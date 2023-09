Gewalt unter der Geburt: „Manche verwandeln sich in Monster“

Tanja Sahib begleitet in Berlin als Psychotherapeutin seit über 20 Jahren Frauen, die unter der Geburt Gewalt erfahren haben oder im Geburtsprozess traumatisiert wurden. Der Fall einer Klientin hat sie so stark berührt, dass sie darüber ein Buch verfasst hat: „Wenn Unrecht zu Recht wird“, herausgegeben im Selbstverlag. Im ersten Teil des Interviews vergangene Woche hat die Psychologin erzählt, wie in diesem Fall die Demütigung in der Klinik vor Gericht weitergeführt worden sei, und wie Frauen oft Schmerzmittel versagt würden. Im zweiten Teil berichtet die Expertin vom Unterschied zwischen Gewalt und Traumatisierung unter der Geburt und wie es überhaupt zu solch folgenschweren Fehlbehandlungen kommen kann.

Es gibt Passagen in Ihrem Buch, die sehr aufwühlend sind, obwohl sie eher neutral geschildert sind, zum Beispiel im Krankenhaus: Die Patientin liegt nach einem Kaiserschnitt auf der Station und soll sich erholen, doch sie hat unerträgliche Schmerzen, die sich durch Schmerzmittel nicht bessern, es geht ihr immer schlechter. Die Oberschwester meint aber, sie würde simulieren und lässt die Patientin sogar in ein Zimmer am Ende des Ganges verlegen, damit ihr Geschrei die anderen nicht stört. Nur weil ihre Mutter dem Personal nach vier Tagen die Hölle heiß macht, wird der OP-Fehler quasi im letzten Moment bemerkt - während des Kaiserschnitts war die Blasenwand durschnitten worden - und eine weitere OP kann Ihre Klientin retten. Sind es oft Außenstehende, die solche Situationen durchbrechen und die Patienten aus ihrer Hilflosigkeit befreien müssen, weil sie es selbst nicht können?



Ja, definitiv. Die Patienten selbst sind oft in der Situation, dass sie sich anpassen wollen, um das Personal nicht zu stören.

Wie kann es sein, dass es immer wieder zu solchen Situationen kommt? Das ist ja nicht „nur“ Gewalt und unterlassene Hilfeleistung. Wir kennen alle die Personalnöte in Kliniken, aber hier geht es um etwas anders: gezielten Machtmissbrauch. Warum werden so oft diese Machtkämpfe in den Vordergrund gespielt, wo es doch eigentlich ums Helfen geht, und um ganz besonders vulnerable Menschen? Warum hat gerade die Pflege das immer wieder so nötig, sich so aufzuspielen? Der Ruf ist ja ein völlig anderer.



Darüber muss ich eine Sekunde nachdenken. Sind das vielleicht menschliche Qualitäten von Zuneigung und Taktgefühl, die den Menschen im Laufe ihres Berufslebens verloren gehen? Ich selbst habe auch als junge Frau in einer Kita gearbeitet, wo ich mit einer Kollegin zusammen für 24 Babys zuständig war. Wenn meine Kollegin krank war, musste ich all diese Babys alleine versorgen, zum Beispiel mittags zum Schlafen hinlegen, Windeln wechseln, danach wieder neu anziehen. Ich habe in solchen Momenten auch manchmal nicht mehr den Tom, die Andrea oder den Mirko dahinter gesehen, sondern nur noch 48 Ärmchen und 48 Beinchen, die ich immer wieder neu anziehen musste. Es kann eben auch mit ständiger Überforderung zu tun haben, wenn man seine Menschlichkeit verliert.

