Fragen an Charité-Forscher: Wie erkenne ich ein Trauma? Und warum sind Frauen oft betroffen?

Stefan Röpke, Traumatherapeut, in der Tagesklinik der Oderberg-Kliniken in Berlin. Stephan Pramme

Kann man ein traumatisches Erlebnis über Jahrzehnte verdrängen? Was passiert da im Gedächtnis? Gibt es so etwas wie „falsche Erinnerung“? Und wie gehen Ärzte damit um? Professor Stefan Röpke leitet die Forschungsgruppe Traumafolgestörungen an der Berliner Charité und ist Ärztlicher Direktor an den Oberbergkliniken Berlin-Brandenburg. Im Interview mit der Berliner Zeitung erklärt er, woran man posttraumatische Belastungsstörungen erkennt, welche körperlichen Schäden sie auslösen können und wie man sie behandelt.

Wer sind Ihre Patienten, Herr Professor Röpke?



70 Prozent sind Frauen, die deutliche Mehrheit also. Eine große Anzahl ist Opfer von körperlicher und sexueller Gewalt, mit Beginn in der Kindheit.

Wie alt sind die Frauen, wenn Sie zu Ihnen kommen?



Sie kommen in der Regel erst zu uns, wenn sie Mitte bis Ende 30 sind. Einige wenige kommen bereits in ihren Zwanzigern.

Warum erst so spät?



Es dauert eine ganze Weile, bis man die Kraft findet, ein Trauma zu bearbeiten, sich dem zuzuwenden. Anlass können Schwierigkeiten bei der Familienplanung sein, ein unerfüllter Kinderwunsch etwa. Die Betroffenen sagen sich: Wenn nicht jetzt, wann dann.

Welche Symptome treten auf, wenn man unter einem Trauma leidet?



Hauptsymptom ist ungewolltes Wiedererleben. Dinge, die passiert sind, kommen wieder ins Gedächtnis zurück. Passiert es am Tag, nennt man es Flashback. Nachts sind es Albträume. Ein zweites Symptom ist Vermeidungsverhalten, das heißt, dass man sich bestimmten Situationen nicht mehr aussetzt. Nach einem Autounfall fährt man nicht mehr mit dem Auto, nach einer Vergewaltigung hat man keine Sexualität mehr. Man ist erhöht schreckhaft, das ist das dritte Symptom.

Treten diese Symptome sofort auf?



Die Symptome können recht schnell, manchmal schon nach wenigen Tagen auftreten. Die Diagnose der Posttraumatischen Belastungsstörung kann man erst erstellen, wenn mindestens vier Wochen vergangen sind. Es gibt aber auch einen verzögerten Beginn der Symptome. Bei Soldaten auf Auslandseinsätzen treten die Symptome häufig erst nach ihrer Rückkehr auf.

Wie ist es nach Vergewaltigungen?



Eine Vergewaltigung verursacht ein schweres Trauma, danach entwickelt man häufiger Symptome als beispielsweise nach einem Autounfall. Ist eine Vergewaltigung wiederholt aufgetreten, sind die Symptome noch stärker, noch belastender. Je jünger man ist, je öfter sich das „Ereignis“ wiederholt hat, desto mehr Beschwerden hat man.

Wissen die Betroffenen, woher ihre Symptome kommen?



Wenn intrusive, das heißt sich aufdrängende Bilder von dem Trauma immer wieder kommen, dann sind die Zusammenhänge sehr eindeutig. Menschen, die Traumata erlebt haben und nicht über diese klaren Bilder verfügen, sondern andere Beschwerden haben, suchen aber auch oft nach Erklärungen für ihr Leid, fragen sich: Warum geht es mir heute nicht gut? Ein schreckliches Erlebnis aus der Kindheit kann für sie mitunter als Erklärung dienen. Weil das oder das damals passiert ist, habe ich heute diese oder jene Beschwerden. Sie verbringen dann viel Zeit damit zu suchen, Dinge aufzudecken, die man oft nicht mehr richtig aufdecken kann. Das Problem ist, man wird in den meisten Fällen keine Kausalität herstellen können, einen Zusammenhang zwischen einem Trauma und heutigem Leid. Erkrankungen sind stets multifaktoriell bedingt, unsere Gene und die Umwelt sind entscheidende Einflüsse.

In einigen Fällen kommen klare Erinnerungen wieder, in anderen nicht Addictive Stock/Imago

Ist es für Betroffene aber nicht wichtig herauszufinden, was ihnen angetan wurde und von wem?



