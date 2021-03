Köln, Wien, Saarbrücken - Möglicherweise gibt es ein ganz einfaches und preiswertes Arzneimittel, das einen entscheidenden Fortschritt im Kampf gegen Covid-19 bringen könnte. „Wir hoffen, dass wir einen großen Beitrag leisten können, Covid-19 zu besiegen“, sagt Ralph Mösges, HNO-Arzt, Allergologe und Professor an der Universität Köln. Er ist Organisator einer Studie zum Nachweis der Wirkung des Antiallergikums Azelastin gegen Corona.

Dieses Nasenspray wird normalerweise zur Behandlung von Allergien eingesetzt, vor allem gegen Heuschnupfen. Es ist ein selektives Antihistaminikum, das zugleich Zellen der körpereigenen Abwehr in den Atemwegen stärkt und Entzündungen hemmt. In Voruntersuchungen habe sich gezeigt, dass es auch in großem Umfang Coronaviren abtöten könne, sagt Ralph Mösges.