Berlin - Die Bilanz ist verheerend: mindestens 184 Todesopfer, ähnlich viele Vermisste, zerstörte Ortschaften, Straßen und Bahnlinien. In den von jüngsten Überflutungen in Deutschland betroffenen Regionen sieht es aus wie in einem Erdbebengebiet. Die Bewältigung und der Wiederaufbau werden lange dauern. Doch solche Ereignisse könnten schon bald wieder eintreten – an anderen Orten. Deutschland ist auf Hochwasser dieser Art nicht ausreichend vorbereitet, sagt Reinhard Hinkelmann, Professor für Wasserwirtschaft und Hydrosystemmodellierung an der Technischen Universität (TU) Berlin.

Berliner Zeitung: Herr Professor Hinkelmann, Hochwasser hat es schon immer gegeben. Wir erinnern an das Oder-Hochwasser von 1997 oder die Elbe-Hochwasser von 2002 und 2013. Was ist jetzt anders?