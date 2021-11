Berlin - Die Menschheit sei mit globalen Bedrohungen konfrontiert, die alle nationalen Grenzen sprengen, schreiben zwei Physiker im Programmheft zur Berlin Science Week. Ob es um Pandemien oder die Folgen des Klimawandels gehe – über Grenzen hinweg müsse massiv in Forschung investiert werden. Es gehe um „unser nacktes Überleben“. Der deutsche Physiker Helmut Dosch und der amerikanische Physiker Eric Isaacs fordern die Überwindung von „Nationalismus und Isolationismus“ und die Wiederbelebung der transatlantischen Wissenschaftsbeziehungen. Sie diskutieren darüber mit anderen Forschern auf der Berlin Science Week. Diese bietet bis zum 10. November insgesamt 200 Veranstaltungen mit 500 aktiven Teilnehmern.

Auch Astrid Kiendler-Scharr gehört zu ihnen. Sie kommt aus dem nordrhein-westfälischen Jülich nach Berlin, um am 6. November an einem „Future-Talk“ teilzunehmen. Mit zwei anderen Forschenden spricht sie über die Frage, „Wie europäische Forschung und Innovation die Klimakrise bewältigen will“. Für die Physikerin und Klimaforscherin Astrid Kiendler-Scharr sind solche Ereignisse wie die Berlin Science Week wichtig. Hier könne man die eigene Forschung präsentieren, die ja durch öffentliche Gelder finanziert sei, sagt sie. Man könne vermitteln: Was tut die Wissenschaft und wo steht sie. Hinzu komme: „Hier trifft man nicht nur die eigene Forschungs-Community. Man hat Gelegenheit, über die eigenen Forschungsinteressen hinauszugucken, Gespräche zu führen und Anknüpfungspunkte zu finden, die man in der eigenen Community so vielleicht nicht hat.“

Feuerwerk im Kohlenkeller

„Es bringt nichts, im tiefsten Kohlenkeller ein Feuerwerk abzubrennen. Wir müssen zeigen, was wir leisten, und das auch öffentlich darstellen, und zwar in begeisternden Formaten“, das sagte zur Vorstellung der Berlin Science Week auch Jürgen Mlynek, Kuratoriumsvorsitzender der Falling Walls Foundation, die das Programm koordiniert. Er nannte die Woche eine gemeinschaftliche Veranstaltung „derjenigen, die mit dem Innovationssystem zu tun haben“.

Wissenschaftliche Innovationen – man denke ans Bauen, an Energie und Landwirtschaft – braucht es auch zur Begrenzung des Klimawandels und zur Anpassung daran. Astrid Kiendler-Scharr wird vor allem über die wissenschaftlichen Grundlagen sprechen. Sie ist Mitautorin des jüngst präsentierten sechsten Berichts des Weltklimarats (IPCC), der einen aktualisierten Erkenntnisstand zum Klimawandel lieferte. Zugleich ist sie Vorsitzende des Deutschen Klima-Konsortiums.

„Europa aktiviert die gesamte Forschungspower für den Schutz des Klimas“, heißt es zur Ankündigung der Diskussion, an der sie teilnimmt. Kiendler-Scharr verweist auf bereits bestehende Netzwerke für das Umwelt-Monitoring und die Klimabeobachtung, die mit EU-Mitteln finanziert werden. Hier würden Synergien bereits effektiv genutzt. „Ein einmaliges Beispiel, das auch weltweit hervorsticht, sind die von uns koordinierten Messungen an Bord von Linienflugzeugen“, sagt sie.

Falling Walls Berlin Science Week Die Berlin Science Week, die am 30. Oktober mit einem „Tabula rasa“-Tag in der Urania begann, ist ein Festival von insgesamt etwa 200 Veranstaltungen zu Zukunftsthemen. Sie läuft noch bis 10. November. Etwa 500 Aktive sind am „offenen und interdisziplinären Austausch von Ideen und Wissen“ beteiligt. Am 5. und 6. November lädt der Berlin Science Week Campus mit etwa 30 Veranstaltungen und 12 Ausstellungen ins Museum für Naturkunde Berlin.



Geboren wurde die Berlin Science Week 2016 aus der Falling Walls Conference, auf der seit 2009 jährlich am 9. November Spitzenforscher die nächsten großen Durchbrüche in ihrem Fach präsentieren. Dies geschieht in diesem Jahr vom 7. bis zum 9. November im Berliner Radialsystem V unter dem Motto „Science Reunites Us“. Am 5. November wird der Berliner Wissenschaftspreis vergeben. Koordiniert wird die Berlin Science Week von der gemeinnützigen Falling Walls Foundation. Das Programm findet sich im Internet unter berlinscienceweek.com/de/programme

Das Projekt heißt IAGOS. Es bilde „eine Schlüsselkomponente des weltweiten Beobachtungssystems zur Untersuchung der Zusammensetzung der Atmosphäre und des Klimawandels“, heißt es beim Bundesforschungsministerium. Astrid Kiendler-Scharr hat mit ihrem Team einen entscheidenden Anteil daran. Die 48-jährige Aerosolphysikerin, aus Innsbruck stammend, ist seit 2012 wissenschaftliche Direktorin des Instituts für Troposphärenforschung am Forschungszentrum Jülich, mit etwa 100 Mitarbeitern.

