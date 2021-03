Berlin - In der vergangenen Woche hat die impfinteressierte Öffentlichkeit einen neuen medizinischen Fachbegriff gelernt: Sinusthrombosen. Das sind Blutgerinnsel in den auch Sinus genannten Hirnvenen. Sie stellen eine seltene, aber gefährliche Form der Thrombose dar. Weil der Pfropf das Abfließen des Blutes verhindert, nimmt der Druck im Gehirn zu, schlimmstenfalls reißen die Gefäße ein und es kommt zu Hirnblutungen. Solche Sinusthrombosen traten in Deutschland bei 16 Personen – zumeist Frauen – einige Tage nach der Impfung mit dem Covid-19-Impfstoff von Astrazeneca auf. Vier der Betroffenen starben daran.

Typisch für die Fälle: Sie sind verbunden mit einem starken Rückgang der Blutplättchen, Thrombozytopenie genannt. Zu den Experten, die über diese Fälle intensiv mit dem für Impfstoffe zuständigen Paul-Ehrlich-Institut beraten, gehört Robert Klamroth, Chefarzt für Innere Medizin am Berliner Vivantes-Klinikum im Friedrichshain und Vize-Vorsitzender der Gesellschaft für Thrombose- und Hämostaseforschung. Er erklärt, wie die Impfung zu den Ereignissen führen kann.