Oliver Look Zur Person Tanja Sahib ist Diplom-Psychologin und Systemische Traumatherapeutin. Sie arbeitet seit 2020 in der Beratungsstelle des Vereins „Selbstbestimmte Geburt und Familie“ in Berlin. In Ost-Berlin geboren, hatte sie zunächst eine Ausbildung zur Krippenerzieherin gemacht und mit 24 Jahren ein Säuglingsheim geleitet. Danach studierte sie Kleinkindpsychologie in Leipzig. Die Expertin bildet auch Hebammen in ganz Deutschland zum Thema peripartale psychische Krisen weiter. Sie hat bereits mehrere Sachbücher zu den Themen geschrieben (u.a. „Es ist vorbei – ich weiß es nur noch nicht“, oder „Darauf waren wir nicht vorbereitet“, beides erschienen bei BoD). Ihr aktuelles Justizdrama über einen Fall von Gewalt unter der Geburt ist im Selbstverlag erschienen: „Wenn Unrecht zu Recht wird“.

Das heißt, man verfällt in einen solchen Machtmissbrauch, um die Situation und seinen Job aushalten zu können?



Vielleicht. Eventuell war ich damals auch nicht mehr bei jedem Ärmchen so zärtlich, wie ich es sein wollte. Auch wenn es sehr schmerzhaft ist, sich das einzugestehen. Ich habe dann einen Versetzungsantrag gestellt und in einer alten verwinkelten Kita gearbeitet, wo ich nur noch zwölf Babys zu betreuen hatte und wieder Mensch sein konnte. Ich halte das Problem deshalb für einen Systemfehler, weil das System die Pflegenden dazu bringt, irgendwann so unmenschlich zu agieren. Alle, die diesen Beruf erlernen, ob Erzieherin, Lehrerin, Hebamme oder Pflegerin, haben sich den eigentlich ausgesucht, weil sie eine humanistische Einstellung haben. Keiner geht in den Beruf, um Machtmissbrauch zu begehen.

Wobei es diesen Vorwurf manchmal auch gibt, dass der Beruf der Pflege bisweilen gezielt von Leuten ausgesucht werde, die Macht über andere ausüben wollen – natürlich nur von einer kleinen Gruppe.



Ich glaube, das ist die absolute Minderheit. Die meisten sind einfach so gefangen in diesen Strukturen und sehen keinen Ausweg aus ihrer Lage. Man könnte ja auch kündigen oder in eine Verwaltung gehen, aber die meisten haben keine Kraft, aus dieser Struktur wieder auszubrechen, und dann verwandeln sich manche innerhalb dieser Strukturen in Monster.

Können Sie dieses sogenannte Coolout beschreiben? Was passiert da?



Das Gegenteil ist ja das Burnout, das heißt: Ich brenne für meinen Beruf und irgendwann brenne ich aus und empfinde grenzenlose Erschöpfung. Ein Burnout ist im Grunde eine beginnende Depression. Das Coolout ist eher ein gegenteiliger Prozess: Ich schütze meine eigene Seele, indem ich mich abgrenze. Auch wenn das auf Kosten der Menschen geht, die eigentlich meiner Fürsorge bedürfen. Das ist ein Überlebensmechanismus der Pflegenden.

Das heißt, sie schützen sich selbst vor dem zumindest vermuteten Elend oder Leid der Patienten, um nicht durchzudrehen, um den Job weitermachen zu können und möglichst cool da durch zu kommen?



Genau das. Ich beschreibe in dem Buch ja auch eine Auszubildende, die noch alles mitbringt, was man für den Job eigentlich braucht, Empathie und Aufmerksamkeit und Fürsorge. Aber sie wird all das auf dieser Station innerhalb der nächsten fünf Jahre verlieren.

Das klingt erschütternd – für beide Seiten: Pflegekräfte und Patienten. Was würden Sie Pflegekräften raten, die an sich selbst oder Kollegen merken, dass sie so werden? Was können die tun?