„Wir arbeiten an der Schnittstelle von Klimawandel und Luftqualität“, sagt sie. Die Elemente sind Beobachtungen am Boden und in der Luft, Experimente in der Simulationskammer, quantenchemische Theorie sowie Computer-Modellierungen von regionaler und globaler Luftqualität. Für Messungen in der Atmosphäre nutzt das Institut unter anderem einen Zeppelin, der in der Nähe von Jülich aufsteigt. Für die Arbeit in größeren Höhen von fast zehn Kilometern wurden im Rahmen des Projekts IAGOS Flugzeuge aus aller Welt mit Sensoren ausgestattet.

Die Forscher konnten zum Beispiel nachweisen, dass sich in der Zeit des Corona-Lockdowns die Luftqualität änderte – vor allem durch einen Rückgang des weltweiten Verkehrs. Man konnte die verringerten Emissionen des Jahres 2020 auch auf Bildern und Satellitenaufnahmen erkennen: etwa von Norditalien oder Asien. Und mancher sprach schon davon, dass die Pandemie auch positive Auswirkungen auf den Klimawandel haben könnte.

Die volllaufende Badewanne

Aber: Langfristige Prozesse werden durch einen vorübergehenden Rückgang von Emissionen kaum beeinflusst. Gerade beim sehr langlebigen Kohlendioxid (CO₂), dessen Konzentration 2019 den höchsten Wert seit mindestens 800.000 Jahren erreichte, wirkt sich das kaum aus. „Wenn Sie Ihre Badewanne volllaufen lassen und eine Zeitlang den Wasserstrahl ein kleines bisschen weniger stark fließen lassen, dann steigt der Pegel in der Wanne ja trotzdem weiter“, sagt Astrid Kiendler-Scharr. Im Jahr 2020 wurden etwa sieben Prozent CO₂ weniger emittiert als im Jahr davor. Diese kleine Delle ist inzwischen wieder weg.

Als Leitautorin des 2021 veröffentlichten neuen Berichts des Weltklimarats (IPCC) arbeitete Astrid Kiendler-Scharr vor allem am Kapitel über die sogenannten kurzlebigen klimawirksamen Stoffe. Dazu gehören etwa Stickoxide, Feinstaub, Ruß, Ozon, Methan und andere Kohlenwasserstoffe. Manche stammen aus natürlichen Quellen, viele werden auch vom Menschen verursacht. „Dadurch, dass sie schneller abgebaut werden in der Atmosphäre, hat man auch sehen können, dass die Luftqualität auf die Veränderungen der Emissionen schnell und kurzfristig reagiert.“

Folgenschwere Lecks in der Pipeline

Methan zum Beispiel verweile etwa zehn bis zwölf Jahre in der Atmosphäre – anders als CO₂, das Jahrhunderte dort verbleibt. Methan werde luftchemisch abgebaut, so Kiendler-Scharr. Dabei bilde sich unter anderem Ozon. Menschliche Quellen für Methan-Emissionen seien fossile Brennstoffe, die Landwirtschaft, Mülldeponien und an vielen Stellen auch Lecks in Gas-Pipelines. Methan sei in hohem Maße an der Erderwärmung beteiligt. Wenn man es „aus dem System herausnehme“, könne man einen sehr direkten Einfluss auch auf Klimaprozesse ausüben – etwa durch mehr Recycling von Abfall, durch Kreislaufsysteme bei Biogasanlagen oder die Abdichtung von Lecks an Pipelines.

„Wir müssen allerdings auch die CO₂-Emissionen bis Mitte des Jahrhunderts stoppen, um die Erderwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts deutlich unter zwei Grad Celsius zu begrenzen“, sagt Astrid Kiendler-Scharr. Damit sind zwei Grad Anstieg im Vergleich zur vorindustriellen Zeit im 19. Jahrhundert gemeint. In der Phase bis dahin jedoch könnten die Reduktionen von Methan-Emissionen „uns Zeit kaufen“ und die Erderwärmung verzögern. Und das sei durchaus machbar. „Die Leckage einer Pipeline ist ja selbst für den Anbieter des Gases ein Verlust.“ Und technische Lösungen gebe es auch.

Die Berlin Science Week findet zufällig zur gleichen Zeit statt wie die UN-Klimakonferenz in Glasgow. Inhaltlich ist es auch ein passendes Zusammentreffen. Jüngeren Meldungen zufolge ist es in Deutschland bereits jetzt durchschnittlich 1,6 Grad wärmer als 1881, wie Astrid Kiendler-Scharr bei der Vorstellung des jüngsten IPCC-Berichts mitteilte. Die globale Erwärmung beträgt bisher 1,1 Grad. Gemessen wird dabei die durchschnittliche weltweite Oberflächentemperatur. „Über Landmassen fällt die Erhöhung größer aus“, sagt die Forscherin. Damit sei auch die Temperaturerhöhung in Deutschland erklärbar.

