dem jeder und jede glaubt, mitreden zu dürfen. Man stelle sich eine solche öffentliche Einmischung bei Belangen vor, die den männlichen Körper betreffen!

Die Frage nach Fortsetzung oder Abbruch einer Schwangerschaft ist eine persönliche Entscheidung, die nur die Betroffene selbst fällen kann. Sie ist es, die mit den Konsequenzen leben muss – mit der lebenslangen Verantwortung für ein Kind, mit den psychologischen Folgen einer Abtreibung oder mit den noch immer bestehenden Gefahren für Gesundheit und Leben durch Schwangerschaft und Geburt.

Unterstützung der Betroffenen ist gesellschaftliche Aufgabe

In unserer derzeitigen öffentlichen und rechtlichen Lage fühlen sich viele Betroffene bedrängt, stigmatisiert und kriminalisiert. Es ist ein Skandal, dass viele Frauen den Abbruch unter entwürdigenden Umständen und mit lückenhaften Informationen vornehmen müssen – unvorstellbare Bedingungen für einen medizinischen Eingriff.

All das muss sich ändern: Als Gesellschaft stehen wir in der Pflicht, Menschen in Bedrängnis zu unterstützen. Statt sie zu gängeln, müssen wir dazu beitragen, dass Frauen in dieser schwierigen Lage eine selbstbestimmte Entscheidung treffen können. Dazu brauchen sie Informationen. Am 17. September 2021 ist im Bundesrat aus falschen ideologischen Gründen gerade wieder einmal ein Anlauf gescheitert, Paragraf 219a aus dem Strafgesetzbuch zu streichen und den Eingriff zu entkriminalisieren.

Wenn ich zurückblicke, erinnere ich mich an Jahre quälender Selbstvorwürfe, der Scham und des Alleinseins. Erst als ich anfing, über meinen Schwangerschaftsabbruch zu sprechen, merkte ich, wie viele Frauen meine Erfahrungen teilen. Ich wünsche mir, dass das Thema Abtreibung aus der Ecke des Verbotenen geholt wird. Das Recht auf die selbstbestimmte Entscheidung über den eigenen Körper darf kein Tabu mehr sein.