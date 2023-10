Die „Reise“ beginnt mit einem kleinen, fröhlichen Sonnen-Symbol. „Schön, dass du da bist, Lisa-Marie“, begrüßt die App darunter ihre virtuelle Patientin.



Eine Lisa-Marie ist bei dieser Zoom-Konferenz am 20. Juli nicht dabei. Dafür zwei Dutzend Ärzte. In einem 90-minütigen Webinar lernen sie ein neues Behandlungskonzept für Menschen mit Essstörungen kennen, um es später den Lisa-Maries in ihrer Praxis verschreiben zu können. Eine App auf Kassenrezept, entwickelt von der Berliner Firma Selfapy.



Ärzte müssen regelmäßige Fortbildungen nachweisen, sonst verlieren sie ihre Zulassung. Das Online-Seminar von Selfapy ist eines von Hunderten Angeboten jeden Monat, die die Ärztekammer Berlin als anerkannte Fortbildung zertifiziert hat. Manche gleicht eher einer Verkaufsveranstaltung.