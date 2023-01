Berlin: Charité nimmt wieder planbare Operationen und Therapien vor

Die Charité nimmt von kommender Woche an wieder planbare Operationen und Behandlungen vor. Das gab das Berliner Universitätsklinikum an diesem Dienstag bekannt. „Dies erfolgt, um im Dezember aufgeschobene Operationen und Therapiemaßnahmen nachzuholen und die aktuell geplanten durchzuführen“, teilte ein Sprecher mit. „In einzelnen Kliniken der Charité bestehen allerdings weiterhin Engpässe, sodass es dort dennoch zu Verschiebungen von Behandlungen kommen kann.“

Dringende Tumoroperationen, Transplantationen waren ohnehin nicht aufgeschoben worden. Die Charité stellte ebenso die Versorgung von Patientinnen und Patienten nach Schlaganfall, Herzinfarkte sowie andere Notfälle sicher. Um die Versorgung insbesondere auf den Stationen für Kinder gewährleisten zu können, setzte die Klinikleitung Mitarbeiter aus ihrem Pflegepool in diesem Bereich ein. In der Kinderklinik gehen derweil die Fälle von RSV-Infektionen zurück. Dafür treten verstärkt Grippe-Erkrankungen auf, wie die Charité erklärte.

Charité Berlin: Corona und Influenza sorgten für Personalausfälle

„An der Charité herrscht noch immer ein allgemein hohes Notfallaufkommen“, so der Sprecher. Beim Personal zeichnet sich inzwischen Entspannung ab. Auch bei den Beschäftigten hatten Corona und Influenza in den zurückliegenden Wochen für Ausfälle gesorgt. „Trotz des saisonal bedingt erhöhten Krankenstands sinkt die Zahl der erkrankten Mitarbeitenden aktuell leicht“, sagte der Charité-Sprecher. Das Klinikum trage „dem großen Bedarf in der Krankenversorgung Berlins“ Rechnung. Auch wenn nun im Dezember aufgeschobene Operationen und Therapiemaßnahmen nachgeholt und die aktuell geplanten Eingriffe vorgenommen würden, bestünden in einzelnen Kliniken des landeseigenen Unternehmens allerdings weiterhin Engpässe, „sodass es dort dennoch zu Verschiebungen von Behandlungen kommen kann“.