Ich mache sehr viele Fortbildungen für Hebammen hier in Berlin und was ich immer rate, ist: Schafft euch Entlastungsgruppen, zum Beispiel Intervisionsgruppen. Supervision muss man ja bezahlen, das ist eventuell zu teuer für Menschen mit dieser Art Gehalt. Aber sie können sich zusammenschließen, drei oder vier Hebammen oder Schwestern, die sich mögen, um miteinander schwierige Fälle zu besprechen. Diese Berufe haben eine so emotionale Wucht! Natürlich ist zum Beispiel eine gut verlaufende Geburt eine großes Glück und jeder könnte neidisch sein auf diese Glücksgefühle, die dann auch Hebammen haben, wenn alles gutgegangen ist. Das ist ein richtiger Flow. Aber was passiert, wenn das Kind nicht gesund geboren wird, oder wenn es tot geboren wird, oder wenn die Mutter unter der Geburt verblutet? Es gibt gar keine institutionellen Strukturen, die dann dieses Personal auffangen.

Sich eigene Strukturen zu schaffen, ist Ihr Rat an die Pflegenden, was wäre denn Ihr Rat an die Krankenhäuser oder die Politik, um diese unhaltbare Situation zu ändern? Um zu verhindern, dass es zu solchen Auswüchsen kommt? Also einerseits das Burnout und Coolout in der Pflege und andererseits auch die Gewalt unter der Geburt? Was wäre zu tun?



Eine ganze Menge, wo fange ich da an? Unser Gesundheitsminister hat ja davon gesprochen, dass Kinderheilpflege – und Geburtshilfe aus diesen Fallpauschalen herausgenommen wird. Es ist aber bisher nichts passiert. Noch immer sind die Fallpauschalen integrativer Bestandteil der Geburtshilfe und der Kinderheilkunde.

Das müsste als erstes abgeschafft werden?



Ja. Und dann wird schon so lange über die Eins-zu-Eins-Betreuung unter der Geburt geredet. Man müsste wirklich Personal in Geburtskliniken vorhalten, auch wenn vielleicht nur eine Geburt passiert. Damit genug Personal da ist, wenn etwa Vollmond ist und plötzlich stehen sechs Frauen da und wollen gebären.

Das hat einen Einfluss?



Ja, es gibt bestimmte Naturereignisse, da weiß eigentlich jeder erfahrene Geburtshelferin: Heute wird viel los sein. Auch bei gewissem Wetterwechsel. Geburt ist ein sehr natürlicher Vorgang, der auch von der Natur gesteuert wird. Von 100 Kindern werden nur vier an errechneten Geburtsterminen geboren. Die anderen 96 werden in den zwei Wochen davor oder danach geboren und der Anlass ist nicht ersichtlich. Man kann also auch nicht sagen: Morgen ist Vollmond, wir stellen sicherheitshalber im Nachtdienst zwei Hebammen mehr ein. Aber es geht um das Vorhalten von Personal, auch wenn es eventuell in dieser Nacht nicht zu viele Geburten gibt.

Um flexibler reagieren zu können und sicherer zu sein?



Ja, denn auch die Hebammen fühlen sich schlecht, wenn sie vier oder sogar noch mehr Frauen alleine begleiten müssen. Wenn das dann noch Erstgebärende sind, die wirklich nicht wissen, wie eine Geburt abläuft. Manche werden noch durch bestimmte Geburtsvorbereitungskurse falsch konditioniert, sodass diese Frauen auf die ersten richtigen Wehen überhaupt nicht vorbereitet sind und nicht gelernt haben, wie man damit umgeht. Wenn dann nicht jemand da ist, der ihnen sagen kann: Das ist ein natürlicher Prozess, so fühlen sich Wehen an, du machst das sehr gut, dann gehen manche dieser Frauen in die Dissoziation und sind später traumatisiert – von ihren eigenen Wehen. Bei einer ganz normalen Geburt. Nur weil ihre unrealistischen Erwartungen darüber, die Geburt kontrollieren zu können, auf diese schrecklichen systemischen Strukturen getroffen sind.

