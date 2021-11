Berlin - Das ist wieder mal ein echter Spahn. Wie der immer noch geschäftsführende Gesundheitsminister nun die dritte Impfung an Mann und Frau bringen möchte. Zur Verwunderung der Ärzteschaft.

Diese hat sich am Wochenende gegen Spahns Empfehlung vom Freitag ausgesprochen, die Booster-Impfung für alle anzubieten. „Wir sind verärgert, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Erwartungen schürt, Boosterimpfungen seien für alle möglich“, hieß es vom Hausärzteverband, denn das sei nicht der Fall. Die Hausärzte folgen stattdessen der Empfehlung der Ständigen Impfkommission: Drittimpfungen nur für über 70-Jährige, Immungeschwächte und Pflegepersonal sechs Monate nach der zweiten Impfung sowie wenige andere Ausnahmen, unter anderem Spahn selbst - also keinesfalls für alle.

„Für die Notwendigkeit von Auffrischimpfungen für Menschen jeglichen Alters gibt es bisher keine ausreichende wissenschaftliche Evidenz“, sagte Ärztepräsident Klaus Reinhardt. Spahns Aufforderung wecke nicht nur Begehrlichkeiten, die nicht zu erfüllen seien, sondern auch erhöhten Aufklärungsbedarf in den Praxen - die ohnehin um diese Jahreszeit und mit steigenden Inzidenzen genug zu tun haben. Und bisweilen nicht mal dazu kommen, die vulnerabelsten Gruppen durchzuimpfen.

Der Gesundheitsminister reagierte auf die Kritik mit der Forderung nach noch mehr Tempo. Ein Bund-Länder-Gipfel zum Boostern müsse her, schließlich habe Israel mit der Auffrischung gute Erfahrungen gemacht. Und in der Tat: Die Inzidenzen steigen, die vierte Welle ist längst da. In den Altenheimen sterben wieder Menschen an Covid-19.

Doch leider kommt letztere Erkenntnis wieder einmal zu spät. Der Herbst ist längst da, der Winter steht vor der Tür. Nach den Erfahrungen von 2020 hätte man die vierte Welle deutlich besser vorbereiten müssen. Und nicht stattdessen erst die Gratis-Tests abschaffen und dann auch noch das Ende der pandemischen Notlage ausrufen dürfen. Beides waren deutliche Zeichen des Gesundheitsministers an die Bevölkerung, dass Corona nicht mehr so wichtig sei wie im vergangenen Jahr, dass sich alles nun beruhigt habe.

Nun plötzlich unter dem Eindruck der lange erwarteten und jetzt zuverlässig steigenden hohen Inzidenzen panisch die Drittimpfung für alle durchdrücken zu wollen, ist genau die Art von Politik, vor der wiederum die Ärzteschaft auf dem Deutschen Ärztetag am Montag eindringlich warnte: Das „Heute-so-und-morgen-so der Politik“ habe das Vertrauen der Bevölkerung in die Pandemiepolitik verspielt und mit dafür gesorgt, „dass wir heute eine Impfquote haben, die uns nicht vor der vierten Welle schützt“, so Erik Bodendieck vom Vorstand der Bundesärztekammer.

Damit meinte er zwar die Regierung in Sachsen, wo die Impfquote besonders niedrig ist. Doch seine Kritik an der Politik lässt sich durchaus auf die Bundespolitik und auf Spahn übertragen. Der nun auch wieder die Impfzentren zum Boostern öffnen lassen will - nachdem sie bundesweit vor einem Monat erst geschlossen wurden.