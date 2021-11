Berlin - Die Ostsee-Fischerei steht vor dem Aus! Ob man künftig beim Urlaub an der „Badewanne der Berliner“ – wie die Ostsee gern genannt wird – noch frischen Hering oder Dorsch bekommt, ist sehr fraglich. Denn beide Fischarten dürfen vor den deutschen Küsten so gut wie nicht mehr gefangen werden. Die Europäische Union hat jüngst – gegen den Widerstand der Bundesregierung – die Fangquoten drastisch heruntergesetzt, aufgrund der Empfehlung des Internationalen Rats für Meeresforschung (ICES). „Hier ist bald Feierabend“, sagt ein Ostsee-Fischer in einer NDR-Reportage. Manche Fischer bekommen einen finanziellen Ausgleich für ihre ruhenden Kutter, andere steigen ganz aus der Fischerei aus, erhalten eine Abwrackprämie für ihre Boote.

Wo vor Jahrzehnten noch Hunderttausende Tonnen Fisch aus dem Meer geholt wurden, dürfen es im kommenden Jahr in der westlichen Ostsee nur noch kleine Mengen sein: 435 Tonnen Hering, dazu 104 Tonnen westlicher Dorsch, und zwar nur, wenn der Fisch als Beifang ins Netz gerät. Gerade Dorsch und Hering waren lange der „Brotfisch“, mit dem die Ostsee-Fischer ihren Lebensunterhalt sicherten. Sind nun also das Matjes-Fischbrötchen, der Bismarck-Hering und das Dorschfilet bald nur noch Erinnerungen an frühere Zeiten?

Dorsch und Hering geht es extrem schlecht

„Dorsch und Hering in der westlichen Ostsee geht es extrem schlecht“, sagt der Meeresbiologe Rainer Froese im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Froese ist leitender Wissenschaftler am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel (Geomar) und verfolgt die Entwicklung der Ostsee bis ins Detail. Der Grund für die drastische Einschränkung der Fänge sei die Überfischung, sagt er. „Es gab lange Zeit de facto überhaupt keine Fangbegrenzung“, sagt Froese. Die Fischereibetriebe hätten sogar unter dem wirtschaftlichen Druck gestanden, „die zugewiesenen Fänge tatsächlich auch zu fischen, selbst wenn nur noch sehr wenige Fische da waren“. Ansonsten seien ihnen die Fanganteile gekürzt worden.

ESA/Copernicus/Sentinel-2/CC BY-SA 3.0 IGO Das Satellitenfoto zeigt die Algenblüte der Ostsee um Gotland, Schweden, im Juli 2019. Überdüngung fördert die Algenblüten.

Gefischt wird unter anderem mit der küstennahen Stellnetzfischerei. Diese ist unter anderem deswegen umstritten, weil sich Schweinswale und Seevögel in Stellnetzen verfangen können. Außerhalb der Küstenzonen wird mit Schleppnetzen gefischt. Auf dem Internetportal von Global Fishing Watch kann man sehen, wie intensiv die Schleppnetz-Fischerei in der Ostsee ist. Die Klein-Fischer baden heute sozusagen die Überfischung aus, die vor allem durch den Einsatz großer Schleppnetze verursacht wurde.

Wo beginnt eigentlich die Überfischung? Die Forschung spreche von „unbefischtem Bestand“, wenn keine Fischerei stattfinde, erklärt Froese. Sobald gefischt werde, schrumpfe der Bestand, und die Frage sei, wie groß er sein müsse, um weiter seine Rolle im Ökosystem – als Räuber oder Beute – erfüllen zu können. „International sagt man, dass man bei etwa der Hälfte der unbefischten Größe aufhören muss“, so Froese. Danach müssten sich auch die dauerhaften Höchstmengen richten. Nachhaltiges Fischen bedeute, maximal 20 Prozent eines gesunden Bestandes abzufischen. Man müsse 80 Prozent im Wasser lassen, damit die Fische wachsen, sich fortpflanzen – und man im nächsten Jahr wieder 20 Prozent „rausnehmen“ könne.

Politik ignoriert Folgen der Überfischung

Doch die Fänge seien jahrzehntelang zwei bis drei Mal größer gewesen als der maximal nachhaltige Fang. „Die traurige Tatsache ist, dass die zu hohen Fänge von unseren Politikern so vorgegeben wurden“, sagt Froese. Mit der Folge, dass die Bestände in die Krise gerieten. Unter etwa ein Fünftel der unbefischten Größe sei nämlich der Nachwuchs akut gefährdet, weil die Fische ihr Laichgebiet nicht mehr während der gesamten Laichzeit mit Eiern versorgen können. „Sowohl Dorsch als auch Hering sind so kleingefischt worden, dass sich ihre Bestände weit unter dieser Grenze befinden“, sagt der Meeresbiologe. Und dies seit mehr als einem Jahrzehnt.