Sie beschreiben im Buch die Geburt als etwas sehr Unpersönliches. Die Frau kommt zum Kaiserschnitttermin, und trotz ihrer Angststörung und vieler teils gefährlicher Vorerkrankungen und genügend Vorbereitungszeit und mehrfacher Nachfragen durch die Patientin ist niemand da, um ihre Hand zu halten, man geht nicht auf ihre Medikamenten-Unverträglichkeiten ein. Es wirkt alles völlig planlos und hektisch, was das Angstgefühl noch verstärkt, man kann die Tragödie schon kommen sehen – und dann geht ja auch wirklich etwas sehr schief. Warum ist das so und wie könnte man es besser machen? Es wirkt alles nur negativ und hektisch, in einem solchen Umfeld möchte man wohl kaum gebären.



Ich bin ja nicht im Krankenhaus-Management, aber es passieren dort auch die unglaublichsten Dinge, die nicht mit Geburt zu tun haben.

Eben, das passiert auch zu vielen anderen Patienten.



Ich kenne etwa eine Mutter, deren Kind einen Leistenbruch auf der linken Seite hatte. Die Mutter hat noch vor dem OP-Saal gefragt: Wollen Sie nicht mit dem grünen Filzstift ein Kreuzchen an die richtige Stelle machen? Da hieß es: Das brauchen wir nicht. Zu Schluss ist das Kind auf der falschen Seite operiert worden, ein Neugeborenes. Diese Fehlorganisationen sind ein Management-Fehler. Ein Gegenbeispiel ist etwa die Havelhöhe. Da gibt es eine ganz gute Personalsituation, und sobald dort etwa eine Frau zur geplanten Kaiserschnitt-OP kommt, gibt es eine Hebamme, die tatsächlich am Kopfende des OP-Tisches für diese Patientin verantwortlich ist.

Man sollte meinen, das wäre der Normalfall. Ist es aber nicht?



Nein, und das hat etwas mit Strukturen zu tun. Da kann ich den Kliniken nicht raten, wie sie das besser organisieren können.

Was können Frauen selbst tun, um Gewalt unter der Geburt zu verhindern?



Eine Schutzperson mitnehmen.

Ist das denn wieder überall erlaubt, seit Corona, und wie kann man das durchsetzen, wenn es wieder mal heißen sollte: Der oder die darf nicht mit rein?



Während der Corona-Zeit war das wirklich schwierig. Viele Frauen haben sehr einsam geboren. Das ist auch ein Kapitel, das Traumatisierung auslöst. Inzwischen ist es wieder so: Der Partner darf eigentlich nicht draußen bleiben müssen. Es sei denn, es ist ein Kaiserschnitt in Vollnarkose. Aber dann bekommt der Mann, der draußen wartet, sofort das Kind, wenn es dem Kind gut geht. Und so ein Eingriff dauert auch nicht lange. Wenn es keinen Partner gibt, kann die Frau eine sogenannte Doula mitnehmen. Die gibt es auch in Deutschland in der Ausbildung, wie eigentlich in allen Teilen der Welt: Doulas sind erfahrene Frauen, die Gebärende bei einer Geburt begleiten. Es kann auch die eigene Mutter oder Schwiegermutter sein, oder eine gute Freundin. Es sollte aber eine Frau sein, die schon mal geboren hat, also erfahren ist.

Sie sprechen von 15 Prozent Gewalt unter der Geburt und noch mal zehn Prozent Traumatisierung, macht 25 Prozent. Die meisten Frauen erleben also doch eine normale Geburt?



Und andersrum: Ein Viertel aller Frauen gehen psychisch beeinträchtigt aus der Geburt eines Kindes heraus. Wir dürfen nicht vergessen: Diese Frauen sind eigentlich gerade hineingeworfen in eine anstrengende Lebensphase, sie müssen ein Baby versorgen, sie müssen dafür sorgen, dass das Kind gedeiht und sich gut entwickelt und sind selber aber gerade sehr bedürftig.