Es ist natürlich besser, es zu wissen. In einigen Fällen kommen klare Erinnerungen auch wieder, zum Beispiel im Rahmen einer Psychotherapie. In andern Fällen jedoch nicht, auch nicht bei intensiver Psychotherapie. Auch werden wir nie wissen, ob ein Ereignis wirklich so abgelaufen ist, wie unser Gedächtnis es uns weismachen möchte. Gedächtnisinhalte können sich mit der Zeit ändern. Bei vielen Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen und Schmerzerkrankungen wissen wir nicht, wieviel Anteil ein konkretes Trauma an der Entstehung hat. Auch wenn wir wissen, dass Traumata allgemein zu Depressionen und Schmerzerkrankungen führen können.

Welche Erkrankungen können Traumata noch auslösen?



Neben psychischen Störungen auch körperliche Erkrankungen, wie beispielsweise Rheumatische Erkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Und Krebs?



Will ich nicht ausschließen, aber den Daten nach kommt es nicht häufig vor.

Kann man ein traumatisches Erlebnis über Jahrzehnte verdrängen?



Die Frage ist, was mit Verdrängen gemeint ist. Jemand, der sagt, er habe immer schon mit Partnerschaften Schwierigkeiten, keine Freude an Sexualität, müsse immer schon wegschauen, wenn eine Szene, die sexuelle Gewalt zeigte, im Fernsehen kommt: ja, dann kann es sein.

Was passiert da im Gedächtnis?



Wir nennen es Amnesie. Es heißt, dass man sich an Dinge nicht erinnert oder nur teilweise, aber nicht immer, und man sie unter bestimmten Bedingungen zurückholen kann. Durch Retraumatisierung, was bedeutet, man erleidet ein erneutes Trauma, oder durch Therapien. Umgekehrt ist es aber auch möglich, dass man sich durch Therapien an Dinge erinnert, die nie so passiert sind.

Stephan Pramme Zur Person Stefan Röpke leitet den Forschungsbereich Traumafolgestörungen an der Charité und ist Ärztlicher Direktor der Oberbergkliniken Berlin-Brandenburg. Der Psychiater und Psychotherapeut ist ein international anerkannter Experte in der Erforschung und Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen, Persönlichkeitsstörungen und Autismus. Als Autor und Co-Autor hat er an mehr als 100 wissenschaftlichen Arbeiten mitgewirkt.

Wie das?



Unser autobiografisches Gedächtnis ist suggestibel. Vielleicht kennen Sie das: Wenn Ihre Eltern Ihnen erzählen, wir waren da und da im Urlaub und Ihnen Bilder von diesem Urlaub zeigen, entsteht bei Ihnen irgendwann ein eigenes Bild, obwohl Sie gar keine Erinnerungen mehr daran hatten. Das ist das, was ich mit „suggestibel“ meine. Unser Gedächtnis ist nicht fix, funktioniert nicht wie eine Videokamera, bei der man sich die Aufnahme immer wieder eins zu eins angucken kann. Bei jedem Erinnern wird die Erinnerung an ein bestimmtes Ereignis anders abgespeichert, Teile der Erinnerung werden verändert. Sie haben vielleicht von der False-Memory-Bewegung gehört?

Nein.



Der Begriff kommt aus den USA, ist in den 80er-, frühen 90er-Jahren entstanden, durch die Vermutung, dass Menschen ein Trauma erlitten haben, weil sie sich an Dinge, die ihnen geschehen sind, nicht erinnern können. Therapeuten haben versucht, Erinnerungen durch suggestive Techniken zurückzuholen. Die Betroffenen erinnerten sich plötzlich an bizarrste Dinge wie sexuellen Missbrauch im Alter von zwei Jahren. Eltern wurden von ihren Kindern angezeigt und kamen vor Gericht. Immer mehr wehrten sich dagegen, so entstand die False-Memory-Bewegung.

Haben Sie es in Ihrer Arbeit oft mit falschen Erinnerungen zu tun?



Es gibt beide Phänomene, und ich habe in meiner Arbeit beides gesehen: Menschen, die sich an Dinge erinnerten, die nicht plausibel erschienen. Und Menschen, bei denen Dinge zurückkamen, die sie jahrelang nicht mehr präsent hatten. Wobei man nie genau weiß, ob es genauso passiert ist wie in der Erinnerung oder so ähnlich oder abgewandelt.

Können Sie ein Beispiel nennen?



Eine Patientin wurde von einem Nachbarn über mehrere Jahre hinweg im Kindesalter missbraucht. Sie hatte Symptome, konnte sich aber nicht deutlich an den Missbrauch erinnern. Als es bei einer Urlaubsreise zu einer erneuten Vergewaltigung kam, ist ihr alles wieder bewusst geworden, war die Erinnerung wieder zugänglich.

Wie kommt es, dass Kinder schlimme Erlebnisse verdrängen, statt darüber zu reden?



