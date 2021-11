Berlin - In der Debatte um Strategien gegen die Corona-Pandemie kommt erneut der Vorschlag auf, nicht gegen Sars-CoV-2 geimpfte Patienten mit höheren Beiträgen zu belasten. Burkhard Ruppert, Vorstandvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin (KV), forderte am Mittwoch in der „Abendschau“ des RBB als Sofortmaßnahme gegen die vierte Welle neben einem Lockdown für Ungeimpfte zusätzlich „eine Kostenbeteiligung beziehungsweise eine Anhebung des Krankenkassenbeitrags für solche Menschen, die ungeimpft sind und die in der Klinik behandelt werden müssen“. Die Forderungen „sind drastisch, sie wirken auch drastisch, und sie sind notwendig, weil wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir einfach die Neuinfektionen mit der Impfrate, die wir haben, nicht mehr einfangen können“.

Sozialverband verweist auf Menschen mit Vorerkrankungen

Bereits Ende September hatte Norbert Rollinger als Vorstandsvorsitzender der R+V-Versicherungen einen Zusatzbeitrag ins Gespräch gebracht. Dem Internetportal t-online.de sagte er: „Als Versicherungsbranche werden wir früher oder später darüber nachdenken müssen, möglicherweise Tarife nach Impfstatus zu unterscheiden.“ Der Chef des privaten Versicherungskonzerns begründete seinen Vorschlag mit einem individuell erhöhten Risiko schwerer Krankheitsverläufe und einer dadurch wachsenden Belastung für das Gesundheitssystem. „Das sind schließlich Kosten der Gemeinschaft: Wenn jemand wegen Corona auf der Intensivstation landet, ist das deutlich teurer als eine Impfung.“ Bei Rauchern bestehe die Möglichkeit bereits. „Schon jetzt dürfen Krankenkassen beim Tarif zwischen Rauchern und Nicht-Rauchern unterscheiden.“

Derlei Vorstößen hielt Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK, im Südwestdeutschen Rundfunk entgegen: „Für mich ist es kein Vergleich zwischen Rauchen und Nichtrauchen und Impfen und Nicht-Impfen, weil das Nicht-Impfen ja unterschiedliche Ursachen haben kann.“ Bentele verwies auf Menschen mit Vorerkrankungen, die wegen eines möglichen Risikos einer Schutzimpfung gegen Corona davon Abstand nehmen. Diese hätten „einen anderen Beweggrund, eine andere Motivation dafür, sich so zu entscheiden wie Menschen, die eben einfach sagen, sie wollen halt nicht geimpft sein. Und da einen Unterschied zu machen und immer zu ergründen, woher es kommt, dass jemand sich nicht impfen lässt – ich glaube, da wird man nie ein ganz 100 Prozent faires System finden.“ Insgesamt stelle sich die Frage, „ob wir weiterhin in dem Mehrklassensystem aus privaten oder gesetzlichen Kassen leben wollen oder ob wir eine Versicherung für alle wollen, die solche Unterschiede nicht macht“.

Schwierig erscheint die rechtliche Lage. Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder hat im vergangenen Monat per Beschluss die Auskunftspflicht von Arbeitnehmern erläutert und dabei festgestellt: Beim Impfstatus handele es sich um ein sogenanntes Gesundheitsdatum und damit um eine besondere Kategorie personenbezogener Daten. „Deren Verarbeitung ist grundsätzlich verboten und nur ausnahmsweise erlaubt.“ Etwa wenn Beschäftigte Lohnersatz während einer Quarantäne geltend machen.

Extremismus-Experte Mansour: Polarisierung führt zu Radikalisierung

Unterdessen fordern Experten wie der Berliner Psychologe Ahmad Mansour eine Rückkehr zu einer konstruktiven Debattenkultur. „Die Polarisierung um die Impfpflicht ist ja etwas, das wir seit März 2020 sehr deutlich sehen“, sagte Mansour am Mittwoch in der „Abendschau“ des RBB. „Wir haben Leute, die auf der Straße sehr aggressiv aufgetreten sind. Wir merken das in den Familien, auch in den sozialen Medien, aber auch auf der Straße.“ Viele Menschen seien nicht mehr in der Lage, sich mit Argumenten zu befassen, die ihren eigenen zuwiderlaufen. Zuhören, Empathie zeigen – dies sei vielfach nicht mehr möglich, die Gefahr der Radikalisierung gegeben.

Mansour engagiert sich in der Extremismus-Prävention, er sagt, Risse gingen durch die Gesellschaft. „Das beobachten wir nicht nur bei Corona. Das beobachten wir bei unterschiedlichen Themen: Wenn es um den Islam geht. Wenn es um Migration geht. Wenn es ums Klima geht.“ Aktuell nötig sei Aufklärung derjenigen, „die noch nicht in dieser Ecke der Corona-Leugner sind, sondern die einfach nur unsicher sind“.