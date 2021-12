Berlin - Menschen, die dauerhaft schlecht schlafen, haben ein deutlich höheres Risiko, depressiv oder sonst wie aus der psychischen Balance geworfen zu werden, erklärt die Berliner Schlafexpertin Samia Little Elk. Wie Schlaf und Psyche zusammenhängen, was passiert, wenn man das Schlafbedürfnis bewusst manipuliert und was zu tun ist, wenn die Gedanken im Bett nicht aufhören zu kreisen – ein Gespräch und der Auftakt unserer neuen Serie „Schlaflos in Berlin“.