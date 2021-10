Berlin - Vor kurzem hat sich Angela Merkel zum Tod ihrer Mutter geäußert, der fast zweieinhalb Jahre zurückliegt. Sie sagte: „Das ist etwas sehr Privates. “ Der Tod meiner Mutter liegt dreieinhalb Jahre zurück. Damals dachte ich auch, das sei etwas Privates. Inzwischen sehe ich das sehr anders. Unser Privates ist politisch.

Vor dem Tod meiner Mutter habe ich sie zehn Jahre lang zu Hause gepflegt, neben meinem Vollzeitjob. Nach einem schweren Schlaganfall, den im Krankenhaus wegen Überlastung leider niemand erkannt hat, war meine Mutter, zuvor Bürgermeisterkandidatin in meiner Heimatstadt, ein Pflegefall höchsten Grades für den Rest ihres Lebens. So etwas passiert von einem Tag auf den anderen.

Meine Mutter war eine Kämpferin – und sehr lustig. Nach dem Schlaganfall mit 61 Jahren blieb sie dauerhaft rechtsseitig gelähmt – und konnte nicht mehr sprechen. Aber sie war immer noch ein echtes kölsches Mädchen. Die Krankheit hat ihr sämtliche Autonomie und alle Pläne genommen, aber sie nahm ihr nicht den Humor. Wir hatten zu Hause Spaß, trotz der widrigen Umstände. Das war unser Glück. Das Private hat uns vor dem Politischen gerettet.

Denn in der Politik, genauer in der Gesundheitspolitik, liegt seit Jahrzehnten so vieles im Argen, dass es jeder Beschreibung spottet. Und es wird entgegen vieler Beteuerungen verantwortlicher Politiker nicht besser – sondern immer schlechter. Ich kann das beurteilen, das Leben meiner direkten Angehörigen und somit auch meines werden seit exakt 15 Jahren davon maßgeblich bestimmt. Die vergangenen 16 Jahre war Angela Merkel dafür an oberster Stelle zuständig. Als Bundeskanzlerin, das hat sie selbst oft betont, trug sie Verantwortung für die Politik, die unter ihr gemacht wurde. Nun mehren sich die Abschiedsreden auf Merkel, die ihr zumeist attestieren, alles richtig gemacht zu haben. Wir werden sie noch sehr vermissen, so der allgemeine Tenor. Ich kann dem nicht zustimmen.

Corona hat gezeigt, wie politisch Gesundheit ist

Stattdessen sehne ich den Tag herbei, an dem eine Regierung an die Spitze dieses Landes tritt, die wirklich Verantwortung übernimmt – nicht nur für Wirtschafts- und (teilweise) Flüchtlingspolitik, sondern auch endlich für die Gesundheitspolitik. Wann sonst sollte das geschehen als im Jahr 2021, nachdem uns ein winziges Virus gezeigt hat, wie extrem politisch unsere private Gesundheit ist? Was soll dafür noch passieren?

Nur eine kleine Auswahl der gröbsten Ungerechtigkeiten aus der aktuellen Gesundheitspolitik: Dreiviertel der viereinhalb Millionen Pflegebedürftigen werden zu Hause gepflegt. Nur ein Viertel lebt in Heimen. Wer spricht darüber? Niemand. Wer bezahlt diesen größten Pflegedienst der Nation, der im Stillen zu Hause eine mörderische Arbeit verrichtet, zu größten Teilen alleine, ohne Pflegedienst, polnische Haushaltshilfen oder Tarifgespräche über Personaluntergrenzen, nämlich die bis zu acht Millionen pflegenden Angehörigen? Wieder niemand.

Oder ein lokales Schmankerl: Derzeit rufen die Kinder- und Jugendärzte in Berlin um Hilfe. Viele Kliniken sind personell so ausgezehrt, dass sie ihre Betten schließen und keine Patienten mehr aufnehmen können. Akut erkrankte Kinder müssen nach Brandenburg verlegt werden, die Mediziner warnen vor einem „katastrophalen Herbst“. Interessiert sich die Politik dafür? Kaum.

Stattdessen streiken derzeit die Pflegekräfte in Berlin, die bei den landeseigenen Klinikbetreibern Vivantes und Charité beschäftigt sind, um endlich eine angemessene Öffentlichkeit herzustellen für die ebenfalls teils katastrophalen Zustände in der Klinikversorgung. Ist die Politik im Wahlkampf darauf eingegangen? Eher nicht. Stattdessen werden gerade im Verborgenen Pläne der Krankenkassen vorangetrieben, die Pflege von Intensivpatienten zu Hause zu verunmöglichen.

Der gesamte Wahlkampf hat Pflegefragen sorgsam ausgespart, Gesundheitspolitik spielte kaum eine Rolle. Und das trotz Corona. Ein Witz.

Wann wacht die Politik gesundheitspolitisch auf?

Nach dem Tod meiner Mutter habe ich ein Buch geschrieben über Pflege, weil mir nach Austausch mit anderen Angehörigen glasklar wurde, dass wir kein Einzelfall sind. Wie uns geht es Millionen in diesem Land, die mit der Pflege ihrer Angehörigen alleingelassen und immer wieder vertröstet werden. Was genau das Problem ist? Dass es kaum für den Einzelfall abrufbare Hilfen gibt, dass von der Politik vorgesehene Hilfen oft nicht greifen und Angehörige, die im Schnitt (!) neun Jahre pflegen, immer wieder alleine dastehen mit der ganzen Pflege. Das geht auf Kosten von Beruf, Gesundheit und sozialer Stellung der Angehörigen. Und wehe dem, der keine Angehörigen hat!

Inzwischen pflege ich meinen Vater, ebenfalls nach einem schweren Schlaganfall, und unser Privates ist schon wieder politisch. Denn Krankenkassen, nicht nur, aber auch die Privaten, können Pflege unermesslich erschweren und die Versorgung zu Hause bisweilen unmöglich machen. Dazu ist Pflege hierzulande unglaublich teuer, die Pflege- nur eine Teilkasko-Versicherung. Doch Angehörige haben keine Lobby, in der Öffentlichkeit keine Stimme, sie tragen die ganzen Missstände in der Pflege alleine auf ihren Schultern.

Darum sollte sich die nächste Bundeskanzlerin oder der nächste Regierungschef kümmern, solche und ähnlich akute Themen aus der Pflege- und Gesundheitspolitik sollten zur Chefsache erklärt werden. Sobald es der Politik wieder gelingt, sich nicht nur mit sich selbst zu beschäftigen, sondern mit den klaren und unaufschiebbaren Anliegen ihrer Bürger. Was könnte es Wichtigeres geben als die existenziellen Fragen, die am Ende Leben von Tod unterscheiden?