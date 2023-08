Gelähmte sollen wieder sprechen können – dank Hirnimplantat?

Es ist eine der schlimmsten Erfahrungen, die etwa Schlaganfallpatienten machen können: Wenn die Sprache versagt. Schlaganfälle kommen, wie der Name schon sagt, wie auf einen Schlag über die Patienten, und wenn sie einen schweren Hirnschlag überleben, dann ist neben Lähmungen oft das Sprachzentrum in Mitleidenschaft gezogen. Denn je nachdem, wo genau im Kopf eine Blutung stattgefunden hat oder ein Gefäß verschlossen war, sind genau jene Körperfunktionen im Anschluss beeinträchtigt, die zuvor von diesen Arealen im Hirn gesteuert wurden.

Bei vielen Patienten geht das noch mal gut und das Hirn, ein Wunderwerk der Natur, findet neue Wege der Vernetzung, sodass sich viele von einem solchen Schlag wieder halbwegs erholen. Manche lernen in der Reha wieder laufen und auch sprechen, besondere Glücksfälle merken schon nach Tagen kaum noch etwas von ihrem Schlaganfall.

Doch je nach Schwere können Patienten auch komplett oder zumindest halbseitig gelähmt sein und das Sprachzentrum so stark betroffen, dass sie gar nicht mehr sprechen können. Da Schlaganfälle in jedem Alter auftreten können, ist vor allem der Verlust der Sprache oft die größte Katastrophe für die Betroffenen und auch ihr Umfeld. Denn ein Mensch, der sich nicht mehr äußern kann, ist ziemlich hilflos. Wer von einem auf den anderen Moment nicht mehr kommunizieren kann, der kann kaum noch am Leben teilnehmen.

Um solchen Patienten und weiteren Gelähmten mit Sprachverlust zu helfen, gibt es schon länger Experimente mit sogenannten Gehirn-Computer-Schnittstellen. Es handelt sich dabei um Gehirn-Implantate, die Patienten eingesetzt werden, um Gehirnstromsignale in Sprache umzuwandeln. Denn das Gehirn sendet bei betroffenen Patienten weiter die Signale, nur die Umsetzung in die Sprache ist gestört.

In der Forschung zu diesem hochspezifischen medizinischen Thema scheint nun ein neuer Erfolg gelungen zu sein, wie das Science Media Center berichtet. Im Fachjournal Nature wurden dazu zwei neue Studien veröffentlicht.

160 Wörter pro Minute

Zwei dieser sogenannten Brain-Computer-Interfaces (BCI) sollen schneller und genauer Gehirnstromsignale in Sprache umwandeln und einen größeren Wortschatz abdecken als bisherige Technologie, so das Fachmagazin. Bei den vorgestellten Methoden handelt es sich um invasive BCIs, die operativ implantiert werden.

Francis Willett und Kollegen haben ein BCI entwickelt, das die neuronale Aktivität einzelner Zellen mit feinen Elektroden erfasst, die in das Gehirn eingeführt werden. Mithilfe eines Sprachmodells wurden die Hirnaktivitäten anschließend in Text übersetzt. Ein Patient mit amyotropher Lateralsklerose (ALS) konnte damit mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 62 Wörtern pro Minute kommunizieren. Das ist laut den Forschenden 3,4 mal so schnell wie der bisherige Rekord für ein ähnliches Gerät und nähert sich der Geschwindigkeit einer natürlichen Konversation an, bei der etwa 160 Wörter pro Minute gesprochen werden.

Die zweite Arbeitsgruppe um Edward Chang entwickelte eine Art Silikonfolie mit Elektroden, die auf der Oberfläche des Gehirns aufliegt und die Aktivität vieler Zellen an verschiedenen Stellen des gesamten Sprachkortex erfasst. Dieses BCI dekodiert Gehirnsignale, um gleichzeitig Text, hörbare Sprache und einen sprechenden Avatar zu erzeugen. Das BCI erreichte bei einer Patientin mit schwerer Lähmung, die durch einen Hirnstamm-Schlaganfall verursacht wurde, eine mittlere Übersetzungsgeschwindigkeit von 78 Wörtern pro Minute, was 4,3 mal so schnell ist wie der bisherige Rekord.

Sichtbarer Zugang auf dem Kopf

Zusätzlich zu der höheren Übersetzungsgeschwindigkeit der beiden BCIs generierten die Systeme weniger Fehler als bisherige Sprach-BCIs. Dennoch nahm die Wortfehlerrate zu, je größer der festgelegte Wortschatz war.



