Tanja Sahib begleitet in Berlin als Psychotherapeutin seit über 20 Jahren Frauen, die unter der Geburt Gewalt erfahren haben oder im Geburtsprozess traumatisiert wurden.

Der Fall einer Klientin hat sie so stark berührt, dass sie darüber ein Buch verfasst hat: „Wenn Unrecht zu Recht wird“, herausgegeben im Selbstverlag. Die Protagonistin ist eine Mutter, die Angst vor der Geburt ihres vierten Kindes hat, weil schon beim vorherigen Mal etwas schiefgegangen ist: Sie wurde beim Kaiserschnitt zu niedrig anästhesiert, fühlte sich wie bei lebendigem Leibe und vollem Bewusstsein aufgeschnitten.

Im selben Berliner Krankenhaus geht nun wieder etwas schief: Bei einem erneuten Kaiserschnitt wird ihre Blase schwer verletzt. Doch niemand in der Klinik bemerkt den Pfusch und bei einem späteren Schmerzensgeldprozess hat die Frau trotz anfänglich guter Aussichten wenig Chancen. Im Interview spricht die Psychotherapeutin, die die Patientin durch das jahrelange Martyrium begleitet hat, von dem offenbar verbreiteten Phänomen der Gewalt unter der Geburt.

Sie haben ein Justizdrama geschrieben, warum?



Ich habe meine Klientin zu den Gerichtsterminen begleitet, auf die sie jahrelang gewartet hatte, um von einer großen Berliner Klinik eine Entschädigung für die erlittenen Schmerzen zu erhalten. Denn sie hatte sonst niemanden, der sie dabei hätte stützen können, als alleinerziehende Mutter von vier Kindern. Und es war auch für mich schwer zu ertragen, mitanzusehen, wie die Frau vor Gericht keine Chance hatte, zu ihrem Recht zu kommen. Deshalb wollte ich in meinem Buch zeigen, wie nicht nur in der Klinik selbst, sondern auch in der Justiz Unrecht geschah in diesem Fall.

Wie sehr ähnelt Ihre Klientin der Hauptfigur in Ihrem Buch, und war sie gleich damit einverstanden, dass Sie über sie berichten?



Das Buch hat drei Akte, die ersten beiden entsprechen der Wahrheit. Alles war so, wie ich es beschrieben habe. Sie war von Anfang an dafür, dass ich dieses Buch schreibe, und sie leidet bis heute unter der Fehlbehandlung und dieser Hilflosigkeit, sich nicht dagegen wehren zu können, was ihr passiert ist. Im Unterschied zu meiner Klientin aber beschließt die Protagonistin im dritten Teil des Buches, sich zu rächen. Diesen Teil habe ich dazuerfunden.

Oliver Look Zur Person Tanja Sahib ist Diplom-Psychologin und Systemische Traumatherapeutin. Sie arbeitet seit 2020 in der Beratungsstelle des Vereins „Selbstbestimmte Geburt und Familie“ in Berlin. In Ost-Berlin geboren, hatte sie zunächst eine Ausbildung zur Krippenerzieherin gemacht und mit 24 Jahren ein Säuglingsheim geleitet. Danach studierte sie Kleinkindpsychologie in Leipzig. Die Expertin bildet auch Hebammen in ganz Deutschland zum Thema peripartale psychische Krisen weiter. Sie hat bereits mehrere Sachbücher zu den Themen geschrieben (u. a. „Es ist vorbei – ich weiß es nur noch nicht“, oder „Darauf waren wir nicht vorbereitet“, beides erschienen bei BoD). Ihr aktuelles Justizdrama über einen Fall von Gewalt unter der Geburt ist im Selbstverlag erschienen: „Wenn Unrecht zu Recht wird“.

Kommen wir zum allgemeinen Thema Gewalt unter der Geburt: Betroffene berichten etwa auf Social Media davon, dass sich während der Geburt Ärzte oder Ärztinnen auf sie geworfen hätten, um das Kind herauszudrücken. Oft hat man bei solchen und ähnlichen Schilderungen den Eindruck, dass die Mutter während der Geburt überhaupt nicht mehr im Mittelpunkt steht, sondern nur noch das Kind.



