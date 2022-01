Berlin - Sie sprechen über Havelberg, die Stadt in Sachsen-Anhalt, direkt an der Grenze zu Brandenburg. Sie können berichten, was in der Silvesternacht dort passierte. Schließlich demonstrieren sie an diesem Mittwoch, dem Tag des Patienten, protestieren auf dem Berliner Alexanderplatz dagegen, dass in Deutschland Krankenhäuser geschlossen werden, mitten in der Corona-Pandemie. Um 10.30 Uhr versammeln sie sich an der Weltzeituhr, das Bündnis Klinikrettung hat dazu aufgerufen. Und Silvester 2021 in Havelberg – das ist ein wichtiger Hinweis. Darauf, dass es gefährlich werden kann, wenn die stationäre medizinische Versorgung in einer Gegend wegfällt, lebensgefährlich. Aber auch darauf, dass beharrliches Engagement manchmal etwas bewirkt.