Prantl bei Lanz: „Für die nächste Pandemie wünsche ich mir weniger Lauterbach“

Ein Twitterer bringt es in der Nacht zu Freitag satirisch auf den Punkt: „Markus Lanz hat sich von Karl Lauterbach getrennt. Die toxische Beziehung dauerte drei Pandemiejahre. Das Trennungsgespräch wurde heute vom ZDF ausgestrahlt. Karl Lauterbach wird seine Dienstwohnung im Studio des ZDF direkt nach der Sendung räumen.“

Vier gegen Lauterbach schien es bei Markus Lanz diesmal zu heißen, inklusive des Moderators. Vor allem SZ-Journalist Heribert Prantl tat sich mit deutlicher Kritik am Bundesgesundheitsminister hervor: Durch seine „Hysterisierung“ habe er „die ‚Querdenker‘ doch erst groß gemacht“, ließ er verlauten. Auch der NDR-Journalist Markus Grill grillte Lauterbach an diesem Abend. Und die Ärztin Agnes Genewein kritisierte vor allem die Folgen von Schulschließungen für Kinder und Jugendliche mit bösen Folgen für deren Psyche. Lanz selbst konfrontierte Lauterbach, den er durch seine ständigen Einladungen in der ersten Hälfte der Pandemie quasi mit zum Minister befördert hatte, mit kritischen Fragen zum Vergleich Deutschland und Schweden.

Was war da los? Bisher war der Gesundheitsminister bei Lanz gerade als Mahner immer gern gesehener Gast gewesen, nun wendet sich das Blatt?

„Wir haben am offenen Herzen des Rechtsstaats, der Demokratie operiert“, ereiferte sich Prantl. „Mein Fazit nach drei Jahren Corona: Mir war dieser Staat nie so fremd wie in dieser Zeit. Er war unbarmherzig und manchmal unheimlich. Das gilt für Exekutive, Legislative und Judikative. Wir hatten eine Verwaltung, die mit Reglementen sondergleichen die Bürger mit Alltagsregeln überzogen hat, die teils richtig und zum großen Teil falsch waren in einer Rigidität …“ – der Jurist hätte mit seiner Anklage wohl die ganze Sendung bestreiten können, wenn nicht die anderen Gäste auch noch so viel dazu hätten sagen wollen, ebenso der Gastgeber. Man überbot sich mit Kritik, die der Gesundheitsminister in einigen Punkten zu entkräften versuchte, in anderen durchaus einräumte, etwa bei den Schulschließungen. Diese seien überzogen gewesen.

Dazu muss man wissen: Heribert Prantl war von Anfang an strenger Kritiker der Maßnahmen, hatte sich zu Beginn der Pandemie oft damit zu Wort gemeldet und auf die Einhaltung der Grundrechte gepocht, war aber dann kaum noch zu Lanz oder ähnlich reichweitenstarken Sendungen eingeladen worden.

Agnes Genewein ist jene Ärztin einer Hannoveraner Kinderklinik, die Lauterbach in Brandbriefen empfohlen hat, zur Verbesserung der Lage in der desolaten Kindermedizin Ärzte und Pfleger für Erwachsene aushilfsweise in der Pädiatrie einzusetzen, wie in der Sendung deutlich wird, weil Lauterbach erzählt, er habe ihre Empfehlung umgesetzt. Interessant zu beobachten, auf welche Weise der Gesundheitsminister offenbar seine Entscheidungen trifft, denn Genewein sagt selbst in der Sendung etwas zerknirscht, das sei eine Bitte „aus der Not heraus“ gewesen. Die Kindermedizin unterscheide sich schließlich deutlich von der für Erwachsene.

Aber das ist nur ein Nebenschauplatz an diesem Abend, ein Hauptaugenmerk lag in der Tat darauf, wie Lanz selbst sich, gestärkt durch seine weiteren Gäste, nun an Lauterbach abarbeitete. Unter anderem durch einen Tweet zu Schweden: Eingespielt wird der Schnipsel eines Interviews, das Lanz selbst im Dezember 2020 mit Nils Anders Tegnell geführt hat, der bis 2022 Staatsepidemiologe der schwedischen Behörde für öffentliche Gesundheit war.

Lanz fragt ihn: „Befürchten sie nicht manchmal eines Tages für die Todesopfer insbesondere in Altenheimen verantwortlich gemacht zu werden?“

Tegnell antwortet mit einer Gegenfrage: „Werden Leute dafür verantwortlich gemacht, dass sie ein ganzes Land in den Lockdown schicken, enorme wirtschaftliche Verluste verursachen und verhindern, dass Kinder ihre Schulausbildung erhalten?“

Aus heutiger Sicht könnte man in diesem Punkt durchaus sagen: Aus damaliger Sicht war das strittig. Interessant ist nun aber, dass Lauterbach damals am selben Tag Folgendes twitterte:

„Schweden zeigt, wie verheerend falsche wissenschaftliche Beratung in der Corona-Politik sein kann. Tegnell lag fast immer falsch. Und das sehr selbstbewusst. Erstaunlich, dass er noch im Amt ist. Einen ehrenvollen Rücktritt hätte ihm niemand vorgeworfen.“

Heute könnte andersherum Tegnell exakt denselben Tweet über Lauterbach verbreiten.

Vor allem da Lanz im Anschluss noch das Narrativ entkräftete, Schweden sei mit viel mehr Toten durch die Pandemie gekommen, denn vergleicht man die Populationen, sind Schweden und Deutschland fast gleichauf.

Auch die Frage nach den beratenden Wissenschaftlern und welche die richtigen sind oder waren, müsste Lauterbach heute wohl anders beantworten, schließlich hat er gerade erst eingeräumt, die deutsche Regierung sei wissenschaftlich teils falsch beraten worden. Bei Lanz verkündete er nun mehrfach stolz, er selbst habe schließlich Hendrik Streeck in den Expertenrat berufen, mit dem er sich nicht immer einig gewesen sei.

In Sachen Maßnahmen war sich die Runde am Ende jedenfalls einig, inklusive Gesundheitsminister: Vieles sei unnötig „überreizt“ worden. Bleibt die Frage: Wann wird bei Lanz in dieser Breite über die unerwünschten Impfnebenwirkungen gesprochen?

Stattdessen dominierte das Thema übersteigerte Angst und Hysterisierung in der Pandemie, festgemacht an Lauterbach. Prantl sagte wörtlich: „Bei der nächsten Pandemie würde ich mir weniger Lauterbach wünschen und mehr Süßmuth.“ Rita Süßmuth (SPD) hatte in den 1980er-Jahren als Familien- und Gesundheitsministerin unter anderem das HI-Virus öffentlich zu managen. Ihr sei es dabei gelungen, weitaus weniger Panik in der Bevölkerung zu verbreiten.