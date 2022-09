Experte über Masken gegen Corona: „Für eine FFP2-Pflicht fehlen die Belege“

Maske in Bus und Bahn ja, im Flugzeug nein. Am 1. Oktober tritt ein neues Infektionsschutzgesetz in Kraft. Der Mund-Nasen-Schutz spielt eine zentrale Rolle. Peter Walger ist Experte für Klinik-Hygiene. Er erklärt, wann Masken gut schützen, warum sie trotzdem für die meisten überflüssig sind – und warum bei Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Maske nicht richtig sitzt.

Herr Walger, Deutschlands Krankenhäuser haben in zweieinhalb Jahren Corona-Pandemie reichlich Erfahrung mit Masken gesammelt. Wie gut schützen sie vor dem Virus?

Medizinische Masken sind eine der besten Maßnahmen zum Schutz vor Ansteckung, und zwar sowohl für sich selbst als auch für das Gegenüber. Es gibt klare Regeln für das medizinische Personal. Masken gehören zum Standard in jedem Krankenhaus. Dort wird überwiegend die sogenannte OP-Maske, der chirurgische Mund-Nasen-Schutz, getragen und in besonderen Situationen mit erhöhter Ansteckungsgefahr auch die FFP2-Maske. Unter experimentellen Bedingungen filtert die FFP2-Maske einen höheren Anteil von Aerosolen und damit auch von Viren aus. In der Echtzeitwelt gilt das aber nur, wenn die optimal sitzt und auf Dichtigkeit geprüft wurde.

Was bedeutet „optimal sitzen“?

Es gibt verschiedene Masken für die verschiedenen Kopftypen. Wichtig ist, dass die passende Maske ausgesucht werden kann, dass das korrekte Tragen geschult wird und dass die Maske fest sitzt. Eine optimal sitzende Maske muss ein Band haben, das über den Hinterkopf verläuft und eines über den Nacken. Wichtig ist vor allem, dass getestet wird, ob die Maske dicht sitzt, mit einem Geruchstest unter einer Haube.

Privat Zur Person Peter Walger gehört zum Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH). Der 72-Jährige ist Internist, Intensivmediziner und Infektiologe und war leitender Oberarzt auf der internistischen Intensivstation des Universitätsklinikums Bonn.

Das kann doch wohl nur in einem Krankenhaus so funktionieren?

Das funktioniert nicht einmal dort. In der Realität steht dem medizinischen Personal nur ein Masken-Typ zur Verfügung. Der Dichtigkeitstest findet üblicherweise nicht statt. Ob die Maske gut abschließt, liegt dann eher beim Träger, da werden viele individuelle Lösungen ausprobiert.

Woher will man dann wissen, was besser ist: OP-Maske oder FFP2?

Aus der täglichen Praxis gibt es keine ausreichenden Daten zum Beispiel durch direkte Vergleichsstudien, die das dokumentieren. Der epidemiologische Beweis dafür fehlt. Bisher haben wir nur theoretische Erkenntnisse, gewonnen in Tests an Modellen oder unter Laborbedingungen, die mit der Wirklichkeit wenig zu tun haben.

„Die Masken von Karl Lauterbach können gar nicht dicht abschließen“

Was haben diese Tests ergeben, wie gut schützen denn nun Masken?

In den Modellversuchen zeigt sich natürlich der Unterschied zwischen den Masken, da ist die Filterleistung der FFP2-Masken besser. In der Realität zeigen die Untersuchungen keinen Unterschied zwischen den verschiedenen medizinischen Masken, es zeigt sich in etwa 80 Prozent eine Schutzwirkung, egal ob FFP2- oder chirurgische Maske.

Woran liegt es, dass sich der Unterschied im Labor nicht in der Wirklichkeit wiederfindet?

Wir haben in Krankenhäusern Stichproben gemacht, Beobachtungen zusammengetragen und auch Ausbrüche untersucht, bei denen es trotz Tragen einer FFP2-Maske zu den Übertragungen gekommen ist. Es zeigt sich, dass über die Hälfte des Personals die Masken nicht korrekt trägt, dass sie in kritischen Situationen, zum Beispiel während der Pausen, abgesetzt werden. Bei etwa 60 Prozent des professionellen Personals schließt die Maske nicht dicht, wenn man das mit einem Test untersucht. Auch bei Karl Lauterbach fällt das auf.

Beim Bundesgesundheitsminister?

Ja, genau. Die verschiedenen Masken, die er in der Öffentlichkeit trägt, haben Gummibänder, die um die Ohren führen. Die Masken können gar nicht dicht abschließen, sie müssen zwangsläufig Leckagen aufweisen.

Wenn nicht einmal in einem Krankenhaus alle Beschäftigten ihre Masken korrekt tragen, wie soll das dann im normalen Leben gehen?

Es funktioniert im Krankenhaus ja an den Stellen, wo es wirklich notwendig ist. Wenn man es auf einer Intensivstation mit infektiösen Patienten zu tun hat, unterfüttert man die Maske mit Schaumstoff, man bastelt sich eine sichere Fixierung. Wenn man allerdings zwei Stunden mit FFP2-Maske arbeitet, merkt man, dass das Atmen zunehmend schwerfällt. Für ältere Personen oder solche mit Vorerkrankungen ist das ein besonderes Problem.

