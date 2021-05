Berlin - Die Bundesregierung plant harte Einschnitte in die psychotherapeutische Versorgung. An die Stelle von individueller Diagnose und Behandlung soll künftig in der Psychotherapie eine Versorgung nach groben Rastern treten, die festlegen, wie lange eine Patientin oder ein Patient je nach Erkrankung behandelt werden darf. „Das ist holzschnittartige Psychotherapie, oberflächlich und lückenhaft“, kritisiert Dietrich Munz, Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) in einer Pressemitteilung.

Der radikale Eingriff in die Therapieentscheidungen von Psychotherapeutinnen und -therapeuten ist laut BPtK in letzter Minute in das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) eingefügt worden. Danach soll der Gemeinsame Bundesausschuss prüfen, wie die psychotherapeutische Versorgung „schweregradorientiert und bedarfsgerecht“ mit bürokratischen Vorschriften beschnitten werden kann. Der Gesundheitsausschuss im Deutschen Bundestag berät schon morgen, am 19. Mai, abschließend über das GVWG und die Änderungsanträge.

„Tweetstorm“ heute um 14 Uhr geplant

Die geplante Raster-Psychotherapie sei das Ende qualitativ hochwertiger und patientenorientierter Versorgung, so Munz weiter. „Es ist zu befürchten, dass künftig mit einem rigiden Raster festlegt wird, wie schwer Patientinnen und Patienten erkrankt sein müssen, um eine Behandlung zu erhalten, und wie viele Therapiestunden ihnen zustehen.“ Ob, wie intensiv und wie lange eine Behandlung erforderlich ist, müssten stattdessen Psychotherapeuten nach sorgfältiger Diagnostik und unter Berücksichtigung des bisherigen Krankheits- und Behandlungsverlaufs gemeinsam mit ihren Patienten festlegen, sagt er. „Gesundheitspolitik gegen psychisch kranke Menschen in letzter Minute in ein Gesetz einzufügen, das bereits im Bundestag und Gesundheitsausschuss beraten wurde, zeugt außerdem von einem zweifelhaften Verständnis demokratischer Prozesse.“

Die Psychotherapeuten wollen gegen den „bürokratischen“ und „menschenfeindlichen“ Eingriff in die Therapiehoheit vorgehen und teilen in den sozialen Medien unter dem Hashtag #RasterPsychotherapie ihre Ansichten. Heute, um 14 Uhr, soll es einen „Tweetstorm“ geben, unter dem Verantwortliche – unter anderem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn – adressiert werden sollen.

„Psychische Störungen sind oft komplex. Der Behandlungsbedarf und benötigte Behandlungsumfang lassen sich nicht alleine an einer Diagnose ableiten. Die emotionalen, sozialen, sozioökonomischen und körperlichen Ressourcen/Schwierigkeiten spielen dabei eine zusätzliche Rolle“, schreibt die Bremer Psychotherapeutin Amelie Thobaben.

#PsychischeStörungen sind oft komplex.

Der Behandlungsbedarf u d benötigte Behandlungsumfang lassen sich nicht alleine an einer Diagnose ableiten. Die emotionalen, sozialen, sozioökonomischen und körperlichen Ressourcen/Schwierigkeiten spielen dabei eine zusätzliche Rolle.#GVWG https://t.co/xdbqKkeztf — Amelie Thobaben (@AThobaben) May 17, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Christina Jochim, Mitglied im Vorstand der Deutschen Psychotherapeuten Vereinigung Landesgruppe Berlin schreibt, dass Psychotherapeutinnen und -therapeuten über 80 Prozent der psychotherapeutischen Versorgung stemmen. „Statt diese Berufsgruppe zu unterstützen, kommen in letzter Sekunde Gesetzesentwürfe, die Daumenschrauben anlegen wollen? Das geht so nicht.“

#PsychotherapeutenInnen stemmen über 80% der psychotherapeutischen Versorgung. Statt diese Berufsgruppe zu unterstützen, kommen in letzter Sekunde Gesetzesentwürfe, die Daumen schrauben anlegen wollen? Das geht so nicht.



Woher dieses Misstrauen?@jensspahn @BMG_Bund — Christina Jochim (@DrChJochim) May 17, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Eine Twitter-Userin schreibt: „Hört endlich auf, das Gesundheitswesen führen zu wollen wie ein Unternehmen. Es geht hier nicht um Gewinnmaximierung und Effizienz. Es geht um die Gesundheit, die Lebensqualität und im Extremfall um das Leben von Menschen.“

Hört endlich auf das Gesundheitswesen führen zu wollen wie ein Unternehmen. Es geht hier nicht um Gewinnmaximierung und Effizienz. Es geht um die Gesundheit, die Lebensqualität und im Extremfall um das Leben von Menschen #RasterPsychotherapie — Fussel (@Arcanine_Arkani) May 18, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

„Es soll still und leise ein System erschaffen werden, das vernünftige Diagnostik und auf diese abgestimmte Behandlungen ersetzt durch Schubladendenken und Pauschalisierung von individuellen Erkrankungen und Leidenswegen. Das darf nicht passieren!“, schreibt eine weitere Twitter-Userin.