Wie lange halten solche Schäden an?



Wenn Frauen sich keine Hilfe suchen, erzählen sie später im Altersheim davon, und zwar unentwegt. Wenn Frauen nie jemanden finden, dem sie die Geschichte anvertrauen können, dann kann der Verarbeitungsprozess 20, 30 oder 40 Jahre dauern. Fragen sie mal eine ältere Frau, wie die Geburt war. Sie wird sich immer erinnern können. Die Geburten ihrer Kinder und was sie dabei erlebt hat, wird sie nie vergessen. Frauen, die zu mir in die Beratung oder in die Gruppentherapie kommen, brauchen in der Regel ein bis zwei Jahre. Das Ziel, das ich immer definiere, ist, die Geburt als ein ergreifendes Ereignis unter vielen im Leben zu integrieren. Wenn sie diesen Integrationsprozess abgeschlossen haben, bin ich zufrieden. Denn dann ist die Geburt erinnerbar, ohne zu weinen, ohne posttraumatische Symptome zu bekommen, dann kann die Frau im Alltag wieder präsent sein. Dann kann sie auch ihre Paarbeziehung pflegen, wieder jemanden körperlich an sich heranlassen. Eine Integration der Geburtsgeschichte macht sich an vielen Dingen fest.

Wie schließt man so einen Prozess ab? Indem man jemanden findet, mit dem man darüber redet, ist das der Hauptprozess?



Das würde ich schon sagen. Jemanden zu finden, der mir glaubt und meine Geschichte ernstnimmt und nicht bagatellisiert, ist im Umfeld manchmal sehr schwer, weil etwa Mütter und Schwiegermütter sagen: Ach, du hast doch jetzt ein Baby, das ist so süß! Du musst nach vorne gucken. Dabei würde die Frau nichts lieber tun als nach vorne zu gucken. Aber das geht eben nicht. Es gehören auch bestimmte Heilungsschritte dazu. Zum Beispiel die Konfrontation mit dem, was geschehen ist. Also etwa das Anfordern des Geburtsberichtes. Oder sogar noch mal das Aufsuchen des Kreißsaals, des OP-Saales oder der neonatologischen Station. Es gibt bestimmte Heilungsschritte, die wirklich sehr hilfreich sind.

Im Buch beschreiben Sie es als zwar gescheiterten, aber immerhin versuchten Schritt der Protagonistin, dass sie noch mal zurück ins Krankenhaus geht, um ihren Schmerz „dazulassen“. Kann das auch funktionieren?



Das funktioniert fast immer, wenn man nicht wie meine Klientin gerade auf einen besonders arroganten Professor trifft.

Bei dieser Szene waren Sie auch dabei?



Bei Marie nicht, aber ich habe eine andere Klientin in diese Klinik begleitet und genau diese Szene erlebt. Ich begleite öfter Frauen ins Krankenhaus, weil das wirklich ein ganz wichtiger Heilungsprozess ist, jemandem in der Klinik noch mal gegenüberzusitzen. Vielleicht sogar der Oberärztin, die dabei war, oder der Hebamme, viele von denen können sich ja an den Fall gar nicht mehr erinnern. Was für meine Klientinnen noch keine Vergangenheit ist, sondern ständige Gegenwart, ist für die Geburtshelferinnen eine Geburt von vielen. Wenn die aber noch mal die Akte in die Hand nehmen und sagen: Ach, schauen Sie mal hier, die Herztöne des Kindes sind wirklich schlecht geworden, wir mussten bestimmte Entscheidungen treffen, dann wird für meine Klientinnen viel offensichtlicher, warum manche Interventionen nötig waren.

Um sich dann auch nicht mehr so hilflos und ausgeliefert zu fühlen?



