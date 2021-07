Köln - Der Kölner Zoo weiß diese Gelegenheit zu nutzen und setzt in seiner Mitteilung voll auf den offenkundig sehr hohen Niedlichkeitsfaktor: „Zwei große Kulleraugen, winzige Hände, weiße Öhrchen: Der Nachwuchs bei den Großen Bambuslemuren hat eindeutig das Zeug zum Publikumsliebling.“ So läuft das Geschäft mit der Aufmerksamkeit, vollkommen zu recht, schließlich sind die Zoos nach all den Pandemie-bedingten Einnahmeausfällen mehr denn je auf Besucher angewiesen.

Auf der Roten Liste: Bambuslemuren sind vom Aussterben bedroht