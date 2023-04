Das Ende allen Übergewichts? Ein Abnehm-Medikament wie Mounjaro gab es noch nie

Das Diabetes-Medikament Ozempic wird in Amerika zum Abnehmen benutzt. Nun kommt ein noch potenteres Produkt auf den Markt. Wird der Gewichtsverlust jetzt ganz einfach?

Was Viagra für Männer mit Erektionsstörungen war, könnte Mounjaro für Übergewichtige sein. Noch nie hat ein Medikament in derart kurzer Zeit Gewichtsverluste ähnlicher Größenordnung ermöglicht – ohne bisher ein nachweisbares Gesundheitsrisiko darzustellen.

Das Medikament konnte Durchschnittspatienten in den USA, die mehr als 100 Kilo wogen, in einer Testphase helfen, in nur 17 Monaten mehr als 20 Kilo zu verlieren. Kein anderes Mittel gegen Adipositas hat je so schnell und stark gewirkt.

In den kommenden Monaten erwarten Experten die Freigabe des Abnehm-Medikaments durch die amerikanischen Behörden für den dortigen Markt. Das berichtet das Wall Street Journal in dieser Woche.

Bisher war Ozempic der Abnehm-Champion

Bisher war das effektivste Mittel auf dem amerikanischen Markt gegen Adipositas – neben Magenverkleinerungen, die gezwungenermaßen eines operativen Eingriffs bedürfen – Ozempic. Doch während Ozempic zu Gewichtsverlusten von bis zu 17 Prozent führen kann, verloren Probanden mit Mounjaro bis zu 22,5 Prozent ihres Körpergewichts. Mounjaro verringert dabei den Appetit und sorgt für ein längeres Völlegefühl der Nutzer und somit für eine geringere Kalorienaufnahme.

Schon jetzt hat Mounjaro, das bereits als Mittel gegen Typ-2-Diabetes erhältlich ist, seinen Hersteller, den Eli-Lilly-Konzern, zum wertvollsten eigenständigen Pharmahersteller der Welt werden lassen. 300 Milliarden Dollar ist das Unternehmen derzeit an der Börse wert. Sollte Mounjaro zugelassen werden und halten, was es verspricht, dürfte der Wert noch weiter steigen. Mounjaro könnte mit einem Jahresumsatz von über 25 Milliarden Dollar eines der umsatzstärksten Medikamente aller Zeiten sein.

In Hollywood ist das „Ozempic-Gesicht“ schon verbreitet

Die Mittel Ozempic und Wegovy des Konkurrenten Novo Nordisk brachten im vergangenen Jahr fast zehn Milliarden Dollar ein. Ärzte in Amerika verschreiben Mounjaro immer häufiger, auch für Personen, die nicht unter Typ-2-Diabetes leiden. In den USA ist es Ärzten erlaubt, Medikamente auch für andere Zwecke als den ursprünglich vorgesehenen zu verschreiben.

„Ozempic Face“ und „Ozempic Body“ sind bereits Begriffe im amerikanischen Sprachgebrauch. Bei seiner Moderation der Oscar-Verleihung vor einem Monat begrüßte der Komiker Jimmy Kimmel das Publikum mit den Worten: „Ihr seht alle super aus“ und scherzte: „Wenn ich mich hier so umsehe, stellt sich mir natürlich die Frage: Ist Ozempic vielleicht auch das Richtige für mich?“

Tatsächlich hat der Hype um Ozempic unter Menschen, die unproblematisch Gewicht verlieren wollen, derart zugenommen, dass es in Teilen der USA bereits zu Lieferengpässen kommt. Patienten, die unter Typ-2-Diabetes leiden, hätten Schwierigkeiten gehabt, das Medikament zu erhalten.

Immer mehr Amerikaner kaufen das Mittel auch in Kanada ein. Auch steht die Frage im Raum, welche psychologischen Effekte mit der Möglichkeit einhergehen, durch eine einfache Spritze dünn zu werden oder zu bleiben. Was bedeutete das für die Selbstwahrnehmung, für die Motivation, Sport zu treiben, oder die Wahrnehmung übergewichtiger Personen? Seit Jahren versuchen Aktivisten im Rahmen der Body-Positivity-Bewegung auch übergewichtige Körperformen als normal darzustellen. Was, wenn eine Spritze das obsolet macht?

