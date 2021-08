Freiburg/Osnabrück - Was sich zu schön anhört, um wahr zu sein, ist es meistens auch nicht. Dennoch gibt es zahlreiche Coaching- und Trainingsangebote, die schier unglaubliche Erfolge versprechen: „Vom Außenseiter zum Millionär“ heißt es online, und von einem Training so einfach wie „Malen nach Zahlen“ ist die Rede. Was steckt hinter diesen Programmen, wie kann man seriöses von unseriösem Coaching unterscheiden und ab wann werden solche Angebote gefährlich?

„Ein professionelles Coaching kann durchaus sinnvoll sein, wenn die Probleme individuell ermittelt und individuell behandelt werden“, sagt Wirtschaftspsychologe Uwe Kanning von der Hochschule Osnabrück, der sich intensiv mit dem Coachingmarkt beschäftigt. Sobald jedoch Standard-Methoden angewandt werden, mit denen angeblich jeder und jede erfolgreich und glücklich werden kann, bewegt man sich schnell im Bereich des unseriösen Coachings. „Die Anzahl solcher Angebote hat stark zugenommen.“