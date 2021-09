Berlin - Plötzlich war sie eine von 90.000, eine alleinerziehende Mutter in Berlin. Mitten in der Pandemie kam die Trennung, ausgerechnet während einer schwierigen Lebensphase. Sie war bei einem freien Bildungsträger als Honorarkraft beschäftigt. Der musste im ersten Lockdown schließen. Einnahmen brachen weg, und als es endlich weiterging, erst per Video, dann in Präsenz, nach ein paar Wochen, da verließ sie ihr Mann. Die Krise hatte sich langsam aufgebaut, doch ihr Höhepunkt erwischte sie unvermittelt. Es war der Moment, in dem die Frau einen Psychotherapeuten aufsuchte.

Robert Böttcher erzählt diese Geschichte, als er gefragt wird, wie hart Corona Familien treffen kann. Er ist der Psychotherapeut, dem sich die alleinerziehende Mutter anvertraute. Ihren Namen, ihren genauen Beruf nennt Böttcher natürlich nicht, aber die Pflicht zur Verschwiegenheit braucht er auch nicht zu brechen. Fälle wie diesen gibt es schließlich viele in Berlin und anderswo. Wegen der außergewöhnlichen Belastung während der Pandemie ist der Familie hierzulande sogar eine Woche gewidmet: die diesjährige „Woche der Seelischen Gesundheit“. Sie beginnt am 8. Oktober, soll aufklären und beraten in Kita und Schule, in sozialen Einrichtungen und Behörden, in Jobcentern zum Beispiel. Das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit hat sich dieses Ziel gesteckt, es wählte als Motto: „Gemeinsam über den Berg“.

Mit diesem Satz könnte auch Robert Böttcher die tägliche Arbeit in seiner Charlottenburger Praxis überschreiben. Der 52-Jährige ist psychologischer Psychotherapeut, Verhaltenstherapeut und Coach. Er ist ein Fachmann für Übergänge, für Brüche in Biografien und Seelen, für Risiken und Chancen. So gesehen, ist er ein Fachmann für die Pandemie.

Schon in seiner Diplomarbeit haben Böttcher solche Übergänge beschäftigt. Er schrieb über Spitzensportler, die nach dem Ende ihrer Karriere eine neue Aufgabe und einen neuen Sinn in ihrem Leben suchten. „Von Topathleten weiß man, dass etwa zwei Drittel einen Übergang problemlos schaffen. Bei einem Drittel führt er jedoch in eine Krise“, sagt Böttcher. Allgemein gelte: „Es gibt Menschen, die sich sehr schnell an Veränderungsprozesse anpassen. Andere brauchen Zeit, manchmal sogar zwei Jahre oder länger.“

Woche der Seelischen Gesundheit Auftakt in Berlin: Am Freitag, 8. Oktober, startet die Aktionswoche in Berlin, im Palais der Kulturbrauerei und auf dem YouTube-Kanal des Aktionsbündnisses Seelische Gesundheit. Beginn ist um 17.30 Uhr. Anmeldungen unter: https://www.seelischegesundheit.net/aktionen/aktionswoche/



Veranstaltungen in Deutschland: In 50 Städten und Regionen deutschlandweit finden bis zum 28. Oktober insgesamt rund 600 Veranstaltungen statt. Psychosoziale Einrichtungen, Selbsthilfeorganisationen und Initiativen beteiligen sich.

Die Pandemie dauert inzwischen mehr als anderthalb Jahre. Sie mag manchen wie ein chronischer Übergang erscheinen. Wie eine nicht enden wollende Phase der Orientierung, Neuausrichtung, Sinnsuche. Die Auslöser sind individuell verschieden. Durch die steigende Impfquote ist es zwar immer seltener die Begegnung mit dem Tod durch das Virus, der den gewohnten Rhythmus außer Kraft setzt, dafür aber oft ein Abschied vom vertrauten Partner, vom vertrauten Beruf, auch von vertrauten Gewohnheiten und Spielräumen.

„Einige meiner Klienten stehen den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sehr skeptisch gegenüber“, sagt Böttcher. Da wird das Tragen einer Maske schon mal zum gefühlten Freiheitsentzug, die Kontrolle des Impfnachweises oder der Testbescheinigung als Gängelung empfunden. „Oft stehen Erfahrungen aus Kindheit und Jugend dahinter“, sagt Böttcher. „Wenn Eltern sehr restriktiv waren, sehr viele Verbote ausgesprochen haben, kann es zu sehr starken emotionalen Reaktionen auf die Maskenpflicht oder andere Vorschriften kommen.“ Wieder ist es die Familie, die eine zentrale Rolle spielt, diesmal in der Rückschau.

Echtzeit-Training nennt Böttcher diese Form der Vergangenheitsbewältigung mit heilsamer Wirkung für die Gegenwart. Bei einer jungen Frau schien eine solche Therapie geboten zu sein. Sie hatte auf Lehramt studiert, startete ins Referendariat, stand vor einer Schulklasse und fragte sich: Was mache ich hier eigentlich? Sie fand sich im falschen Job wieder, quälte sich mit Vorwürfen, verglich sich mit Gleichaltrigen, sah sich ihnen gegenüber weit im Rückstand. „Sie ist innerlich geschrumpft“, sagt Böttcher. Er hat versucht, mit ihr eigene Maßstäbe herauszuarbeiten; „erwachsene Maßstäbe“ nennt er das. Die junge Frau sollte wieder zu natürlicher Größe wachsen.

