Hilft die Mittelmeer-Diät gegen schmerzende Gelenke?

Bestimmt würde es auch helfen, am Mittelmeer zu wohnen. Jeden zweiten Tag ein bisschen schwimmen gehen oder zumindest Wassertreten in den Wellen. Viel Sonne und frische Meeresluft genießen und damit über die Haut ordentliche Vitamin-D-Spiegel produzieren und über die Lunge die Zellen mit viel Sauerstoff fluten. Die Wärme täte den schmerzenden Knochen gut. Und überhaupt, tagsüber ein bisschen Müßiggang und am Abend gesellige Runden mit etwas Wein bei lauer Luft – wer würde sich da nicht besser fühlen?

So stellt man es sich zumindest vor, das Leben am Mittelmeer, weil man es so aus dem Urlaub kennt. Einige Aspekte dieses Lebensgefühls sollten sich auch hierzulande Menschen in ihren Alltag holen, zumindest wenn sie Rheuma haben, wünscht sich die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie (DGRh). Und zwar in Form der Mittelmeer-Diät.

Mediterrane Ernährung wird auch bei anderen Krankheiten empfohlen

Viel Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte, eher wenig Fisch und Geflügel und noch weniger rotes Fleisch – das seien die wichtigsten Kennzeichen der sogenannten mediterranen Ernährung. Typisch für diese Ernährungsweise sind außerdem der häufige Verzehr von Nüssen und (Vollkorn-)Getreide (Pasta!) und der weitgehende Verzicht auf tierische Fette wie Butter (stattdessen: Olivenöl!) sowie auf weißen Zucker oder Glukose-Fruktose-Sirup. „Mit leichten Variationen gelten diese Prinzipien in allen Ländern des Mittelmeerraumes“, sagt Gernot Keyßer, der Sprecher der DGRh-Kommission Komplementäre Heilverfahren und Ernährung, die die aktuellen Empfehlungen erarbeitet hat. Keyßer ist Internist und Professor an der Unklinik Halle, wo er die Rheumatologie leitet.

Die Kommission hat geprüft, ob es aus wissenschaftlicher Sicht eine Ernährungsweise gibt, die bei entzündlich-rheumatischen Erkrankungen hilft. Und ob es umgekehrt Nahrungsmittel gibt, die Rheuma-Erkrankte besser nicht zu sich nehmen sollten. Empfehlungen dazu findet man ohne Ende in Büchern und im Netz. Aber welche davon halten wissenschaftlichen Überlegungen stand, wofür gibt es konkrete Belege?

Der Nutzen von Ernährungsinterventionen gelte in Fachkreisen immer noch als umstritten, so die DGRh. Deshalb haben Experten der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie diverse Studien ausgewertet, um daraus wissenschaftlich fundierte Empfehlungen abzuleiten. Ihr Ergebnis lautet: Die überzeugendsten Belege gibt es für den Nutzen einer mediterranen Ernährung.

Das gilt im Übrigen auch für andere sogenannte zivilisatorische Erkrankungen. Es sei inzwischen gesichert, dass die mediterrane Ernährung die Gefahr von Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall, von Stoffwechselleiden wie Adipositas und Typ-2-Diabetes sowie von Darmkrebs verringert.

Senkung des Risikos für Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Auch der Verlauf entzündlich-rheumatischer Erkrankungen scheint durch die mediterrane Ernährung positiv beeinflusst zu werden. Die wissenschaftlichen Veröffentlichungen dazu beziehen sich laut DGRh allerdings nur auf wenige Krankheitstypen. So verbesserten sich etwa die Symptome einer rheumatoiden Arthritis leicht, ebenso profitierten Patienten mit Psoriasis (Schuppenflechte) oder einem Systemischen Lupus Erythematodes (SLE) jeweils geringfügig von der Ernährungsumstellung. „Die Effekte sind nicht groß“, räumt Keyßer ein. Allerdings beträfen sie nicht nur objektiv messbare Parameter, sondern auch das subjektive Befinden der Patienten.

