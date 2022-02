Berlin - Früher oder später musste er kommen, der 20. März 2022. Alle weitreichenden Corona-Maßnahmen sollen bis dahin fallen. Keine Einlasskontrollen vor Bars, Restaurants oder Geschäften mehr, keine Kontaktbeschränkungen bei privaten Feiern, keine verpflichtende Homeoffice-Regelung, keine Kapazitätsbegrenzungen bei Großveranstaltungen. „Freedom Day“ zum Frühlingsanfang. Gewissermaßen: der Tag, an dem die alte Normalität wieder beginnen soll. Der Tag, an dem zum Krankheitserreger Sars-CoV-2 eine weitere Gefahrenquelle für die Gesellschaft hinzukommen wird: das Verhalten des Einzelnen.

Politisch Verantwortliche können nicht bis in alle Ewigkeit die strengen Corona-Regeln aufrechterhalten, das ist klar. Aber sie allesamt zu kippen, und zwar bis auf Weiteres, ohne der Öffentlichkeit zu verraten, welche konkreten Pläne in Zukunft greifen werden? Gibt es überhaupt Pläne, Ziele, die verfolgt werden?

Maßnahmen sollen nur greifen, sollte sich das Infektionsgeschehen nach dem 20. März 2022 deutlich verschlechtern, heißt es im Beschlusspapier von Bund und Länder. Was heißt das? Eine bundesweite Notbremse, wenn wir wieder Hunderttausende Neuinfektionen pro Tag zählen? Wenn das Gesundheitssystem wieder vor dem Kollaps steht? Wenn aus dem Nichts eine noch ansteckendere, gefährlichere Corona-Variante auftaucht – was keinesfalls ausgeschlossen ist?

„Wir müssen mit dem Virus leben“ wird in die Praxis umgesetzt

Mich umschleicht das Gefühl, dass die Bundesregierung das seit langem erzählte Narrativ „Wir müssen mit dem Virus leben“ nun in einen praktischen Versuch umsetzt. Zur Freude vieler. Man hat es nicht geschafft, die Impfziele zu erreichen, auch die Booster-Impfquote lässt zu wünschen übrig. Man weiß allerdings auch, dass eine Grundimmunisierung in der Bevölkerung erreicht werden muss, damit das Virus endemisch wird – vielleicht in einem, vielleicht aber erst in drei Jahren – und nur Menschen mit einem hohen Risiko für schwere Verläufe weitere Impfungen benötigen werden. Also nimmt man in Kauf, dass ab dem 20. März 2022 das Virus über das Land hinwegfegt, hofft einerseits leise darauf, dass keine Mutanten mehr auftauchen, die der Immunantwort entgehen können, und andererseits, dass möglichst wenige krank werden. Diese Entscheidung versteckt sich hinter dem Begriff „Eigenverantwortung“, den man nun, unter anderem von Bundeskanzler Olaf Scholz, zu hören bekommt.

Ab dem 20. März 2022 wird der Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus zur Privatsache. Das ist es, worum es eigentlich geht. Jeder Mensch wird für sich selbst verantwortlich sein und wird für sich selbst Risiken einschätzen müssen. Natürlich ist auch hier die Hoffnung groß, dass sich die Mehrheit der Bevölkerung vernünftig und verantwortungsvoll verhält. Dass die sogenannte Risikomündigkeit nicht nachlässt.

Was ich mir darunter vorstelle, um nur einige Beispiele aufzuzählen: Dass sich alle Menschen eigenverantwortlich testen lassen, bevor sie zum Beispiel ins Kino oder Theater gehen. Dass sie Tage zuvor ihre Kontakte beschränken, bevor sie ins Pflegeheim fahren, um ihren Vater zu besuchen. Dass sie sich nicht beirren lassen und ihre Maske vorbildhaft tragen, auch wenn alle anderen sie abnehmen. Dass der Arbeitgeber Homeoffice weiterhin anbietet und seine Belegschaft nicht dazu zwingt, vor Ort, im Großraumbüro zu arbeiten, komme, was wolle. Dass man auf den Mallorca-Urlaub verzichtet, weil man weiß, dass die Infektionszahlen dort extrem hoch sind. Dass Restaurantbesitzer nur begrenzt Tische anbieten, nur mit Reservierung, und ihre Kellnerinnen und Kellner weiterhin FFP2-Masken tragen. Dass sie mit dem leichten Schnupfen doch lieber zu Hause bleiben, anstatt ihre Freunde im gut besuchten Café zu treffen. Dass zur Geburtstagsfeier nur negativ Getestete kommen dürfen.

„Ich will nicht, dass irgendjemand durch mein Verhalten krank wird“

Dass sie nicht mit „ich, ich, ich“ durch den Alltag gehen, sondern lernen, Risiken einzuschätzen, ihre Bedürfnisse einzuschränken, zum Wohl der anderen. Immer im Kopf behalten, dass es da draußen Millionen von Menschen gibt, die ein nicht richtig funktionierendes Immunsystem haben, die keinen Immunschutz aufbauen können, die Vorerkrankungen haben, die eine schwere Chemotherapie durchlaufen, alt sind, Kinder sind, schwanger sind, anderweitig besonders gefährdet sind – oder auch: konstante Angst davor haben, sich mit Corona zu infizieren und Langzeitfolgen davonzutragen, für die es noch keine Therapien gibt. Angst davor haben, sich jahrelang krank zu fühlen.

Die Politik muss Instrumente für die Eigenverantwortung in die Hand geben: Schnelltests müssen besser überprüft werden. Nur solche mit einer Sensitivität von über 75 Prozent über alle Viruslasten hinweg sollten in Testzentren, Schulen und Kitas angewendet werden und auf dem Markt erhältlich sein. Kostenfreie Schnelltests müssen unbedingt beibehalten werden – auch FFP2-Masken müssen endlich kostenlos erhältlich sein, gerade in Hinblick auf Menschen, die sich Masken nicht leisten können.

„Ich will nicht, dass irgendjemand durch mein Verhalten krank wird“ – das muss der Leitgedanke sein, der auch weit über den 20. März 2022 reichen muss. Können wir diese Eigenverantwortung von einer heterogenen Gesellschaft erwarten? Können wir von der Politik erwarten, dass sie hart eingreift, sollte sich der neue Weg nicht bewähren? Und wie wird die Bevölkerung reagieren, wenn sie bemerkt, dass das Konzept der Eigenverantwortung sich möglicherweise als eine fahrlässige Fehlentscheidung entpuppt hat?