In einem begleitenden „News & Views“-Artikel sprechen zwei Experten von einem „großen Fortschritt in der neurowissenschaftlichen und neurotechnischen Forschung“. Allerdings weisen sie auch auf grundlegende Limitationen hin, dass etwa bisher nur Forschende diese BCIs bedienen können und die Apparatur noch sehr experimentell ist. Die Probanden haben zudem einen sichtbaren Zugang auf dem Kopf, um den Computer daran anzuschließen. Auch wurden die Untersuchungen an einzelnen Personen getestet und es bleibt unklar, ob der angelernte Algorithmus bei anderen Patienten anwendbar wäre.



Inwiefern die Ergebnisse erkennen lassen, dass derartige BCIs in näherer Zukunft stark gelähmten Personen helfen können, wieder zu kommunizieren, und wie übertragbar die Systeme für eine breite Patientengruppe sind, dazu hat das SMC Experten befragt.

Das sagen Experten aus Berlin und Cottbus

Surjo Soekadar leitet die Arbeitsgruppe Klinische Neurotechnologie an der Charité in Berlin und sagt: „Die erreichten Fortschritte können als Meilenstein in der Entwicklung von BCI-Systemen gesehen werden. Beide Studien sind methodisch überzeugend und plausibel.“

Es handele sich dabei allerdings um Einzelfallstudien an Menschen, die speziell für diese Studien ausgewählt wurden. Die Übertragbarkeit auf andere Patienten sei daher ungewiss. Zudem sei der Aufwand zur Durchführung solcher Studien enorm und erfordere eine jahrelange Vor- und Nachbereitung. Es sei deshalb noch ein langer Weg, bis der Einsatz dieser Technologien in der Breite vorstellbar sei.

Zudem sei unklar, ob die Systeme auch bei Patienten mit ausgedehnteren Hirnschädigungen funktionieren. Die größte sprachlose Patientengruppe umfasse Menschen mit ausgedehnten linksseitigen Schlaganfällen, die an einer sogenannten Aphasie leiden, also dem Verlust der Sprache. Noch sei unklar, ob und wie sich die Systeme bei dieser Patientengruppe einsetzen lassen, etwa auch um Erholungsprozesse im Gehirn anzustoßen.

„Besonders relevant und ethisch geboten wäre der Einsatz der Systeme bei Personen im sogenannten complete locked-in state (CLIS)“, so der Professor, „das heißt in einem Zustand, in dem bei vollem Bewusstsein keine Kommunikation mehr mit der Außenwelt möglich ist“.

Thorsten Zander ist Leiter des Fachgebiets Neuroadaptive Mensch-Technik-Interaktion an der TU in Cottbus-Senftenberg. Er sagt: „Die in beiden Studien vorgestellten Technologien zeigen, dass Bewegungsplanungen des Sprachapparates fast in Echtzeit aus Hirndaten auslesbar sind.“ Der Ansatz ermögliche es, aus den geplanten Bewegungen die angedachte Sprache zu rekonstruieren, auch wenn dies kein direktes Auslesen der Gedanken oder der Sprachidee sei. „Die Ansätze bauen auf wegweisenden Studien auf, zeigen ingenieurstechnisch jedoch einen klaren Fortschritt.“ Die Ergebnisse seien in ihrer praktischen Anwendung sehr vielversprechend.

Für den Professor aus Cottbus zeigen die Studien, dass es möglich wäre, diese Systeme auch auf andere Patienten auszuweiten. „Allerdings müssten diese Patienten ebenfalls durch eine Trainingsphase gehen, um die Technologie für ihre individuellen Bedürfnisse zu kalibrieren.“ Außerdem bleibe „individuell einzuschätzen“, ob der Nutzen für den Patienten eine Schädigung des Gehirngewebes durch die Implantation rechtfertige.

Es sei daher sinnvoll, beide Techniken an einer größeren Patientengruppe zu testen. Ideal seien dafür Patienten, die ihre Kommunikationsfähigkeiten voraussichtlich in einem absehbaren Zeitraum verlieren werden. „Wenn diese Personen die Technologie frühzeitig nutzen könnten, während sie noch kommunizieren können, würden sie nicht nur wertvolles Feedback geben, sondern später auch erheblich von ihren eigenen Erfahrungen profitieren, wenn sie ihre Sprachfähigkeit verlieren.“



Zu Patienten, die ihre Sprachfähigkeiten schleichend verlieren, können etwa von der Nervenkrankheit ALS Betroffene oder auch Patienten mit einem Hirntumor gehören.