Auch diesmal wurde die Krise zur Chance, das vermeintliche Ende zu einem Anfang, der Rückschlag ein Beschleuniger in der Sinnsuche. Bill Burnett und Dave Evans haben einen Bestseller über dieses Phänomen geschrieben. „Mach, was du willst“ lautet der Titel der deutschen Ausgabe. Design Thinking nennen die beiden Professoren der Stanford-Universität ihre Strategie, die sie von der Produktentwicklung übernommen und auf die Karriereplanung übertragen haben. „Es geht um die Zusammenhänge im Leben“, hat Evans einmal in einem Interview gesagt: „Wer ich bin, was ich glaube und was ich tue – das hängt zusammen.“ Wer diese Zusammenhänge erkenne, „steigert die Wahrscheinlichkeit, sich in seinem Leben wohlzufühlen und es als bedeutsam zu erleben“.

Designdenken: Eine Suche für die psychische Gesundheit

Das Designdenken liefert keine vorgefertigten Konzepte, sondern fordert dazu auf, zu improvisieren, zu testen. Es geht um den Mut zur Neugier. „Es gibt viele Versionen von Ihnen“, schreiben Burnett und Evans in ihrem Buch, „und sie alle sind richtig.“ Was die Professoren anbieten, ist eine Suchmaschine für Sinnfragen, für Job, Partnerschaft – und eben auch: Familie.

Robert Böttcher verfolgt einen ähnlichen Ansatz. Auch er hat ein Buch geschrieben, ein Coaching-Buch, es heißt „Das 3x3 des Lebenserfolgs“. Der Therapeut sagt: „Persönlichkeit, Partnerschaft und Profession – diese drei Bereiche sind wesentlich.“ Böttchers Fragen lauten: „Habe ich eine Leidenschaft? Was tue ich gerne? Welchen Effekt hat das, was ich tue, auf die Außenwelt?“ Die Antworten versucht er mit seinen Klienten gemeinsam zu erarbeiten. Böttcher hat dabei einen Spielzeugeimer neben sich, notiert Ideen und wirft die Zettel in den Eimer, wenn der Klient die Idee verwirft.

Nach diesem Muster verliefen auch die Sitzungen mit einem Mann, der in der Eventbranche arbeitete, bis die Pandemie kam und ihn beruflich aus der Bahn warf, von einem Tag auf den anderen. Es gab finanzielle Hilfen vom Staat, das schon, aber es gab nichts mehr zu tun. Die Untätigkeit wurde unerträglich, zunächst dem Mann selbst, schnell aber auch seiner Umwelt, der Frau, den Kindern, der Familie.

Erneut war Corona der Ausgangspunkt für einen Übergang. Sie haben erst einmal Fantasieübungen gemacht, Böttcher und sein Klient, der sich vorstellte, wie es in diesem oder jenem Job sein könnte. Dann erkundigte er sich bei Bekannten, die in diesem oder jenem Job arbeiteten. Er hospitierte, absolvierte Praktika und machte sich schließlich auf den Weg in ein neues berufliches Leben in einem anderen Handwerk.

Andere haben ihren Job in der Pandemie sicher, geraten dennoch in eine Krise und stellen sich die Sinnfrage: Soll das schon alles gewesen sein, da doch alles so schnell vorbei sein kann? „Durch Corona werden wir uns unserer Verletzlichkeit und Endlichkeit gewusst“, sagt Böttcher. In solchen Fällen bietet sich die Möglichkeit für einen sanften Überhang. „Man kann Stunden im alten Job reduzieren, sich nebenberuflich orientieren.“ Dann erst der Umstieg.

Ein Übergang im Leben erfordert Gelassenheit

Ein Übergang kann zu einem langwierigen Prozess werden, von Hoffnungen und Rückschlägen begleitet. Gelassenheit ist deshalb wichtig, sagt Böttcher. Gelassenheit ist etwas, das ein Menschen lernen kann. Manchmal, indem er seinen Humor wiederentdeckt. Wer lacht, lamentiert nicht, hat den Kopf frei, um vom vermeintlich drängenden Problem zum wirklich Wichtigen zu kommen. Böttcher sagt: „Eine Partnerschaft und Freundschaften sind wichtig.“ Sie geben Halt, sind die Basis. „Bedingungslose Liebe, gemeinsam erlebte Zeit – darauf sollte jeder im Übergang schauen.“ Also auch auf die Familie.

Das ist jedenfalls die Idee, die diesmal hinter der „Woche der Seelischen Gesundheit“ steht. Sie soll den Blick auf die familiären Folgen des Übergangs namens Corona lenken. „Auf allen gesellschaftlichen und politischen Ebenen“, sagt Arno Deister, der Vorsitzende bei Aktionsbündnis Seelische Gesundheit. Mehr als 600 Veranstaltungen in 50 Städten und Regionen deutschlandweit sind geplant. Vor allem den „besonders vulnerablen Familien“, sagt Deister, müsse in dieser schwierigen Situation geholfen werden. Familien unter Druck durch Schieflagen in Beruf, Beziehung, Erziehung.

Mag sein, dass man über einen Berg auch alleine kommt. Mit anderen gemeinsam aber geht es leichter.