Ist es für den Alltag also egal, welche Art Maske man trägt?

Wenn ein Unterschied zwischen OP-Maske und FFP2-Maske in der Praxis nicht belegt ist, dann ist es unsinnig, der Normalbevölkerung zu empfehlen, eine FFP2-Maske zu tragen. Nicht nur, weil die wichtigsten Voraussetzungen für das richtige Tragen fehlen. Es kann sogar schädlich sein.

Warum?

Die Fehlerquote ist größer. Niemand prüft, ob die Maske überall am Kopf sicher sitzt. Es gibt weder eine Auswahl nach Kopfform noch eine Schulung, wie es in einem Krankenhaus üblich ist. Und ein Test auf Dichtigkeit entfällt natürlich auch.

Aber sollte das nicht wenigstens bei den vulnerablen Gruppen passieren, älteren und vorerkrankten Menschen?

Da gilt im Prinzip dasselbe wie für alle anderen mit einem Unterschied. Wenn diese Menschen wirklich eine FFP2-Maske korrekt tragen würden, wie es empfohlen wird, bekämen sie nach einer gewissen Zeit Atemnot. Unbewusst tragen sie die Masken deshalb meist so, dass sie noch Luft bekommen, sie atmen durch die Leckagen oder setzen sie einfach viel häufiger ab. Wir haben als Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene in zahlreichen Stellungnahmen immer wieder davor gewarnt, dass FFP2-Masken in der Hand von Laien eher schlechter schützen als ein chirurgischer Mund-Nasen-Schutz. Die Erfahrungen des praktischen Infektionsschutzes sind aber nicht berücksichtigt worden, es war immer die Zeit der Theoretiker.

Was bringt dann ein Gesetz, das FFP2-Masken in bestimmten Bereichen vorschreibt?

Das ist eine populistische Maßnahme und aktuell auch ein Alleinstellungsmerkmal von Deutschland im europäischen Vergleich. Modellierungen in eine Empfehlung für die Gesamtbevölkerung zu übertragen, funktioniert nicht.

Also runter mit den Masken?

In den allermeisten Bereichen ja, und für den größten Teil der Bevölkerung auch ja. Wenn aber Angst vor einer Infektion oder im Falle einer noch bestehenden Vulnerabilität eine berechtigte Sorge vor schwerer Erkrankung besteht, dann sollte man den Menschen sagen, dass es sehr effektiv ist, eine OP-Maske zu tragen, weil sie im Alltag besser schützt. Sie ist leichter zu handhaben. Sie verführt nicht dazu, die Atemnot zu umgehen, indem man durch die Leckagen atmet. Die Entscheidung liegt in der Verantwortung des Einzelnen, für welche Maske er sich entscheidet. Eine FFP2-Pflicht ist evidenzfrei.

Sie raten von FFP2-Masken ab?

Man sollte es den Menschen freistellen. Andersherum ist es wissenschaftlich nicht gerechtfertigt, vom Tragen einer OP-Maske abzuraten. Es geht hier um staatliche Pflichtauflagen, die begründbar sein müssen. Für eine FFP2-Pflicht fehlen die Belege, die negativen Aspekte werden gar nicht berücksichtigt.

Gibt es denn überhaupt genügend Auswahl geeigneter und passender FFP2-Masken?

Das muss man selbst für den professionellen Bereich im Gesundheitswesen verneinen. Es gibt immer noch chinesische Importware, die nur zum Teil entsorgt wurde. Die Stiftung Warentest hatte in einer Untersuchung nur einen Maskentyp gefunden, der den Qualitätsanforderungen entspricht. Der Markt ist weitgehend unkontrolliert.

„Leider lassen sich viele Menschen immer noch von Angst leiten“

Dänemark, die Schweiz oder Großbritannien haben die Pandemie für beendet erklärt. Sollte Deutschland dies auch tun?

Für diese Länder, aber auch für Deutschland ist davon auszugehen, dass weit mehr als 95 Prozent der Bevölkerung einen Immunschutz haben, sei es durch Impfung oder Infektion oder beides. Wir sehen das in den Krankenhäusern. Es gibt seit Monaten keine Aufnahmen mehr mit Covid-Pneumonie. Wenn das geschieht, ist das eine Rarität. Leider lassen sich viele Menschen immer noch von Angst leiten. Unsere europäischen Nachbarländer haben erkannt, dass wir uns in der endemisch-epidemischen Phase befinden. Die Gefährlichkeit der Infektion ist weitgehend gebannt, und das trotz einer Virusvariante, die hochansteckend ist. Der Strategiewechsel in Deutschland ist überfällig.

Was folgern Sie daraus?

Wer für sich selbst erkannt hat, dass er keine Angst mehr zu haben braucht, weil er geimpft oder genesen oder beides ist, der braucht sich vor einer Infektion nicht mehr zu schützen. Doch derjenige, der weiß, dass er sich schützen muss, kann das mit einer Maske sehr gut hinbekommen. Für die Vulnerablen in den Krankenhäusern oder in den Altenheimen muss es weiter Schutzmaßnahmen geben. Das war aber schon vor Corona der Fall und wird auch weiterhin notwendig sein.