Richtig, und das ist nicht in Ordnung.

Natürlich nicht, aber wie kommt es zu solchen Vorfällen?



Es gibt sogar Gesetze gegen diese Praxis, die besagen, dass die Mutter vor allen anderen zu schützen ist. Wir dürfen nie vergessen: Es handelt sich dabei in der Regel um gesunde junge Frauen, die plötzlich zu Patientinnen gemacht werden. Das ganze Setting des Krankenhauses ist, dass es um Kranke geht. Aber das sind gesunde junge Frauen, die in die Klinik gehen, weil sie sich sicherer fühlen möchten für den Fall, dass doch etwas passiert. Die Geburt wird pathologisiert für fast alle Frauen. Und es kann nicht die Lösung sein, dass die Frauen nach Hausgeburten oder Geburtshausgeburten oder – ganz schlimm – Alleingeburten sterben, nur um nicht mit diesem Setting konfrontiert zu werden. Da ist in Deutschland irgendetwas total schräg.

Trotzdem noch mal die Nachfrage: Das Kind wird zur Hauptperson, die Mutter scheint zur Nebensache zu werden, quasi wie eine Gebärmaschine?



Mir sagen immer wieder Frauen: Ich fühlte mich wie ein Gefäß, aus dem etwas herausgedrückt wurde. Oder: Man hat ein Kind aus mir herausgeschnitten.

Wie kommt es zu so einem Mindset?



Weil Ärzte in Geburtskliniken das Sagen haben. Es gibt ja in Deutschland auch, leider nicht in Berlin, sogenannte Hebammen-Kreißsäle, und es gibt Geburtshäuser, wo ein Arzt nur dann kommt, wenn es Komplikationen gibt. Es ist gut, medizinisches Knowhow im Hintergrund zu haben, es kann immer mal eine Plazenta vor dem Muttermund liegen, oder eine Geburt hat zu lange gedauert und die Gebärmutter kann sich nicht mehr zusammenziehen. In solchen Fällen würden die Frauen verbluten, wenn sie nicht im Krankenhaus wären oder äußerst schnell in die Klinik kommen würden. Es gibt außerdem immer Kinder, die mit schlechten Werten von Atmung, Hautfarbe und Reflexen geboren werden. Dann ist es richtig und gut, wenn eine Neonatologie in der Nähe ist, und das Kind sehr schnell stabilisiert werden kann. Aber dass jede gesunde Gebärende medizinische Interventionen erfahren muss, die an sich nicht nötig wären und die manchmal auch den Geburtsprozess erst in eine pathologische Richtung treiben, ist nicht in Ordnung.

Wenn Sie sagen: Gebärende sind in der Regel jüngere Frauen, eher ohne Vorerkrankungen, die suchen das Krankenhaus nur auf, um ein Kind zu gebären, und nicht, weil sie krank sind. Ist dann das Krankenhaus überhaupt der richtige Ort für eine Geburt? Oder könnte man dafür bessere Lösungen finden? Denn medizinische Notfälle sind ja wohl eher die Ausnahme. Man könnte Orte für die Geburt ja auch in der Nähe oder auf dem Gelände von Krankenhäusern errichten.



Ich bin absolut für solche Lösungen. In Berlin hatten wir 1980 das erste Geburtshaus Deutschlands, am Klausener Platz. Das ist von Hebammen und Müttern gegründet worden und seit einigen Jahren auf das Gelände der Klinik Westend gezogen. Professor Kentenich, er ist inzwischen in Rente, hat damals die Apotheke vom Westend ausbauen lassen, und da ist das Geburtshaus eingezogen, also auf dem Gelände der Westend-Klinik. Nun befindet sich das Geburtshaus Charlottenburg in unmittelbarer Nähe des OP-Saales der Klinik. Das ist ein tolles Modell. Auch wenn es bei der Zusammenarbeit ein wenig knirscht. Denn die Hebammen aus der Westend-Klinik haben vielleicht gerade alles gut im Griff mit ihren Gebärenden, und dann stehen da plötzlich zwei Notfälle aus dem Geburtshaus. Das ist auch Stress, und das ist nachvollziehbar. Denn die Hebammen aus dem Geburtshaus dürfen dann ihre Patientinnen nicht weiter betreuen und müssen sich verabschieden, aus versicherungsrechtlichen Gründen. Aber theoretisch ist das ein gutes Modell und es wäre toll, wenn es ähnliche Modelle viel öfter gäbe. Auch das Modell des Hebammen-Kreißsaals ist gut, wo die Hebammen ganz alleine die Geburt betreuen. Nur, wenn etwas Außergewöhnliches passiert, wird ein Arzt dazugerufen. Das wäre auch ein gutes Zukunftsmodell, um wieder zu lernen: Geburt ist etwas Natürliches, nichts Medizinisches. Sie kann zu einem medizinischen Fall werden, aber davon ist nicht auszugehen.