„Als flankierende Maßnahme zur antirheumatischen Basistherapie möchten wir die mediterrane Ernährung daher allen Rheuma-Betroffenen sehr ans Herz legen“, sagt Gernot Keyßer. Das gelte umso mehr, als die Patienten dadurch auch von der bekannten Senkung des Risikos für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes profitierten.

Die Effekte einer mediterranen Ernährung werden hauptsächlich der Vermeidung tierischer Fette zugeschrieben, die entzündungsfördernde Bestandteile wie Arachidonsäure und gesättigte Fettsäuren enthalten, sowie der vermehrten Aufnahme entzündungshemmender Omega-3-Fettsäuren aus pflanzlichen Ölen, Fisch, Nüssen und Algen. „Diesem Muster folgen auch sogenannte antiinflammatorische Diäten“, erklärt Keyßer. Auch für solche Diäten sichtete die Kommission die verfügbare Evidenz, ebenso wie für Fastenkuren oder ketogene Ernährung. Die Zahl klinisch kontrollierter und randomisierter Studien in diesem Bereich sei noch immer überschaubar, so die Experten. Außerdem sei ihre Aussagekraft oft durch eine kurze Beobachtungszeit oder eine geringe Teilnehmerzahl limitiert.

Zudem stamme ein großer Teil dieser Studien aus den Jahren vor der Einführung hochwirksamer Biologika in der Rheumatherapie, sodass ein möglicher Ernährungseffekt heute nur noch schwer abgeschätzt werden könne. Hier stützen sich die Empfehlungen der Kommission daher hauptsächlich auf positive Erfahrungen, die in der Klinik etwa mit dem Heilfasten gemacht werden, oder auf günstige Effekte, die in Studien zu anderen Erkrankungen beobachtet wurden.

Ernährung soll Medikamente nicht ersetzen

Prinzipiell sollten Ernährungsumstellungen daher immer mit dem eigenen Arzt besprochen und bei Bedarf auch von geschultem Personal begleitet werden. „Nicht jede Ernährungsintervention ist für jeden Patienten gleichermaßen geeignet“, sagt etwa Christof Specker als Präsident der DGRh. Er ist Professor und Leiter der Klinik für Rheumatologie in Essen. Als solcher weist er darauf hin, dass etwa bei einem akuten Rheumaschub oder auch bei Untergewicht nicht gefastet werden sollte.

Insgesamt könnten, so beide Professoren, über die Ernährung nur unterstützende Effekte erzielt werden. Eine medikamentöse Therapie könne damit auf keinen Fall ersetzt werden.

Doch wie kann es sein, dass es auch in Mittelmeerländern Rheuma gibt, sowie sämtliche Krankheiten, die durch die Mittelmeerkost doch angeblich verhindert oder zumindest verbessert werden könnten?

Das liegt unter anderem an der Definition von mediterraner Ernährung. Die meisten Studien beziehen sich dabei auf eine Ernährungsweise, die vor den 1960er-Jahren im Mittelmeerraum praktiziert wurde. Diese basierte auf viel Gemüse und Hülsenfrüchten, Vollkorn-Getreideprodukten, Olivenöl, moderatem Fischverzehr und einer geringen Menge an Milchprodukten, Wein und vor allem Fleisch. Diese Ernährungsweise wurde jahrzehntelang intensiv erforscht und in dieser Zeit entwickelte sich auch ihre Definition weiter.

Menschen in Mittelmeerländern essen kaum noch mediterran

Grundsätzlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, mediterrane Ernährung zu definieren. Man kann sich dabei auf die Ernährung beziehen, die aktuell in den Mittelmeerländern herrscht – oder auf das festgelegte Idealbild einer gesunden Ernährungsweise. Seit etwa 20 Jahren wird in der Forschung vermehrt mit dem Idealmodell gearbeitet.