Und um auch für sich zu sagen: Okay, ich verstehe den ganzen Prozess besser, ich kann ihn allmählich integrieren. Auch das Betreten des Kreißsaales kann absolut wichtig sein. Ich hatte mal eine Klientin, die hatte eine Zangengeburt, die wollte unbedingt mal selbst dieses Werkzeug in der Hand halten. Sie hatte in der Zwischenzeit Angst vor jeglicher Zange, konnte die Grillzange nicht anfassen und wenn ihr Mann eine Gartenschere in die Hand nahm, ist sie aus dem Garten gerannt. Aber dann hatte sie mal selbst diese Geburtszange in der Hand, die zum Glück inzwischen nur noch äußerst selten benutzt wird, und da ist ganz viel mit ihr passiert. Manchmal ist eine Konfrontation im geschützten Rahmen unbedingt nötig, um damit abschließen zu können. Es reicht nicht immer, dass einer zuhört.

Wir müssen mal kurz darüber sprechen, was es denn für Arten von Gewalt und Traumatisierung unter der Geburt geben kann. Nicht um Frauen zu verängstigen, dass ihnen das auch alles passieren könnte, sondern um darüber aufzuklären, worüber wir hier sprechen. Was ist Gewalt und Traumatisierung unter der Geburt?



Wir trennen das mal: Für mich ist Gewalt unter der Geburt schon, wenn Arzt oder Hebamme sich nicht vorstellen, sondern sich einfach zwischen die Beine der Patientin begeben und irgendetwas machen.

Also wenn Personal übergriffig ist …



Genau. Es kostet mich eine halbe Minute, ans Kopfende der Frau zu treten und zu sagen: Mein Name ist Dr. Meier, die Hebamme hat mich eben gerufen, weil das Kind auffällige Werte hat. Ich habe jetzt vor, mal den pH-Wert des Kindes an der Kopfschwarte zu messen. Dann weiß die Frau, was passiert, und erlebt das nicht als Übergriff. Gewalt ist aber auch der Kristeller-Griff: Dabei wird den Frauen bei den letzten Wehen vom Arzt so stark auf den Bauch gedrückt, dass das Kind quasi aus der Mutter mechanisch herausgedrückt werden soll. Die WHO warnt schon lange vor diesem Griff, aber in Deutschland wird er weiter angewandt. Gewalt ist manchmal auch, zwar da zu sein, aber trotzdem nicht für die Patientin da zu sein. Eine Klientin hat mir mal erzählt: Die Hebamme war die ganzen zehn Stunden mit im Raum während der Geburt, aber sie hat die Patientin nie angeguckt. Die hat stattdessen alle Schränke sortiert.

Das ist fast schon passiv-aggressiv, oder?



Genau, das ist für mich Gewalt. Was an Gewalt abgenommen hat, sind solche Sätze wie: „Sie blöde Kuh, jetzt strengen Sie sich doch mal an!“ Ich vermute, dass darauf der Tag der rosa Rose einen Einfluss hatte. Das ist der 25. November jedes Jahres. An diesem Tag legen Frauen rosa Rosen im Krankenhaus ab, um daran zu erinnern, dass sie es verdient haben, genauso zart behandelt zu werden wie eine Rose. Manche legen noch Briefe dazu und schreiben auf, wie sie unter der Geburt behandelt wurden. Ich finde diese Aktion sehr wichtig und glaube: Weil Frauen diese Worte veröffentlicht haben, die zu ihnen gesagt wurden, schweigen Geburtshelfer jetzt eher und sortieren vielleicht die Vorlagen und lassen die Frauen auf eine andere Art und Weise alleine als vorher.

Wenn das für Sie zur Gewalt zählt, was sind dann die Traumatisierungen unter der Geburt?