99 Millionen Amerikaner sind übergewichtig

Gleichzeitig zeigen die seit Jahrzehnten steigenden Zahlen zu Übergewicht und krankhafter Fettleibigkeit, wie wichtig derartige Medikamente sein können. Über 70 Millionen Erwachsene in den USA sind fettleibig (35 Millionen Männer und 35 Millionen Frauen). 99 Millionen sind übergewichtig (45 Millionen Frauen und 54 Millionen Männer).

Laut Statistiken aus dem Jahr 2016 gelten etwa 39,6 Prozent der amerikanischen Erwachsenen als fettleibig. Bei Männern lag die altersbereinigte Rate bei 37,9 Prozent, bei Frauen bei 41,1 Prozent. Seitdem sind die Zahlen, auch wegen der Corona-Pandemie, weiter gestiegen. In den Vereinigten Staaten herrscht eine sich ausbreitende Adipositas-Epidemie.

Das Problem ist in den USA am stärksten ausgeprägt, aber keinesfalls auf das Land beschränkt. Den jüngsten Hochrechnungen der Weltgesundheitsorganisation WHO zufolge ist mindestens jeder dritte Erwachsene weltweit übergewichtig und fast jeder zehnte fettleibig. Darüber hinaus gibt es über 40 Millionen Kinder unter fünf Jahren, die übergewichtig sind. Die Folgen sind für Individuen und das Gesundheitssystem verheerend.

„Übergewicht oder Fettleibigkeit können schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Zusätzliches Fett führt zu schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen (vor allem Herzkrankheiten und Schlaganfall), Typ-2-Diabetes, Erkrankungen des Bewegungsapparats wie Arthrose und einige Krebsarten (Gebärmutter-, Brust- und Darmkrebs). Diese Erkrankungen führen zu vorzeitigem Tod und erheblichen Behinderungen“, erklärt die WHO.

WHO: Schon leichtes Übergewicht ist gesundheitsschädlich

Wenig bekannt sei dabei, dass das Risiko von Gesundheitsproblemen bereits bei leichtem Übergewicht beginne und dass die Wahrscheinlichkeit von Problemen mit zunehmendem Übergewicht steige. „Viele dieser Erkrankungen verursachen langfristiges Leid für Einzelpersonen und Familien. Darüber hinaus können die Kosten für das Gesundheitssystem extrem hoch sein.“

Auch in Deutschland sind Fettleibigkeit und Adipositas ein stark zunehmendes Problem. Nach Selbstangaben aus den Jahren 2019/2020 sind in Deutschland 46,6 Prozent der Frauen und 60,5 Prozent der Männer von Übergewicht (einschließlich Adipositas) betroffen. Fast ein Fünftel der Erwachsenen weist eine Adipositas auf. Mit höherem Alter steigen Übergewichts- und Adipositasprävalenzen an.

Nebenwirkungen wie Erbrechen

Auch hierzulande könnte das Medikament womöglich helfen. In der EU und damit Deutschland wurde Mounjaro mit dem Wirkstoff Tirzeaptid im September vergangenen Jahres als Mittel gegen Typ-2-Diabetes zugelassen. Das Mittel wird, anders als andere Typ-2-Diabetes-Medikamente, nur einmal in der Woche gespritzt. Doch ob das Mittel hierzulande auch zur Reduktion von Übergewicht für Patienten ohne Diabetes-Diagnose eingesetzt werden kann, ist derzeit unklar.

Ganz ohne Nebenwirkungen ist Mounjaro dabei aber nicht. Übelkeit, Erbrechen und Magen-Darm-Beschwerden können vorkommen. Außerdem kommen die Pfunde wieder, wenn das Medikament abgesetzt wird. Für die meisten Patienten in den USA ist das jedoch kein Grund zum Verzicht gewesen.

