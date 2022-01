Die Infektionszahlen gehen hoch, die Belastungen in den Krankenhäusern steigen, wenn auch nicht so extrem, und daher hält die Bundesregierung weiter an ihrem Kurs fest. Vorerst jedenfalls. Am Freitag gab sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vorsichtig optimistisch.

„Wir haben derzeit die Omikron-Welle in Deutschland gut unter Kontrolle“, sagte der SPD-Politiker, der allerdings postwendend einschränkte, dass es weiter vorrangig darum gehe, die Menschen gut durch die Pandemie zu bringen. „Wir wollen so wenig schwere Verläufe und Todesfälle wie möglich“, betonte er.

Der Zenit sei noch nicht überschritten, die Zahl der Neuinfektionen könne auf bis zu 400.000 pro Tag steigen. Seine Zwischenbilanz lautete: Der Kampf gegen Omikron sei „bislang positiv“, trotz hoher Inzidenzen. Sein Ziel sei es, die Folgen der Welle „zu kontrollieren“ und „zu minimieren“. Er ergänzte: „Mit den hohen Fallzahlen hatten wir gerechnet.“ RKI-Chef Lothar Wieler ergänzte, dass die Zahlen nicht so heftig steigen, wie es unter der Omikron-Variante eigentlich möglich wäre.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben zuletzt erstmals mehr als 200.000 Neuinfektionen an einem Tag gemeldet, die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz überstieg die Marke von 1000.

Und dann gab es eine gute Nachricht: „Wir sind auf einem Pfad unterwegs, der recht gut vorhersehbar ist“, sagte Lauterbach. Wenn die Omikron-Welle gebrochen sei – das könnte voraussichtlich in der zweiten Februar-Hälfte oder Anfang März eintreten – könnten erste Lockerungen beschlossen werden.

Doch bis dahin werde man am Kurs festhalten. Für den Gesundheitsminister geht es jetzt in erster Linie darum, die älteren Menschen so zu schützen, dass Erkrankte nicht auf der Intensivstation landeten. Denn vor allem die alte Bevölkerung sei ein „Sonderproblem“, weil viele über 60-Jährige nicht immunisiert seien. Vor allem die vulnerablen Gruppen müssten vor Hospitalisierungen geschützt werden. „Wir haben die zweitälteste Bevölkerung nach Italien. Und viele ältere Menschen sind in Deutschland nach wie vor ungeimpft. Bei den über 60-Jährigen liegt die Quote bei zwölf Prozent.“ Deutschland verzeichne viermal so viele Ungeimpfte wie England und dreimal so viele wie Italien, mahnte Lauterbach.

Lauterbach weiterhin für allgemeine Impfpflicht

Die Regierung will daher die Impfkampagne noch einmal verstärken. Lauterbach unterstrich am Freitag, dass eine Booster-Impfung das Sterberisiko um 99 Prozent senke, im Vergleich dazu, wenn man ungeimpft ist. Man werde daher nicht auf einen Omikron-Impfstoff warten, sagte er. Dieser könnte im Februar kommen. Lauterbach rief aber eindringlich dazu auf, Booster-Impfungen wahrzunehmen und nicht auf mögliche neue Impfstoffe zu warten, die an Omikron angepasst seien. „Nehmen Sie die Impfstoffe, die da sind, damit tun Sie sich den größten Gefallen“, appellierte er an die Bevölkerung.

Der Bundesgesundheitsminister setzte sich erneut für eine allgemeine Impfpflicht ein, um für den Herbst gewappnet zu sein. Diese wird derzeit im Bundestag debattiert. „Die Impflücke schließt sich nicht von alleine, nicht durch Appelle oder damit, auf Risiken hinweisen. Sie schließt sich nur mit der Einführung der allgemeinen Impfpflicht“, unterstrich er. Auf die Frage, ob Ausnahmeregelungen für das medizinische Personal geplant seien, sagte er, dass es auch hier „keinen Spielraum“ gebe. Man müsse allerdings noch festlegen, wie Sanktionen aussehen könnten und wie man absichern kann, dass es nicht zu Personalausfällen in klinischen und pflegerischen Bereichen komme.

Strategiewechsel beim Robert-Koch-Institut

Dann kündigte er eine neue PCR-Testverordnung an, die zusammen mit den Ländern erarbeitet kommende Woche vorliegen soll. PCR-Tests würden danach vorrangig für Pflegepersonal und Risikopatienten reserviert.

Einen Strategiewechsel gibt es unterdessen beim Robert-Koch-Institut. Dort will man in der Omikron-Welle in erster Linie auf die Krankheitslast des Virus achten. Zwar steige die Zahl der Infektionen, die sehr schweren Fälle seien aber relativ gering, sagt RKI-Chef Lothar Wieler. „Wir gewinnen mit jedem Tag Zeit“, sagt er mit Blick auf zusätzliche Impfungen. Allerdings steige die Zahl der Krankenhaus-Einweisungen. Man steuere nun auf den Höhepunkt der Welle zu. Auch er unterstrich, dass jetzt noch stärker der Schutz der Risikogruppen in den Mittelpunkt rücken müsse.

Für die aktuelle Lagebewertung stehe „nicht die Erfassung aller Infektionen durch Sars-CoV-2, sondern die Entwicklung der Anzahl und Schwere der Erkrankungen im Vordergrund“, geht auch aus dem jüngsten RKI-Wochenbericht hervor. Auch wenn nicht mehr jeder Einzelfall im Meldesystem erfasst werde, ermöglichten ergänzend zurate gezogene Schätzwerte „eine zuverlässige Einschätzung der Gesamtentwicklung der epidemiologischen Situation“ in Deutschland, heißt es.

Konkret weisen die Experten darum seit kurzem im Wochenbericht Schätzungen zu Infizierten mit Covid-19-Krankheitssymptomen verschiedener Schwere aus. Spezifisch liegen damit auch Schätzwerte zu Fällen unterhalb der Schwelle von Krankenhausaufnahmen vor, etwa die Häufigkeit von Arztbesuchen: In der Woche bis 23. Januar waren dies demnach 280 pro 100.000 Einwohner, in der Vorwoche waren es laut RKI noch 178 gewesen.

Intensivmediziner: Derzeit 2000 Corona-Patienten auf Intensivstationen

Wegen der rasanten Ausbreitung der Virusvariante Omikron stellen sich Kliniken auf zahlreiche neue Patienten ein – auch wenn Krankheitsverläufe mit Omikron meist eher milder ausfallen.

Der Intensivmediziner Christian Karagiannidis bestätigte am Freitag, dass auch die Intensivfälle stiegen, allerdings „nicht so steil“. Aktuell lägen mehr als 2000 Patientinnen und Patienten auf Corona-Intensivstationen. „Wir sehen auch einen Abfall der Delta-Variante“, sagte er – laut Karagiannidis das schlimmste Virus bei den Lungenkrankheiten, das in den letzten 20 Jahren beobachtet wurde. Mit Omikron würde es zu weniger beatmungspflichtigen Patienten kommen, etwa 80 Prozent der Patienten müssten beatmet werden – bei Delta seien es 90 Prozent gewesen. Der Intensivmediziner betont, dass bis zum nächsten Winter eine Datenbank geplant sei, die Auskunft darüber geben wird, welches „Patientenkollektiv“ sich auf der Intensivstation befindet.