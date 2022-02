Berlin - Geimpfte, die sich mit Sars-CoV-2 angesteckt haben, entwickeln einen besonders guten Immunschutz – eine „hybride Immunität“ oder „Super-Immunität“, wie Forschende ihn bezeichnen. Dabei ist es egal, ob die Impfung zuerst erfolgte oder im Anschluss an eine Infektion gemacht wurde, berichten US-Wissenschaftler in einer aktuellen Studie, die im Fachmagazin Science Immunology erschienen ist. Vor diesem Hintergrund sehen sie jede sogenannte Durchbruchsinfektion, die derzeit mit der raschen Verbreitung der Omikron-Variante registriert werde, als Schritt in Richtung Ende der Pandemie.

Die Forscher um Fikadu Tafesse von der Oregon Health & Science University in Portland (USA) hatten die Immunität von insgesamt 104 Menschen genauer untersucht. 42 von ihnen waren vollständig geimpft und bisher nicht mit Corona infiziert, 31 wurden nach einer überstandenen Infektion einmal oder zweimal geimpft, 31 hatten eine Durchbruchsinfektion nach einer vorangegangenen Impfung. Die allermeisten Probanden hatten einen mRNA-Impfstoff von Biontech oder Moderna bekommen, zwei den Impfstoff von Johnson & Johnson.

Die Wissenschaftler entnahmen Blutproben aller Probanden und prüften, wie gut die im Serum enthaltenen Antikörper und anderen Immunstoffe drei Corona-Varianten bekämpfen konnten, und zwar Alpha, Beta und Delta.

Es zeigte sich, dass die Kombination von Impfung und Infektion den Immunschutz erheblich verbesserte – unabhängig von der Reihenfolge. Solche Probanden hatten einen höheren Antikörper-Spiegel im Blut und die Antikörper konnten die Virus-Varianten auch besser neutralisieren, sie wirkten also stärker. „Es macht keinen Unterschied, ob man sich ansteckt und dann geimpft wird oder ob man geimpft wird und dann eine Durchbruchsinfektion bekommt“, erklärte Tafesse. „In beiden Fällen erhält man eine sehr, sehr starke Immunantwort – erstaunlich stark.“

Die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, sei momentan hoch, weil so viel Virus im Umlauf sei. Eine Ansteckung allein vermittle aber nur einen recht kurzfristigen Immunschutz vor erneuter Ansteckung. Eine Impfung hingegen schütze vor schweren Verläufen und Tod und verleihe in Kombination mit einer Infektion eine „Super-Immunität“, so die Forscher.

Wenn sich viele Geimpfte ansteckten, treffe das Virus in Zukunft auf immer mehr Menschen mit hoher Immunität. Letztlich würde es überwiegend milde Infektionen verursachen – der Übergang zur Endemie wäre wohl geschafft.

Insgesamt drei Kontakte zum Spike-Protein notwendig

Eine andere aktuelle Studie eines Teams um Ulrike Protzer vom Institut für Virologie der Technischen Universität München kommt zu dem Ergebnis, dass insgesamt drei Kontakte zum Spike-Protein des Coronavirus notwendig ist, damit neutralisierende Antikörper nicht nur in ausreichender Menge, sondern auch in hoher Qualität gebildet werden – und entsprechend eine gute Immunantwort gegenüber allen Varianten, inklusive Omikron, induziert wird. Das gilt sowohl für dreifach Geimpfte als auch für Genesene nach zwei Impfungen und zweifach Geimpfte nach einer Durchbruchsinfektion, berichten die Forschenden im Nature Medicine. Ob die Kontakte per Impfung oder Infektion erfolgten, war also egal.

Insgesamt 171 Probanden nahmen an der Studie teil. Die erste Gruppe umfasste 98 Menschen, die sich in der ersten Pandemie-Welle im Frühjahr 2020 mit Corona infiziert hatte. In der zweiten Gruppe waren 73 Personen ohne vorherige Infektion. Laut den Forschenden waren beide Gruppen unter anderem hinsichtlich ihres Geschlechts, Alters, der Arbeitsbedingungen und hinsichtlich weiterer Risikofaktoren vergleichbar. Alle Teilnehmenden erhielten den mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer – und wurden knapp zwei Jahre lang untersucht, unter anderem auf Menge der Antikörper oder die Stärke der Bindung zwischen Virus-Protein und Antikörper sowie die Fähigkeit von Antikörpern, Corona-Varianten in Zellkultur zu neutralisieren.

Dreifach geimpfte Personen ohne vorherige Corona-Infektion kamen fast auf gleiche Titer neutralisierender Antikörper gegen Omikron wie geimpfte Genesene oder Personen, die eine Durchbruchsinfektion mit Delta oder Omikron hatten. „In allen Fällen erreichte die Neutralisationsaktivität in unserer Analyse ähnlich hohe Bereiche, und die Bindungsstärke der Antikörper hat sich in allen Konstellationen erhöht“, so die Forschenden um Virologin Ulrike Protzer. Die durch eine Impfung aufgebaute oder verstärkte Immunität sei der Schlüssel zu einem effektiven Schutz vor zukünftigen Varianten des Virus. Eine Durchbruchsinfektion erreiche den Effekt einer zusätzlichen Impfung.

Verwirrende Booster-Regelung in Deutschland

Durchbruchsinfektionen sollten also laut den Forschenden beim Impfstatus anerkannt und einer Auffrischimpfung gleichgestellt werden. Die aktuell geltende Regelung des Robert-Koch-Instituts (RKI) sieht aber etwas anderes vor – und ist extrem verwirrend.

In Deutschland sollen Menschen, die eine Infektion durchgemacht und danach eine Impfstoffdosis erhalten haben, drei Monate nach ihrer Erstimpfung eine Auffrischimpfung erhalten. So weit, so verständlich. Drei Kontakte zum Spike-Protein, das entspricht dem Forschungsstand.

Laut RKI sollen aber Personen, die sich erst nach ihren ersten beiden Impfungen infiziert haben, drei Monate nach dieser Infektion noch eine Spritze bekommen. Obwohl auch sie bereits drei Kontakte zum Spike-Protein des Coronavirus hatten, sollen sie per Booster einen vierten Kontakt bekommen.

Unsere neueste Arbeit, gerade erschienen in #Nature zeigt, dass unser Immunsystem dreimal das Spike Protein gesehen haben muss um eine qualitativ hochwertige Immunantwort aufzubauen. Wichtig: eine Durchbruchsinfektion muss da auch anerkannt werden! pic.twitter.com/4eOoiZiqpt — Ulrike Protzer (@UlrikeProtzer) January 29, 2022

Die Reihenfolge von Impfung und Infektion soll laut RKI also darüber entscheiden, wie viele Impfungen nötig sind. Warum das so ist, wird nicht erklärt, es passt auch nicht zu den aktuellen Forschungsergebnissen. Noch verwirrender wird es, wenn man sich anschaut, wie die einzelnen Bundesländer in ihren Corona-Schutz-Verordnungen definieren, wer auf ihrem Territorium als „geboostert “gilt. In Bayern, Hamburg und Nordrhein-Westfalen zählen dazu auch Menschen, die eine Durchbruchsinfektion hatten, in Berlin derzeit nicht.

Bei Personen, die schon mehrere Sars-CoV-2-Infektionen durchgemacht haben, müsse im Einzelfall über das weitere Vorgehen beim Impfen entschieden werden, schreibt das RKI weiter. In Verordnungen dürften solche Fälle erst recht nicht erfasst sein. (mit dpa)