Mancher erinnert sich vielleicht an den alten TV-Sketch des Komödianten Otto Waalkes von 1977: Der Forscher Robert Koch starrt angestrengt durchs Mikroskop, weil er unbedingt das Tuberkulose-Bakterium finden will. Und als er es endlich gefunden hat, springt unter dem Mikroskop ein Typ in gelbem Kapuzenpulli umher und ruft: „Hallo, Robi! Ej, Jungs, Robi ist da, er hat uns entdeckt!“