Traumatisierungen sind etwas anders. Das kann natürlich auch ineinander übergehen. Aber es gibt zum Beispiel den Fall, dass eine Frau spürt: Dem Kind geht es nicht gut. Es ist aber noch in ihrem Bauch, also kann sie es nicht auf den Arm nehmen und trösten. Traumatisierung kann auch durch eine starke Blutung, starke Schmerzen und einen plötzlich anderen Verlauf der Geburt passieren. Wenn die Frau die ganze Zeit denkt, es wird alles gut, und dann wird es plötzlich ein Kaiserschnitt oder eine Saugglockengeburt. Für Erstgebärende kann ein sehr langer Verlauf der Geburt traumatisierend sein. Es gibt Frauen, die haben über 30 Stunden Wehen. Selbst wenn das starke junge Frauen sind: Sie können dann nicht mehr, die Kraft ist aufgebraucht. Genauso schwierig kann ein sehr rascher Geburtsprozess sein: Manche schaffen es nicht mehr in den Krankenwagen und bekommen das Kind im Wohnungsflur. Weil einfach der Körper so schnell gebären will. Ich habe öfter den Satz gehört: Das war, als ob ein Lkw mehrfach über mich drüber fährt, hin und zurück. Oder die Erschütterung des Selbstwerts als Frau, wenn sie erfährt: Ich kann nicht gebären. Oder ein verhindertes Kennenlernen von Mutter und Kind nach der Geburt. Da ist inzwischen viel passiert, mittlerweile ist bei fast allen Geburtshelfern angekommen, dass Mutter und Kind sich nach der Geburt begrüßen sollten, das sogenannte Bonding. Aber es gibt Kinder, denen geht es so schlecht, dass sie sofort zum Kinderarzt müssen. Und das ist oft ein langandauernder Schmerz bei den Müttern, wenn sie ihr Kind nicht gleich begrüßen konnten.

Das kann auch bei den Kindern selbst Traumata auslösen, wie Sie es in Ihrem Buch andeuten. Denn das Mädchen, das nach der Geburt tagelang von der Mutter getrennt ist, weil es ihr so schlecht geht, später jahrelange psychische Auffälligkeiten hat, anders als die anderen Kinder der Frau, wie Sie schreiben. Die Bindung ist gestört. Auch die zum Vater sogar, und umgekehrt.



Ja, und es gibt noch ein weiteres Thema. Denn normalerweise ist es ein Glück, wenn Kinderärzte schnell nach dem Kind gucken. Ich habe im vergangenen Jahr vier Elternpaare begleitet, bei denen das Kind nach der Geburt mehrere Tage lang heruntergekühlt werden musste. Das ist eine relativ neue medizinische Methode, dass man bestimmte Kinder, denen es körperlich nach der Geburt sehr schlecht geht, kühlt. Damit die Körperprozesse verlangsamt werden und vor allem das Hirn keinen Schaden nimmt. Dieser medizinische Fortschritt ist ein großes Glück: Fast alle Familien, die ich dabei begleitet habe, haben heute gesunde Kinder. Aber es ist ein großer Schmerz für die Eltern, vier Tage lang ihr Kind nicht gesehen zu haben, und da braucht es einfach diesen Verarbeitungsprozess, bis die Eltern sagen können: Mein Gott, bin ich dankbar. Denn am Anfang sind sie nicht dankbar, da ist nur der Schmerz, das Kind nicht begrüßen zu können.

Warum schweigen so viele Frauen über dieses Thema, ob Gewalt oder Traumatisierung unter der Geburt, und auch viele Männer und medizinisches Personal und ganz viele Mitwisser? Offensichtlich wird nun darüber mehr gesprochen als noch vor einem Jahrzehnt, aber offenbar noch lange nicht genug. Viele wissen gar nichts darüber.



Also etwa die Frau, die mit der Zange im Kreißsaal saß, sagte mir, sie habe nie jemanden gefunden, dem sie ihre Geschichte erzählen konnte. Das war eine krasse Geburtsgeschichte. Sie hat mir gesagt, immer wenn sie anfing, davon zu erzählen, fing ihr Gegenüber an zu weinen oder guckte sehr betroffen. Um ihr Gegenüber zu schützen, hat sie dann abgebrochen, ihre Geschichte zu erzählen. Viele erzählen ihre Geschichte nicht, weil sie ihren Gesprächspartner damit nicht überfordern möchten.

