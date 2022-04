Die Stellungnahme, 161 Seiten lang, wird auf der eigenen Webseite unter der Schlagzeile „Lessons learned“ angekündigt. Die Sprache, mit der Manager sich durch ihre Meetings schlagen, hat offenbar nun auch den Deutschen Ethikrat erfasst. Auf Deutsch könnte man sagen: Was wir aus der Sache gelernt haben. Es geht um die Corona-Pandemie in Deutschland. Wie ist das Land in den vergangenen zwei Jahren mit der neuen Infektionskrankheit umgegangen? Ist es auf die nächste Pandemie besser vorbereitet?

Der Bericht erschien am Montag. Die meisten Corona-Schutzmaßnahmen sind am Wochenende in Deutschland aufgehoben worden. In Supermärkten tragen viele Menschen weiterhin Masken, vorgeschrieben ist das in den meisten Bundesländern nicht mehr. Eine Impfpflicht ab 18 wird es nicht geben, ob sich im Bundestag am Donnerstag eine Mehrheit für eine Impfpflicht ab 50 finden wird, ist offen. Deutschland befindet sich in einer Übergangszeit, die Pandemie bestimmt das Leben der meisten Menschen weniger und weniger.

Zu harte Maßnahmen für Jugendliche, zu weiche für die Ältesten

Kein schlechter Zeitpunkt für eine Bilanz. Auch so kann man die Stellungnahme des Ethikrats lesen. Ihr voller Titel lautet zwar „Vulnerabilität und Resilienz in der Krise – Ethische Kriterien für Entscheidungen in einer Pandemie“, aber bevor der Rat zu Empfehlungen für die Zukunft kommt, zieht er eine Art Fazit in 111 Punkten.

Es gibt Kritik am Umgang mit den Jüngsten und den Ältesten in der Gesellschaft. Je länger die Pandemie dauerte, umso schlimmer wurden die Folgen der Maßnahmen für Kinder und Jugendliche, aber auch junge Erwachsene. Darauf wies Alena Buyx, Vorsitzende des Ethikrats, bei der Vorstellung des Berichts am Montag laut Medienberichten hin. Aber auch die Menschen in Pflegeheimen haben viel stärker als andere gelitten – sie wurden anfangs nur unzureichend vor dem Virus geschützt.

In den 111 Bilanzpunkten des Ethikrats finden sich Gedanken zu sehr vielen weiteren Themen. Es geht um die Verteilung von Hausarbeit im Homeoffice ebenso wie um die Glaubwürdigkeit von Experten. Es finden sich Sätze wie: „Wissenschaft muss frei und unabhängig sein“, oder: „Vertrauen ist für eine gelingende Lebensführung unersetzlich.“ Da würde wohl niemand widersprechen.

Wer ist vulnerabel? In der PK "Vulnerabilität & Resilienz in der Krise - Ethische Kriterien für Entscheidungen in einer Pandemie", empfiehlt die Vorsitzende des #Ethikrats @alena_buyx, dass Betroffene als Expert:innen in eigener Sache mit einbezogen werden sollten. @ethikrat pic.twitter.com/oCXbWJUn4i — phoenix (@phoenix_de) April 4, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Überraschende Richter- und Medienschelte des Ethikrats

Überraschender ist Punkt 63, in dem es um die „demokratiestabilisierende Rolle“ der Rechtsprechung, vor allem des Bundesverfassungsgerichts, in Krisen geht. Im Großen und Ganzen seien die Prinzipien demokratischer Rechtsstaatlichkeit in der Pandemie eingehalten worden. Es sei aber „auch zu offensichtlich problematischen Verordnungen“ gekommen. Genannt werden Kontaktbeschränkungen im Freien oder die Isolation von Menschen am Ende ihres Lebens. Diesen Regelungen sei „vonseiten der Gerichte nicht oder zumindest nicht frühzeitig und entschlossen genug entgegengewirkt“ worden.

In Punkt 65 geht es um die Rolle der Medien in der Pandemie. Aufgabe sei gewesen, „das strittige Für und Wider von Maßnahmen in einer räsonierenden Öffentlichkeit hör‐ und sichtbar zu machen“, so der Ethikrat. Und urteilt: „Der kritische Teil dieser Aufgabe wurde zu Beginn der Corona‐Krise nicht immer im wünschenswerten Maß erfüllt.“

Kritik an allen Akteuren in der Pandemie – außer an sich selbst

Dieser strenge Satz wird vom nächsten abgeschwächt, die „Zurückhaltung “der Medien, nicht jedes Detail der „pandemischen Problemlagen“ mit scharfer Kritik zu bedenken, könne anfangs auch verständlich gewesen sein. Die Lage war schließlich neu und überwältigend. Später jedoch seien „selbst offenkundige Fehlentwicklungen“ nicht deutlich genug aufgegriffen worden. Worauf sich diese Kritik bezieht, wird nicht weiter ausgeführt. Ist dem Ethikrat dieses Problem schon früh in der Pandemie aufgefallen? Haben seine Vertreter in den vielen Interviews und Stellungnahmen, mit denen sie die vergangenen zwei Jahre begleitet haben, versucht, darauf hinzuweisen? Im Bericht findet sich Kritik an allen Akteuren in der Pandemie – außer am Ethikrat selbst.

„Wir rufen nach einer kritischen Aufarbeitung der Krisenbewältigung und besseren Fehlerkulturen“, hat Alena Buyx bei der Vorstellung des Berichts gesagt.