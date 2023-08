Trauma-Experte Gabor Maté: „Unglücklich verheiratete Frauen sterben früher“

Gabor Maté war noch nicht mal ein Jahr alt, als seine Mutter mit ihm aus dem Budapester Getto floh und ihn einer Frau übergab, die ihn in ein Versteck in der Schweiz brachte. Maté hat keine bewussten Erinnerungen an diese Zeit kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges, aber die Angst, seine Mutter zu verlieren, ist fest in ihm verankert, kann jederzeit auftauchen, in ganz alltäglichen Situationen, ist sein Trauma, bis heute.