Dieses teilt Lebensmittel in Gruppen ein und bewertet mittels Punktesystem, wie viele dieser Lebensmittel täglich konsumiert werden. Abschließend wird berechnet, wie streng Studienteilnehmer dieser Idealdefinition folgten.

Eine Studie, die untersuchte, wie die mediterrane Ernährung im wissenschaftlichen Kontext definiert ist, sah zwischen den Definitionen folgende Gemeinsamkeiten: drei bis neun Portionen Gemüse täglich, eine halbe bis eine Portion Obst, ein bis 13 Portionen Getreide, bis zu acht Portionen Olivenöl. 37 Prozent der täglich zugeführten Nahrungsenergie kommen dabei aus Fett, 18 Prozent aus einfach ungesättigten Fetten, neun Prozent aus gesättigten. Täglich werden etwa 33 Gramm Ballaststoffe aufgenommen. Fleisch und Milchprodukte werden moderat, Eier und Süßigkeiten nur selten gegessen.

Die tatsächlichen Essgewohnheiten der Menschen in den Mittelmeerländern weichen von dieser als gesund identifizierten Ernährungsweise allerdings immer weiter ab.

Etwa zwei Millionen Rheuma-Erkrankte, darunter auch Kinder

Von Rheuma betroffen sind etwa zwei Prozent der erwachsenen Bevölkerung. Hierzulande wird die Zahl der Erkrankten auf 1,5 bis zwei Millionen geschätzt, Frauen sind dreimal so häufig betroffen wie Männer. An der rheumatoiden Arthritis erkranken Menschen aller Altersgruppen. Häufig tritt sie im Alter zwischen 35 und 45 Jahren auf.

Kinder können auch betroffen sein, der Fachbegriff lautet dann juvenile idiopathische Arthritis. In Deutschland gibt es rund 14.000 dieser kleinen Patienten. Die Krankheitshäufigkeit nimmt allerdings mit steigendem Alter zu. Der Gipfel der Neuerkrankungsrate liegt bei Frauen zwischen 55 und 64 Jahren, bei Männern zwischen 65 und 75 Jahren.

Die Ursachen der Erkrankung sind bislang weitgehend ungeklärt. Angenommen wird ein autoimmunes Geschehen, bei dem körpereigene Substanzen von Zellen des Immunsystems angegriffen werden, zum Beispiel der Gelenkknorpel. Dabei wird unterschieden zwischen dem Auslöser der störenden Immunreaktion und weiteren Faktoren, die diese Reaktion im Immunsystem etablieren und aufrechterhalten.

Krankheitsauslösend könnten auch Viren und Bakterien sein, in letzter Zeit wird wissenschaftlich ein Zusammenhang mit Paradontitis diskutiert, also mit chronischer Zahnfleischentzündung. Früher wurde Rheuma als psychosomatisch angesehen, diese These ist längst verworfen.

Ein Viertel der Deutschen hat „Rücken“ und Probleme mit Bewegungsapparat

Nach Auskunft der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie leidet in Deutschland insgesamt etwa ein Viertel der Bevölkerung an Funktionseinschränkungen der Bewegungsorgane. Diese „muskuloskelettalen Erkrankungen“ seien die wichtigste Ursache von anhaltenden Schmerzzuständen und Funktionseinschränkungen.

Etwa zehn Millionen Betroffene hätten allein in Deutschland klinisch manifeste, behandlungsbedürftige chronische Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates. Knapp sieben Millionen Menschen haben schwere chronische Rückenschmerzen.

Das Lebenszeitrisiko für eine entzündlich-rheumatische Erkrankung wird nach Daten aus den USA auf rund acht Prozent für Frauen und fünf Prozent für Männer geschätzt. Dieser Begriff aus der Epidemiologie bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, im Laufe einer üblichen Lebensspanne eine bestimmte Krankheit zu bekommen.