Die meisten Täter bedrohen die Kinder, sagen, wenn du es erzählst, bringe ich deine Mutter um. Oder: Dann passiert etwas ganz Schlimmes. Es gibt Fälle, in denen die Mutter selbst davon weiß, aber nicht einschreitet, wenn zum Beispiel der Stiefvater das Kind missbraucht. Oft schweigen Kinder, weil sie fürchten, dass sie die Familienstrukturen auseinanderreißen. Was es auch gibt, ist das Schweigen in der Familie: Alle wissen, dass es einen Onkel gibt, der sexuell missbraucht, aber keiner redet darüber.

Was macht das Schweigen mit den betroffenen Kindern?



Sie werden auffällig, aggressiv, nässen sich ein, fangen an, sich zu verletzen, zu ritzen, haben Suizidgedanken.

Wissen die Kinder insgeheim, was mit ihnen los ist, was die Ursache ist?



Die meisten Kinder kennen ja gar keine Sexualität, wissen nicht, was da mit ihnen gemacht wird, nur, dass etwas passiert ist, was sie nicht wollen, über das sie aber nicht reden dürfen.

Gibt es eine Methode, mit der man erkennen kann, ob es sich um eine echte oder falsche Erinnerung handelt?



Der Fokus unserer Arbeit ist es nicht, herauszufinden, was in der Vergangenheit war, sondern: Was sind heute meine Probleme? Was ist mein Leid? Wie gehe ich damit um? Mit der Erkenntnis an sich hat man nicht viel gewonnen. Insbesondere in Fällen, in denen heute eine Strafverfolgung oder Klärung nicht mehr möglich ist, beispielsweise, weil die Täter von damals gestorben sind. Und meistens wird man nie wissen, was genau passiert ist. Es gibt keine Möglichkeit, eine Erinnerung sicher zu rekonstruieren. Und es geht, wie gesagt, auch gar nicht hauptsächlich darum, nach etwas zu suchen, sondern das aktuelle Leiden zu verringern. So ist das ja meistens bei psychischen Erkrankungen. Man behandelt die aktuelle Problemlage des Menschen, denn die Vergangenheit wird man nicht mehr rückgängig machen können. Es geht einem in vielen Fällen nicht besser, nur weil man eine Erklärung in der Vergangenheit findet.

Behandlung von PTSD: Noch einmal mit den Erinnerungen an das Trauma auseinandersetzen. Addictive Stock/Imago

Was halten Sie von Behandlungen, bei denen Drogen angewendet werden?



Es laufen derzeit Studien zur Behandlung der Posttraumatischen Belastungsstörung und der Depression mit psychedelischen Substanzen, es gibt große Hoffnungen darauf und erste gute Ergebnisse. Bei Posttraumatischen Belastungsstörungen wird zum Beispiel MDMA eingesetzt, was man auch als Ecstasy kennt. In dieser Behandlung wird MDMA mit Psychotherapie kombiniert.

Was bewirken diese Drogen im Gehirn?



Sie aktivieren bestimmte Rezeptoren. Die Bearbeitung eines Traumas wird erleichtert, man kann Sachen ansprechen, über die man sonst nur schwer reden kann, Vertrauen aufbauen zu den behandelnden Personen. In Deutschland ist es bisher allerdings nicht erlaubt, Psychedelika zu verordnen, nur im Rahmen von Studien. In Australien wird es ab Juli 2023 eine begrenzte Zulassung von MDMA geben.

Was raten Sie Menschen, die unter einem Trauma leiden?



Wenn man deutliche Symptome hat und wenn man leidet, empfiehlt man, dass man eine spezifische Behandlung macht.

Was genau heißt das: spezifische Behandlung?



Der erste Schritt ist eine genaue Diagnostik. Man muss feststellen, ob und wenn ja, welche psychische Erkrankung vorliegt. Dann gibt es inzwischen eine Vielzahl an wirksamen Behandlungsmethoden, beispielsweise Psychotherapie und Pharmakotherapie. Einige Ansätze kombinieren auch beide Verfahren. Bei der Posttraumatischen Belastungsstörung ist es in der Psychotherapie wichtig, die traumatischen Ereignisse noch einmal durchzuarbeiten. Patientinnen und Patienten müssen sich noch einmal mit den Erinnerungen an das Trauma und den Gefühlen und Gedanken dazu auseinandersetzen.

Wie lange dauert die Behandlung?



Bei leichteren Fällen, einem Autounfall etwa, können es wenige Wochen sein. Bei schweren Fällen, wiederholter sexueller Gewalt etwa, wird man durch eine Therapie eine Besserung schaffen, aber nur langsam, und es kann sein, dass Restsymptome und Einschränkungen auch danach bestehen bleiben. Je schwerer jemand erkrankt ist, desto schlechter ist die Prognose. Insgesamt kann aber der Mehrzahl der Betroffenen durch eine Behandlung deutlich geholfen und ihre Lebensqualität signifikant verbessert werden.