Schon 2016 forderten die Geomar-Forscher um Froese drastische Senkungen der Fangquote für Dorsche in der westlichen Ostsee. Diese könnten sich erst ab einem Alter von etwa drei Jahren fortpflanzen, hieß es. Würden aber die wenigen zukünftigen Elternfische schon vorher gefangen, dann drohe dem Bestand der Kollaps. Auch die jetzt beschlossenen Fangmengen seien noch zu hoch.

Vom Hering gibt es laut Froese in der Ostsee mehrere Bestände, die unterschiedlich stark befischt wurden. Während der des westlichen Herings akut gefährdet sei, gehe es Beständen im Osten und Nordosten besser – etwa vor Riga und im Bottnischen Meerbusen zwischen Schweden und Finnland. Dort konnten die Fangquoten sogar um 21 bis 72 Prozent für 2022 erhöht werden.

Dass sich die Politik für die heimischen Fischer einsetze, sei gut und richtig. „Das ändert aber nichts daran, dass der Bestand geschont werden muss, wenn zu wenig da ist.“ Der Fang des westlichen Herings und des Dorschs hätte schon vor Jahren vorübergehend eingestellt werden müssen. Hätte man dies vor vier, fünf Jahren gemacht, dann hätten sich die Bestände schnell erholt, weil noch genügend Fische da waren. Nun sei die große Frage, ob es je eine Erholung geben wird. Manche Forscher bezweifeln das für den Dorsch bereits grundsätzlich.

Klimawandel wirkt sich auf Fischlarven aus

Eine Reihe von Forschern sieht den Klimawandel als eine der Hauptursachen für den Rückgang der Bestände. So hätten Langzeitdaten ergeben, dass die zunehmende Erwärmung der Ostsee den Entwicklungszyklus von Heringslarven verändert, schrieb ein Forscherteam der Universität Helsinki. Der Fischnachwuchs schlüpfe immer früher und wachse schneller heran. Folge: Die Larven seien früher und in größeren Mengen da als ihre Nahrung, das Meeresplankton. Auch für die deutsche Ostsee sehen Wissenschaftler des Thünen-Instituts für Ostseefischerei in Rostock ähnliche Zusammenhänge.

Nach Aussagen des Bundesverkehrsministeriums habe sich die Ostsee zwischen 1980 und 2015 an der Oberfläche um 1,6 Grad Celsius und in 20 Metern Tiefe um bis zu 1,9 Grad erwärmt. Dorsche reagierten empfindlich auf das wärmere Wasser, sagte der Fischereibiologe Rüdiger Voss vom Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung in Leipzig, im August im MDR Wissen. Beeinflusst würden alle Lebensstadien – von der Larve bis hin zu gestressten, erwachsenen Tieren.

Meeresbiologe Froese erwidert, dass nicht der Klimawandel entscheidend sei für den Rückgang der Fischbestände. Dafür spreche zum Beispiel, dass exakt die gleiche Art Ostsee-Heringe in jenen Teilen der Ostsee, wo sie nicht überfischt werde, mit dem Klima gut zurechtkomme. Ein weiterer Hinweis sei: „Wir haben in der westlichen Ostsee ja nicht nur Hering und Dorsch, sondern auch Scholle, Kliesche, Flunder, Steinbutt und andere.“ Und denen gehe es einigermaßen gut. Hier sei der Fischereidruck „am nachhaltigen Limit“.

Überdüngung führt zu Algenblüten

„Gesunde Fischbestände können bisher mit den Auswirkungen des Klimawandels umgehen“, sagt Froese. Wenn man die Bestände aber so kleinfische, dass sie sich nicht mehr fortpflanzen könnten, verschärfe das Klima die Probleme. Hinzu kommen für den Meeresbiologen auch andere Dinge, etwa die Überdüngung der Ostsee.

Die Ostsee ist überwiegend ein sogenanntes Brackwassermeer und mit 412.500 Quadratkilometern – das Kattegatt mit eingerechnet – nicht sehr groß. Entstanden ist sie vor etwa 12.000 Jahren, am Ende der letzten Eiszeit, durch das Abschmelzen der riesigen Gletschermassen. Ihre heutige Gestalt und Eigenart bildete sich über mehrere Etappen. Sie ist auch ein flaches Meer, am tiefsten Punkt sind es 459 Meter, durchschnittlich nur 52 Meter. Neun Staaten grenzen an die Ostsee. Im direkten Ostseeraum leben bis zu 85 Millionen Menschen.