Was ist eigentlich mit dem sogenannten Husband-Stitch? Gibt oder gab es den wirklich? Und falls ja, wie kann es sein, dass es so etwas noch gibt in einer Gesellschaft, die sich auf der anderen Seite seit Jahrzehnten etwa über Beschneidungen in Afrika empört und engagiert?



Ich habe in Berlin bisher nicht erlebt, dass Ärzte Dammrisse oder -schnitte etwas enger zugenäht haben, um den Sex für die Ehemänner freudvoller zu gestalten. Wer so denkt und handelt, weiß nichts über Traumatisierungen. Denn die Frauen, die psychisch und körperlich während der Geburt verletzt wurden, können lange Zeit nicht einmal Berührungen oder Umarmungen aushalten. Nie wieder soll jemand ihre Grenzen verletzen, so denken sie. Erfüllte Sexualität zwischen Mann und Frau wird nach einer solchen Geburt lange kein Thema sein, egal wie groß die Sehnsucht danach ist.

Ihr Buch reißt gleich mehrere Themen an: Gewalt unter der Geburt, das Nichternstnehmen von Frauen bzw. Patientinnen in der Medizin, das Versagen der Justiz in Bezug auf Opfer, bestimmte Machtzirkel von Männern – und dann noch eine Art Coming-of-Age Geschichte der Protagonistin. Sie wird über ihre Erfahrung als Gewaltopfer von einer Frau, die sich alles gefallen lässt, zu einer Frau, die am Ende für sich und andere einsteht. Welches Thema war Ihnen das wichtigste?



Für meine Klientin definitiv das Letzte. Ihr wollte ich zeigen: Du kannst daran wachsen, sogar über dich hinauswachsen und viel mehr über dich selbst lernen und dadurch selbstsicherer und selbstbewusster werden. Aber mich selbst hat an dieser Geschichte am meisten aufgeregt, wie alte weiße Männer vor Gericht gekungelt haben. Ich frage mich: Wie kann ein Gutachter für ein geburtshilfliches Gutachten eingesetzt werden, der bisher nur Brustkrebsgutachten geschrieben hat? Wie kommt der Richter dazu, diesen Gutachter einzusetzen? Und wie der Chefarzt der Klinik und dieser Gutachter sich die ganze Zeit während des Prozesses zugezwinkert haben, da musste ich den Eindruck haben: Die machen das zusammen. Die haben vielleicht auch zusammen dieses Gutachten geschrieben. Ich kann es nicht beweisen, also habe ich einen Roman geschrieben und kein Sachbuch, denn ein Roman muss nicht der Wahrheit entsprechen. Aber als ich aus der Verhandlung gekommen bin, mit diesem ständig einschlafenden Richter, da hat mich dieses Verhalten der beteiligten Männer am meisten aufgeregt an dem ganzen Fall.

Der Richter ist wirklich während der Verhandlung eingeschlafen?



Ja, und da dachte ich dann: So kommt ihr nicht davon.



Hat Gewalt unter der Geburt auch mit Misogynie zu tun? Also mit internalisiertem Frauenhass?



Interessante Frage.

