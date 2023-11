In den USA muss man als Arzt im Flugzeug nicht aufstehen, wenn einer gesucht wird. Einem Freund wurde es sogar abgeraten. Man könne dann sogar verklagt werden, meinten seine Kollegen.



Als mein Freund Peter und ich aus Mexiko nach Chicago flogen und die Durchsage hörten, ob hier ein Arzt an Bord sei, wussten wir das nicht. Peter, Medizinstudent wie ich, promoviert in den USA, wir hatten Urlaub in Mexiko gemacht. Wir saßen ganz hinten. Als die Stewardess bei uns ankam und immer noch kein Arzt aufgestanden war, meldeten wir uns.

Der Vorhang zum Eingangsbereich war zugezogen. Dahinter saß eine sehr dicke Frau in einem Rollstuhl, einen Sauerstoffschlauch in der Nase, die Augen geschlossen. Ihre Tochter sagte aufgeregt, dass es ihrer Mutter nicht gut gehe. Mitten im Satz schaute sie uns an. „Seid ihr überhaupt Ärzte?“

Bewusstlos, lungenkrank, stark übergewichtig

Wir sagten, dass wir Studenten seien und ihrer Mutter helfen wollten. Sie wurde ruhiger. Ihre Mutter habe eine chronische Lungenerkrankung, sagte sie. Peter prüfte den Schlauch, der zum Sauerstoffgerät führte. Es leuchtete Rot und war kochend heiß. Overheated.



„Peter, wir müssen sie reanimieren! Sie hat keinen Puls. Sie atmet nicht!“, sagte ich. Kurz zögerten wir. Eine bewusstlose, lungenkranke, sehr übergewichtige Patientin auf den Rücken zu legen, kam uns gefährlich vor. „Kann ich euch was bringen?“, fragte ein Flugbegleiter.

„Einen Defibrillator“, sagte Peter. Während die Männer die schwere Frau aus dem Rollstuhl hoben, packte ich den Defi aus. Er war klein, der Ton leise, die Sprache Spanisch. Peter begann mit der Herzdruckmassage. Wir klebten die Elektroden auf die Haut. Keine Herzaktion. Weiter drücken. Nichts.



„Wir müssen ihr Adrenalin geben“, sagte ich und löste Peter ab. Er riss den Notfallkoffer auf. Die Motoren dröhnten, die Maschine wackelte. Die Tochter der Frau wurde auf ihren Platz geschickt. Der Steward übernahm das Drücken. Wir konnten keinen Zugang mehr für das Adrenalin legen, die Venen waren kaum noch sichtbar. „Wir müssen es ihr intraossär geben“, sagte ich, in den Knochen spritzen.

„Wir haben keinen Intraossären-Bohrer“, sagte Peter. – „Dann ramm’ die Nadel in das Schienbein“, sagte ich. – „Schau dir diese Nadel an, die wird brechen“, sagte Peter.



Ich schaute zum Steward, der mit seinem sanften Druck keineswegs durch die Fettschicht das Herz erreichte und sagte: „Ich kann weitermachen.“ Peter las auf dem Adrenalin-Fläschchen, dass man es auch in den Muskel spritzen konnte. Die Frau übergab sich. Wir fanden keinen Beatmungsbeutel. „Kann ich euch helfen?“, fragte der Steward immer wieder.



Wir wurden ein richtiges Team, wir drei. Drücken, Adrenalin, Herzaktivität prüfen. Peter und ich trafen Entscheidungen, die wir nie zuvor getroffen hatten, übernahmen Verantwortung, für die wir eigentlich noch nicht bereit waren.

Notlandung in Dallas

Nach einer halben Stunde – die Notlandung in Dallas war schon angekündigt – fragte ich mich, wann man eigentlich mit der Herzdruckmassage aufhört. Schaut man nach Todeszeichen? Später erfuhren wir, dass für tot erklärte Personen in einen Sack gesteckt und auf den ihnen zugewiesenen Platz zurückgesetzt werden. „Das kann man doch dem Sitznachbarn nicht antun“, sagte eine Freundin zu mir. „Es sei denn der Sitznachbar ist der Arzt, der nicht aufgestanden ist“, sagte ich.



In Dallas übergaben wir die Frau an ein Notfallteam. Peter machte es kurz und professionell. Sie wurde noch eine Viertelstunde weiter reanimiert und dann für tot erklärt. Die Polizei befragte uns und schrieb unsere Namen auf. Der Steward schenkte uns ein Bier. Verklagt wurden wir nicht.

