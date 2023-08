Hustensaft und Antibiotika für Kinder: Wird im Herbst Medizin wieder zu knapp?

„Wir werden die Preisgestaltung von Kinderarzneien radikal ändern“, hieß es vergangenen Winter von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), als es zu schweren Engpässen bei der Auslieferung von Medikamenten für Kinder gekommen war. Vor allem Hustenmittel, Fiebersaft und Antibiotika waren kaum noch zu bekommen – mitten in der Grippesaison. Viel hat sich seitdem allerdings noch nicht getan, und die nächste Grippesaison steht vor der Tür.

Lauterbach dringt deshalb nun auf Vorkehrungen gegen mögliche neue Engpässe bei Kindermedikamenten. Nach derzeitiger Einschätzung könnte im kommenden Herbst und Winter für wichtige Antibiotika und weitere relevante Arzneimittel für Kinder wieder „eine angespannte Versorgungssituation“ entstehen, heißt es in einem Brief an den Verband des Pharmagroßhandels, über den zuerst die Mediengruppe Bayern (Donnerstag) berichtete. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte habe eine „Dringlichkeitsliste“ mit Kinderarzneimitteln mit höchster Priorität erstellt. Lauterbach bat nun darum, Beschaffung und Lagerhaltung dieser Mittel zu intensivieren.

Um Engpässe bei Medikamenten vor allem für Kinder zuverlässiger abzuwenden, war im Juli zwar ein Gesetz beschlossen worden. Es macht als Sicherheitspuffer Vorräte von mehreren Monatsmengen für viel genutzte Arzneimittel zur Pflicht. Preisregeln sollen gelockert werden, um Lieferungen nach Deutschland für Hersteller lohnender zu machen. Das Gesetz brauche aber Zeit, um zu wirken, sagte Lauterbach der Mediengruppe Bayern. Um kurzfristig Engpässen vorzubeugen, solle der Großhandel deshalb wichtige Medikamente für Kinder schon jetzt bevorraten. „In dieser Erkältungs- und Grippesaison sollen besorgte Eltern nicht erneut vor leeren Apothekenregalen stehen.“

Währenddessen warnen Notfallmediziner erneut vor Engpässen in der medizinischen Versorgung von Kindern für Herbst und Winter. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) rechne mit Personalengpässen auf vielen Kinder-Intensivstationen, sagte Präsident Florian Hoffmann der Apotheken Umschau am Dienstag: „Ich befürchte, dass es uns mindestens wieder genauso zerlegen wird wie im vergangenen Jahr.“

„Was wir gerade erleben, ist das Ergebnis des jahrzehntelangen zu Tode Sparens der Kindermedizin“, kritisiert er. Viele Kliniken würden weiterhin tief in einer Krise stecken. „Entgegen den Versprechungen des Gesundheitsministers ist die Kindermedizin nicht aus dem System der Fallpauschalen genommen worden und wird auch nicht ‚erlösneutral‘ finanziert, sondern ist weiterhin meist hochdefizitär“, so Hoffmann. Auch in den Diskussionen über die Krankenhausreform sei die Kindermedizin gar nicht berücksichtigt worden.

Die von der Bundesregierung zugesagten Hilfen für die Kindermedizin seien bislang kaum in den Kliniken angekommen, beklagt die Divi. Lauterbach hatte im vergangenen Winter 300 Millionen Euro Soforthilfe für die stationäre Versorgung von Kindern und Jugendlichen auf den Weg gebracht. Die Politik habe es nur leider versäumt, das Geld mit einem klaren Verwendungszweck zu versehen, so Hoffmann. „Deshalb dürfte es oftmals allein dazu gedient haben, das vorhandene Defizit ein wenig zu mindern.“