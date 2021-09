Berlin - Er spricht von einem „nie dagewesenem Ausmaß“: Der Geschäftsführer des Klinikmanagements des Vivantes-Konzerns widerspricht der Einschätzung von Verdi, dass der Streik der Krankenhaus-Pflegekräfte die Notfallversorgung der Patienten in Berlin nicht gefährde. Johannes Danckert sieht stattdessen „akut gefährdete Patienten“ in diversen medizinischen Bereichen.

„Wir versuchen, die Notfallversorgung aufrechtzuerhalten, aber das können wir nicht garantieren“, so Danckert. Patienten sollten lieber umliegende Krankenhäuser ansteuern. Bedauerlicherweise sei auch der Palliativbereich der Vivantes-Kliniken betroffen, somit Schwerstkranke und Sterbende. Außerdem müssten Covid-Stationen sowie die Notfallversorgung für Schlaganfallpatienten abgemeldet werden, weil die Versorgung nicht sichergestellt sei. Darüber informierte Vivantes am Donnerstag per Pressekonferenz. Das betreffe rund 1000 Betten und 33 Stationen, darunter drei Intensivbereiche. Insgesamt seien aber alle Stationen von dem Streik berührt.

Seit Donnerstag bestreiken die bei Verdi organisierten Pflegekräfte die Kliniken von Vivantes und Charité. Der unbefristete Arbeitskampf soll einen Entlastungstarifvertrag bringen.

Der landeseigene Klinikkonzern zeigt sich erstaunt vom Start des Streiks inmitten aus seiner Sicht erfolgsversprechender Verhandlungen. „Wir haben eine paradoxe Situation, denn uns eint mit Verdi der Wunsch der Verbesserung“, so die Geschäftsführerin für Personalmanagement, Dorothea Schmidt. „Wir wollen, dass, anders als in der Vergangenheit, bei unseren Beschäftigten Belastung gar nicht erst entsteht.“ Deshalb sei Verdi ein neues Modell vorgeschlagen worden, das nicht nur Belastungsvermeidung, sondern auch bessere Ausbildung und bessere Arbeitsverhältnisse auf den Stationen vorsehe. Das dreijährige Modellprojekt solle auch wissenschaftlich begleitet werden und sei von Verdi gut aufgenommen worden. Nun seien die Verhandlungen gescheitert, denn man könne nicht gleichzeitig verhandeln und streiken. Man hoffe jetzt darauf, dass Verdi das erkenne und in ein paar Tagen an den Verhandlungstisch zurückkehre.

Von einem „finanziellen Dilemma“ spricht der Geschäftsführer für Finanzmanagement, Eibo Krahmer. Vivantes sei nicht in der Lage, den Tarifabschluss zu finanzieren, schon gar nicht aus eigener Kraft. Er fordert Hilfe vom Bund. Vivantes schreibe tiefrote Zahlen, sowohl im vergangenen als auch aktuellen sowie im nächsten Jahr. Es sei „sehr schwierig mit Verdi, weil da immer sehr stark die Zielsetzung des Tarifvertrags im Mittelpunkt steht, ohne Kompromisse einzugehen. Die Konzerne können sich das aber nicht leisten“, sagte Krahmer. „Wir haben keine 35 Millionen Euro pro Jahr, die dieser Abschluss kosten würde.“ Dieser Konflikt sei nur vom Bund zu lösen.

Auch der ärztliche Direktor des Humboldt-Klinikums in Reinickendorf, Ulrich Adam, zeigte sich tief besorgt über die wohl ab Montag bevorstehende Schließung der Stationen: „Das ist allein vom Volumen her eine immense Zahl von Verlegungen und Entlassungen der Patienten“, es sei eine kaum zu bewältigende Aufgabe in einem besonders vulnerablen Bereich. Auch Kardiologie-Bereiche seien betroffen, Herz-Notfallpatienten müssten aber zwingend überwacht werden. „Das stellt uns vor große Probleme, auch da es ein unbefristeter Streik ist.“ Der Notfallplan werde nicht ausreichen, um die Kranken zu versorgen. Der Arzt sieht eine „Gefahr für Leib und Seele der Patienten“.

Verdi-Verhandlungsführerin Meike Jäger teilte dagegen am Donnerstag mit: „Der Streik wird deutliche Auswirkungen auf die betrieblichen Abläufe haben. Wir stellen jedoch sicher, dass es nicht zu einer Gefährdung von Patientinnen und Patienten führt.“

Das sehen die ärztlichen Direktorinnen und Direktoren bei Vivantes, die sich mit einem Brief an die Öffentlichkeit gewendet haben, anders: „Wir machen uns größte Sorgen, dass durch die Art und Weise, wie dieser Streik durchgeführt werden soll, das Leben der uns anvertrauten Patientinnen und Patienten akut gefährdet ist“, heißt es darin. Für wenige Tage sei ein Streik ohne die Gefährdung von Menschenleben zu überbrücken, nicht aber für länger. Die Ärzte fordern insbesondere die Politik auf, die Notlage zu erkennen und zu handeln, um die Notfallversorgung der Berliner Bevölkerung zu sichern.