Das ist eine Frage, die sich stellt, wenn man wie die deutsche Soziologin Christina Mundlos davon ausgeht, dass die Hälfte der Frauen Gewalt unter der Geburt erleben. Und es scheint sich ja über MeToo und die neue Feminismusbewegung herauszustellen, dass unsere Gesellschaft doch noch stärker von Misogynie betroffen ist als wir glaubten. Der Frauenhass ist nach dieser Theorie so stark internalisiert, dass wir ihn kaum bemerken, weil viele – auch Frauen – einfach mit dem tief verankerten Bewusstsein aufgewachsen sind, dass Frauen im Grunde eben doch nicht den gleichen Wert haben wie Männer.



Das weiß ich nicht. Ich bin da wohl anders sozialisiert, weil ich im Osten ganz gleichberechtigt aufgewachsen bin und für mich keine Rolle spielt, ob jemand Mann oder Frau ist. Ich kann mir diese Brille also nicht aufsetzen. Aber ich gehe auch nicht wie Christina Mundlos davon aus, dass es die Hälfte der Frauen ist, die Geburt unter der Gewalt erleidet.

Sondern?



Ich gehe eher von 15 Prozent Gewalt unter der Geburt und von weiteren zehn Prozent Traumatisierung unter der Geburt aus, wie es auch etwa von Ärztinnen beschrieben wird, die in diesem Bereich tätig sind.

Wie viele solcher und ähnlicher Fälle haben Sie denn selbst in Ihrer Praxis erlebt?



Ich begleite seit über 20 Jahren Frauen nach traumatischer Geburt. Ich habe in der Woche etwa zehn Klientinnen mit diesem Thema, manchmal mehr. Macht jedes Jahr etwa 300.

Das heißt, in 20 Jahren haben Sie etwa 6000 Patientinnen allein in Berlin betreut, die unter dem Thema Gewalt unter der Geburt litten?



Nein, ich würde das gesamte Thema eher Traumatisierung unter der Geburt nennen. Eine Frau kann etwa auch traumatisiert sein, wenn sie keine Geburt erlebt hat. Und nicht alle haben Gewalt erfahren. Das Thema Gewalt braucht ein Gegenüber und das gibt es nicht immer. Manchmal ist das Gegenüber einfach diese gewaltige Natur, die wir nicht immer kontrollieren können. Außerdem schafft der Ausdruck Gewalt Schützengräben, und ich will lieber Brücken bauen. Und dann werden manche eben auch traumatisiert durch die Gewalt des eigenen Körpers. Die Geburt ist wie ein ausbrechender Vulkan. Manche Frauen rechnen nicht damit, welche Kraft der Körper dabei entwickelt. Und die können auch traumatisiert sein, einfach weil sie so etwas nicht erwartet haben.

Sie sagen, es gibt auch unrealistische Geburtsvorbereitungskurse. Aus welchen Gründen werden die denn so gemacht? Monetäre Gründe, oder wissen es die Macher nicht besser?



All diese Kurskonzepte, ob sie Hypno-Geburt, friedliche Geburt, intuitive Geburt und so weiter heißen, wurden von Frauen entwickelt, die schon mehrere Kinder geboren haben. Sie sind teuer und verkaufen ein Gefühl der Kontrolle unter der Geburt. Das ist in Ordnung für Frauen, die schon mal ein Kind zur Welt gebracht haben und die Macht der Wehen kennengelernt haben. Aber nicht für Erstgebärende. Die laufen dabei Gefahr, traumatisiert zu werden, durch dieses Versprechen eines friedlichen körperlichen Vorgangs, den es nicht geben wird. Das ärgert mich.

Gibt es in der deutschen Medizin einen unausgesprochenen Hang zum Leidenlassen? Ich kenne etwa Patienten, die zum Beispiel aus Südamerika zu uns kommen, und davon berichten, dass dort viel mehr vorbeugend dafür getan würde, damit Patienten keine Schmerzen haben. Es würden deutlich früher und mehr Schmerzmittel u. ä. verabreicht. Woran liegt ein solcher Unterschied Ihrer Meinung nach? Gibt es in Deutschland diese Haltung: Das muss man aushalten? Den Zwang zur Stärke?