Ist das ein Tabu, oder ist das Thema Geburt eines, das wir nur mit positiven Gefühlen verbinden wollen?



Meine Beratungsstelle vom Verein Selbstbestimmte Geburt hat 1980 das deutschlandweit erste Geburtshaus gegründet. Das war in Berlin-Charlottenburg. 1985 brachte die WHO den Spruch heraus: „Geburt ist keine Krankheit“ und fügte dem 16 Prämissen zu, die heute noch hochaktuell sind. Ich kam erst später dazu, im Jahr 2000. Aber meine Kolleginnen und dieser Verein damals haben diesen Prozess ins Leben gerufen, um zu zeigen, dass Geburt ein natürlicher Prozess ist, den die Frau schafft, ohne wie eine Kranke behandelt zu werden. Und ich habe das Gefühl, dass das, was wir damals damit bewirken wollten, das Pendel in die andere Richtung hat ausschlagen lassen. Inzwischen redet fast jeder davon, dass Geburt etwas Tolles sei, und dass wir nur richtig atmen müssten und schöne Affirmationen brauchen – und dann hätten wir ein größtmögliches Maß an Kontrolle über die Geburt. Wir haben damals dazu beigetragen, dass man heute über die Geburt so ganz anders spricht.

Hat man früher realistischer über Geburt gesprochen, oder muss sich das einfach wieder einpendeln jetzt?



Man hat früher realistischer über Geburt gesprochen. Frauen sind in die Kliniken gegangen und wussten: Das wird wehtun. Die waren danach nicht traumatisiert. Es gab natürlich auch damals schon Traumatisierungen und die Frauen hatten darüber hinaus jahrzehntelang keine Gesprächspartner dazu. Aber es gab nicht diese Traumatisierungen, die daraus entstanden, dass man den Frauen vorher gesagt hat: Es wird alles ganz toll – und dann wird es nicht toll. Dieses realistische Herangehen an Geburt, das ist ein bisschen verlorengegangen.

Geburt wird in der Gesellschaft als etwas Schönes, quasi Unbeflecktes, als etwas Zauberhaftes beschrieben und empfunden. Müssen wir dieses Bild grundsätzlich korrigieren?



Ja, für Erstgebärende. Geburt kann etwas Zauberhaftes sein und wenn Frauen wissen, was auf sie zukommt, mitgehen können und ihren Spielraum erkennen, dann kann Geburt wirklich etwas sehr Schönes sein. Aber, liebe Erstgebärende, richtet euch darauf ein, dass dieser Prozess außerhalb eurer Kontrolle sein könnte.

Das ist aber etwas, was heutzutage schwierig zu vermitteln ist, oder? Weil viele doch lieber Kontrolle haben wollen – über alle möglichen Lebensbereiche.



Deshalb verkaufen sich auch diese Kurse und Bücher so gut, weil sie Kontrolle versprechen.

An wen können sich Frauen in Berlin wenden, die Gewalt und Traumatisierung unter der Geburt erfahren?

Es gibt in Berlin viele Schwangerenberatungsstellen. Deren Aufgabe ist es, Schwangere und Mütter von Babys und deren Partner durch Krisen zu begleiten. Caritas, Diakonie, Humanistischer Verband und auch die Erziehungs- und Familienberatungsstellen der Bezirke fühlen sich für dieses Klientel verantwortlich. Wir haben hier ein Netzwerk von Psychologinnen und Psychotherapeutinnen, die sich bemühen, recht schnell die jungen Eltern aufzufangen. Inzwischen wird die Beratungslandschaft immer vielfältiger, da die Auswirkungen traumatisierter Mütter und Väter auf das Kindeswohl immer mehr erkannt werden.