Jedes Zehntel Grad ist wichtig

Die Klimaforscherin ist der Meinung, dass man die globale Erwärmung bis 2100 auf unter zwei Grad begrenzen könne –„mit radikalen, weitreichenden Einschränkungen der Treibhausgas-Emissionen“. Die aktuellen Versprechen und Zusagen der Staaten insgesamt reichten dafür noch nicht aus. Es sei aber schon so, dass es aus naturwissenschaftlicher Sicht keinen Grund gebe, warum das nicht erreichbar sein sollte.

Die Forscherin will bei der Diskussion in Berlin aber auch vor Ereignissen warnen, die bereits im Gang sind. Extremwetterereignisse wie die Überschwemmungen und verheerenden Sturzfluten im August 2021 im Westen Deutschlands nähmen mit jedem weiteren Zehntel Grad Temperaturanstieg zu, sagt Kiendler-Scharr. Laut Daten des Deutschen Wetterdienstes stieg in Deutschland die Zahl heißer Tage seit 1951 um 196 Prozent. Hitzewellen werden extremer. Immer öfter nähert man sich der 40-Grad-Grenze. Die Zahl der Tage mit Starkregen wuchs um fünf Prozent. Unwetter werden heftiger, weil heißere Luft größere Wassermassen aufnehmen kann.



„Es ist definitiv so, dass schon ein Anstieg auf 1,5 Grad – die Grenzmarke des Pariser Klima-Übereinkommens von 2015 – einiges an substantiellen und auch unumkehrbaren Änderungen mit sich bringt“, sagt Astrid Kiendler-Scharr. Ein Gletscher, der jetzt abschmelze, komme ja nicht wieder. Aber jedes Zehntel Grad, um das man jetzt die Erderwärmung verringern könne, sei die Anstrengung wert, „weil wir uns sonst an immer weitere Extreme anpassen müssten“. Wenn man so weitermache wie bisher, stehe man Ende des Jahrhunderts bei mehr als zwei, eher drei Grad Erwärmung.

Modellhafte Lösungen in der Region

Astrid Kiendler-Scharr hat das Gefühl, dass das Problem – anders als noch vor einigen Jahrzehnten – inzwischen in der Breite der Gesellschaft angekommen ist, auch in Politik, Industrie und anderen Bereichen. Die Berlin Science Week soll dazu beitragen, dabei auch konkrete Wege zu vermitteln. Schließlich reichen Bestandsaufnahmen nicht aus. Die Forschung muss auch mit innovativen Projekten reagieren – zur Abmilderung der Erderwärmung, zur Anpassung an den Klimawandel.

So präsentiert das Climate Change Center Berlin-Brandenburg unter anderem Ansätze zu modellhaften Lösungen in der Region. Zu einer Art Innovationsmotor soll sich auch der Forschungs- und Industriepark für urbane Technologien entwickeln, der auf dem ehemaligen Flughafen Berlin-Tegel entsteht. Das Projekt heißt Berlin TXL – The Urban Tech Republic. Bis zu tausend große und kleinere Unternehmen mit 20.000 Beschäftigten sollen hier einmal forschen, entwickeln und produzieren. Hinzu kommt die Berliner Hochschule für Technik mit mehr als 2500 Studierenden.

„Wir sind ja auf dem ehemaligen Flughafen ein Modellquartier, wo wir im Zeichen des Klimawandels versuchen, darzustellen, wie Stadt in Zukunft sein kann“, sagte Gudrun Sack, Geschäftsführerin der Tegel Projekt GmbH, bei der Vorstellung des Programms für die Berlin Science Week. Das, was in Wissenschaft und Forschung möglich sei, soll dort modellhaft in die Anwendung gebracht werden. So sollen Lösungen gefunden werden für den effizienten Einsatz von Energie, für nachhaltiges Bauen, umweltschonende Mobilität, Recycling, Vernetzung, sauberes Wasser und den Einsatz neuer Materialien.

Eines der größten Holzbauquartiere

In der Urban Tech Republic wolle man von Forschung und Hochschule über das Start-up bis zur industriellen Entwicklung versuchen, „eine Gewerbe- und Produktionskette aufzubauen“, sagte Gudrun Sack. Konkret erwähnte sie etwa das in Tegel entstehende Wohnviertel, genannt Schumacher Quartier. Dieses soll „eines der größten Holzbauquartiere Europas“ werden. Damit wolle man einen Wandel hin zu nachhaltigem Bauen voranbringen.

„Wir müssen vor allem auch im Bauen komplett umdenken“, sagte Gudrun Sack, die selbst Architektin ist. Man arbeite zum Beispiel intensiv mit den Forsten zusammen, wolle Produktionsketten so hinbekommen, dass man im Holzbau unabhängig werde vom internationalen Markt. „Wir wollen Modelle kreieren, die für Berlin-Brandenburg funktionieren, aber auch analog an anderen Orten der Welt verwendet werden können.“ So kommen in Berlin verschiedene Dinge zusammen: grundlegende Klimaforschung, neue Technologien und Innovationen.