Das klingt schon ziemlich deutsch, oder? Und es widerspricht sämtlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen der Schmerztherapie. Je eher wir ein Schmerzmittel geben, desto eher verhindern wir, dass bestimmte Nervenverbindungen zwischen Schmerz und Schmerzempfinden überhaupt gesetzt werden. Ja, ich würde sagen, das ist auffällig. Es gab doch mal diesen Film „Das weiße Band“ (Eine deutsche Kindergeschichte des österreichischen Regisseurs Michael Haneke von 2009, Anm. d. Red.), in dem auch ganz viel darüber erzählt wurde: Man muss Stärke zeigen, bloß keine Schwäche, ein Indianer kennt keinen Schmerz, all diese komischen Glaubenssätze. Ich glaube, das kommt aus unserer Geschichte.

Das würde auch beschreiben, was da auf der Station mit Ihrer Klientin passiert ist, denn da wurde gezielt gesagt, sie müsse diese Kaiserschnittnarbe jetzt aushalten, sie stelle sich nur an. Diese Unterstellung, dass sie nur den Schmerz nicht angemessen ertragen würde, dass sie quasi ein Weichei sei und eine Sonderbehandlung einfordern würde. Dabei war das schlicht eine Fehleinschätzung.



Und das hat nicht nur diese Klientin gehört, sondern viele andere meiner Klientinnen, denen Schmerzmittel versagt wurden. Wer bricht sich einen Zacken aus der Krone, etwa Ibuprofen 600 für eine Frau zu verschreiben? Auch wenn sie schon an Tag zwei oder drei nach der Geburt nach Hause geht? Das ist das einzige Schmerzmittel, das die Frau nehmen kann, wenn sie stillen möchte. Da würde man doch normalerweise vier Tabletten mitgeben für die nächsten zwei Tage, wenn Wochenende ist. Also mir ist es manchmal unerklärlich, warum die Frauen keine ordentliche Schmerztherapie bekommen.

Ich kenne das aus dem Altenheimbereich. Anscheinend gibt es viele Ärzte, die auch Sterbenden kein Morphium verabreichen wollen, angeblich deshalb, weil es süchtig macht. Dabei ist das bei Sterbenden ja nun kein Thema mehr. Also auch unnötig, es ihnen vorzuenthalten.



Es gibt eine Klinik in Berlin, von der ich besonders oft höre, dass dort die Anästhesie beim Kaiserschnitt offenbar zu niedrig dosiert wird. Da gehe ich demnächst mal hin, um mit den Gynäkologinnen zu sprechen und zu eruieren, warum das passiert.

Das war ja bei Ihrer Klientin aus dem Buch auch der Fall, bei der dritten Geburt.



Genau, aber das war die große Klinik, jetzt ist es eine kleinere. Ich will das einfach wissen: Wenn der Anästhesist die Dosis nicht ausreichend hoch spritzt, bevor den Frauen der Bauch aufgeschnitten wird, dann würde ich doch als Gynäkologin sofort meine Messer fallen lassen, wenn die Frau so schreit, und sagen: Hier müssen wir noch mal nachspritzen.

Die Frauen schreien dort unter dem Kaiserschnitt?



Die Frauen schreien, als würden sie abgeschlachtet, aber die Gynäkologinnen arbeiten weiter. Ich habe jetzt die sechste Frau begleitet, der das in dieser Klinik so erging. Da will ich doch mal hingehen und fragen: Wie kommt man dazu? Natürlich will man die Anästhesie so gering wie möglich halten, weil das Kind sonst Atemprobleme bekommen kann, wenn es zu viel von dem Narkosemittel mitbekommen hat. Aber das ist doch kein Grund, die Frauen bei lebendigem Leib und vollem Bewusstsein aufzuschneiden. Vor allem weiß ich, dass diese Frauen länger als zwei Jahre brauchen, um sich von solchen schweren und vor allem unnötigen Traumatisierungen zu erholen. Das ist für mich auch keine Gewalt unter der Geburt, sondern einfach keine professionelle Arbeit.



Lesen Sie nächste Woche im zweiten Teil des Interviews, warum Geburtshelfer und Pflegekräfte oft unter einem Coolout anstelle eines Burnouts leiden, wie Frauen vorbeugen können und wo unter der Geburt Traumatisierte Hilfe finden.