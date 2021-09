Kopenhagen - Weit über Tausend Delfine sind Medienberichten und Umweltschützern zufolge auf den Färöer-Inseln in einen Fjord getrieben und getötet worden. Nach Angaben des färöischen Rundfunksenders KVF wurden mehr 1428 Tiere am Sonntagabend im Skálafjord erlegt. Die Umweltschutzorganisation Sea Shepherd veröffentlichte am Dienstag ein langes Video auf Facebook, auf dem zu sehen ist, wie Männer die Tiere aus blutrotem Wasser an einen Strand zogen. Die Organisation sprach von der größten Herde Meeressäuger, die auf den Färöer-Inseln jemals bei einer einzigen Aktion getötet worden sei.

„Die Waljagd ist ein dramatischer Anblick für Menschen“