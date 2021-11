Trotz der fortgesetzten apokalyptischen Aussagen zahlreicher politischer Repräsentanten besteht auch für Risikopatienten in Berlin nun eine gute Therapie-Möglichkeit, sollten sie positiv auf das Corona-Virus getestet werden: Durch eine sogenannte „monoklonale Antikörpertherapie“ können 60 bis 70 Prozent der Hospitalisierungen vermieden werden. Das sagte eine Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Berlin der Berliner Zeitung. Nach aktuellem Kenntnisstand haben Antikörpertherapien eine hohe Verträglichkeit.

„Bei Patientinnen und Patienten, die sich in einer frühen Phase einer Covid-19-Infektion befinden und bei denen aufgrund bestimmter Risikofaktoren ein schwerer Krankheitsverlauf und eine stationäre Behandlung zu erwarten sind, hat sich die Verabreichung von monoklonalen Antikörpern als Therapieoption als günstig erwiesen“, so die Sprecherin. Die Therapie sollte frühzeitig im Krankheitsverlauf, möglichst innerhalb von fünf Tagen nach dem Vorliegen eines positiven PCR-Tests, begonnen werden. Für die Behandlung mit der monoklonalen Antikörpertherapie sind in Berlin aktuell sieben Praxen und sieben Kliniken akkreditiert. Die Behandlung erfolgt vor Ort über eine einmalige Infusion, mit der das Medikament etwa eine Stunde lang verabreicht wird.

Die Antikörpertherapie ist für Patienten über 50 Jahre oder älter gedacht, die hohe Risikofaktoren für einen schweren Krankheitsverlauf oder eine Hospitalisierung haben.

Die möglichen Risikofaktoren benennt die KV wie folgt: „Adipositas, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Muskeldystrophie oder vergleichbare neuromuskuläre Erkrankung, Leberzirrhose oder eine andere chronische Lebererkrankung, Chronische Nierenerkrankung, Laufende Chemotherapie, Zustand nach Organtransplantation, Zustand nach Stammzellentransplantation und fortlaufende Immunsuppression, B-Zell-Depletion (z. B. Rituximab-Therapie), HIV-Infektion mit schlecht kontrollierter Erkrankung, Down-Syndrom (Trisomie 21).“

Die beiden Arzneimittel mit monoklonalen Antikörpern stellt das Bundesgesundheitsministerium zur Verfügung. Die Behandlung ist für die Patientinnen und Patienten kostenfrei. Die Therapie ist zwar mit etwa 1000 Euro relativ teuer, doch im Vergleich zu Krankenhausaufenthalten oder gar einer Verlegung auf die Intensivstation für das Gesundheitssystem auch ein ökonomisch vernünftiger Weg zur Behandlung.

Emanuel Wyler vom Max Delbrück-Center Berlin erklärt die Wirkungsweise der Behandlung: „In diesen Infusionen sind Antikörper drin, die das Virus erkennen. Meist werden so 1 bis 3 verschiedene Antikörper verwendet, die jeweils ,monoklonal‘ sind, es sind also ,Antikörper-Cocktails‘.“ Diese Cocktails gibt es bereits seit über einem Jahr: Die Firma Regeneron war einer der ersten Hersteller, US-Präsident Donald Trump hat diesen Antikörper-Cocktail bei seiner Corona-Infektion verabreicht bekommen und sich nach der Behandlung sehr positiv über das Ergebnis geäußert. Wyler über die Methode: „Die Antikörper richten sich gegen das Spike-Protein, also das Protein auf der Virus-Oberfläche. Wenn man geimpft wird, erzeugt man ganz viele verschiedene Antikörper gegen das Spike-Proteine, einige davon sind gut, andere nicht so gut. Das ist dann eine ,polyklonale‘ Mischung. Die besten können dann im Labor isoliert werden, und mit gentechnisch veränderten Zellen im Labor hergestellt, dann gibt es einzelne monoklonale Antikörper.“

Wyler hält die Therapie vor allem für ungeimpfte Personen für sinnvoll: „Wenn man nun einer ungeimpften Person diese Antikörper gibt, geschieht eigentlich dasselbe wie bei einer Infektion nach Impfung, das heißt, die Antikörper heften sich an das Virus und hindern es daran, weitere Zellen im Körper zu infizieren.“ Die Reaktion erfolge „einfach deutlich verspätet“, weil bei geimpften Personen die Antikörper schon bei Infektion vorhanden seien – vorausgesetzt, die Impfung liegt noch nicht zu lange zurück. Bei einer Infektion werden die Antikörper nach zwei bis drei Tagen hergestellt „durch Aktivierung des Immungedächtnisses der Impfung“. Wyler: „Die Antikörpertherapie ist daher quasi der zweitbeste Weg nach der Impfung, aber etwa bei Immungeschwächten, bei der die Impfung nicht funktioniert, die beste Möglichkeit.“ Die Antikörper-Therapie wird auch „passive Immunisierung“ im Gegensatz zur „aktiven Immunisierung“ durch die Impfung genannt. Begründer der passiven Immunisierung war der Berliner Mediziner Paul Behring mit Diptherie.

Wyler sieht die Methode als gut verträglich an: „Da es sich um ein quasi naturidentisches Medikament handelt, gibt es eigentlich keine Nebenwirkungen.“ Für den Virus-Forscher, der unter anderem mit Christian Drosten zusammenarbeitet, ist der schnelle Einsatz des Medikaments entscheidend: „Es ist nun so dass bei akuten Viruserkrankungen das Virus gar nicht so lange aktiv im Körper ist, nach Ansteckung zehn bis 14 Tage. Schwerere Krankheitsverläufe von Covid-19 sind eine Folge der Reaktion des Immunsystems auf das Virus. Das bedeutet, wenn man zu spät kommt, macht die Behandlung kaum mehr einen Unterschied.“ Daher solle die Therapie unmittelbar nach dem PCR-Test beginnen.

Für „einigermaßen gesunde Menschen“ ist die Behandlung laut Wyler nicht nötig, da diese „das Virus selber eliminieren können“. Wenn solche Patienten schwer krank werden, dann geschehe dies durch die Reaktion des Immunsystem auf das Virus. Fünf Tage nach einem positivem PCR-Test sind etwa 14 Tage nach der Ansteckung – „dann sind da die Weichen eigentlich schon gestellt“. Bei Risikogruppen sei jedoch festgestellt worden, „dass sie eher mal Mühe haben, das Virus schnell loszuwerden“. In diesem Fall helfen die Antikörper auch wenn sie nach zehn bis 14 Tagen gegeben werden.

Mit der rechtzeitigen Therapie könnten die Intensivstationen entlastet werden, so die Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung. Die KV Berlin hat sich in den vergangenen Wochen dafür eingesetzt, dass die Behandlung durch eine Infusionstherapie für Covid-19-Risikoerkrankte in Berlin angeboten wird. Um diesen erfolgversprechenden Weg bekannter zu machen, hat die KV den Aushang von Informationsplakaten in den Testzentren und in Apotheken veranlasst.