„Die Überdüngung ist ein Problem und hat leider zugenommen, und zwar dadurch, dass die Produktion von Fleisch um die Ostsee herum zugenommen hat“, sagt Rainer Froese. Abwässer von Schweine- und Geflügelbetrieben gerieten über Flüsse in die Ostsee. Aber auch der Maisanbau für Biodiesel und Biogas, bei dem große Mengen Dünger eingesetzt würden, belaste die Ostsee. „Das führt zu Algenblüten, die in den tieferen Becken absterben, mit Sauerstoffzehrung, sodass in den tieferen Stellen der Ostsee oft gar kein Sauerstoff ist.“

Bei bestimmten Windlagen werde leider das sauerstoffarme Wasser in die Buchten gedrückt. Dort komme es dann zum Fischsterben. „Man sieht die Plattfische am Boden auf dem Rücken liegen, weil sie tot sind durch Sauerstoffmangel.“ Das Problem nehme zu und habe direkt etwas mit Fleischkonsum zu tun. „Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich aufgehört habe, Fleisch zu essen“, sagt Froese.

Fischfang wird hoch subventioniert

„Uns bleibt nicht mehr lange, um einen vollständigen Kollaps des Ökosystems in der Ostsee zu verhindern“, sagte jüngst Olaf Bandt, Vorsitzender des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Neben Nähr- und Schadstoffen aus der Landwirtschaft beklagen die Umweltschützer auch schädlichen Unterwasserlärm.

Was die Überfischung betrifft, ordnet sich das Geschehen in der Ostsee in größere Zusammenhänge ein. In Europa seien immer noch mehr als 40 Prozent der Fischbestände überfischt, teilten Umweltschützer mit. Der Fischfang werde weltweit mit 35 Milliarden Dollar pro Jahr subventioniert, hieß es Anfang November in einer Radiosendung des Schweizer SRF. Nur so lohne es sich für die Fischereien, in immer weiter entfernte Fischgründe zu fahren und auch dort die Netze vollzumachen – den Anwohnern ferner Küsten sozusagen den Lebensunterhalt wegzufischen. Der Umsatz mit Fischen betrage weltweit jährlich 90 Milliarden Dollar.

Auch in Deutschland gibt es große Zuschüsse. Subventioniert werden etwa Diesel für die Fischfangflotten, Häfen, Schiffbau und Ausrüstung. „Man rechnet, dass das Geld, das reingeht, etwa zweimal so hoch ist wie der Wert des angelandeten Fisches“, sagt Froese. „Theoretisch könnte man also zum Händler gehen und sagen: Gib mir mal meinen Fisch, bezahlt habe ich ihn ja schon mit meinen Steuergeldern!“

Auch Umwelt-Siegel stehen unter Kritik

Um Ökologie und Artenschutz geht es in der Fischerei selten. Zwar gibt es Ökolabel für Fischereibetriebe wie etwa das MSC-Siegel der Organisation Marine Stewardship Council, die 1997 vom World Wide Fund For Nature (WWF) ins Leben gerufen wurde. Es wird für Fischprodukte aus nachhaltigen, umweltschonenden Fischereien vergeben. Doch selbst dieses „weltweit strengste Umweltsiegel für Wildfisch“ ist in die Kritik geraten. Man könne das Siegel auch bekommen, wenn der Bestand „auf bis zu 20 Prozent der unbefischten Größe heruntergefischt“ sei, kritisiert Froese.

Das Siegel werde auch für Fische vergeben, die mit Grundschleppnetzen gefangen werden – was aber nicht nachhaltig sei, sagen die Kritiker. Die Zertifizierer würden von der Fischerei – also ihren Klienten selbst – ausgesucht und bezahlt. „Die Lage ist global gesehen nicht erfreulich“, so Froese. Kleine Fortschritte gebe es ausgerechnet in den USA. Diese hätten vor 20 Jahren ein sehr strenges Fischereimanagement eingeführt, worauf sich die Fischbestände dort auch wieder erholten. „Im Rest der Welt – einschließlich Europa – geht die Überfischung weiter. All die Gesetze und Maßnahmen, alle Beschlüsse und Konferenzen haben nichts bewirkt.“

Fischer sind nicht schuld an der Misere

Nach seiner Auffassung seien die Fischer nicht Schuld an der Misere, sagt Froese. „Sie haben sich an die vorgegebenen Fangmengen gehalten und darauf vertraut, dass diese Fänge dem Bestand nicht schaden.“ Verantwortlich für die andauernde Überfischung und den Zusammenbruch der Bestände seien die zuständigen Politiker. „Die Fischer sollten für ihre Verluste entschädigt werden.“

Welchen Ostseefisch kann man da überhaupt noch essen? Froese empfiehlt etwa die recht unbekannte Kliesche, die Flunder und die Scholle. Die Schollen sollten möglichst nicht aus Schleppnetzfängen stammen und keine Baby-Schollen sein. Was man sonst so als „Ostsee-Räucherfisch“ bekomme, sei oft eine Irreführung der Kunden. Der Heilbutt stamme etwa aus den Regionen um Grönland und Nordamerika, der Rotbarsch aus größeren Tiefen des Nordatlantik, Butterfische oft aus dem Pazifik.