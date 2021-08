Berlin - Brauchen von Covid-19-Genesene doch eine zweite Impfdosis zum Schutz vor Corona-Varianten? Das zumindest legt eine kürzlich im Science Translational veröffentlichte Studie nahe. Die Forschenden schreiben, dass die zweite Dosis eines mRNA-Impfstoffs die Antikörperantwort von Genesenen weiter verstärkt und die Schutzwirkung gegen die Varianten Beta, die früher als die südafrikanische, sowie Gamma, die als die brasilianische Variante bezeichnet wurde, verbessert habe. Die derzeit in Deutschland dominierende Delta-Mutante wurde in der Studie nicht untersucht.

Seit April 2020 werden im Rahmen der britischen PANTHER-Studie („Pandemic Tracking of Healthcare workers“) 45 Angestellte aus zwei Kliniken in Birmingham begleitet, die wegen ihres Berufs im Gesundheitswesen zur einer der ersten Gruppen gehörten, die mit dem Mittel von Biontech/Pfizer geimpft wurden, wie das Ärzteblatt zusammenfasst. Wegen der wenigen Teilnehmer ist die Studie nur bedingt aussagekräftig.

20 der 45 Angestellten waren bereits vor der Impfung an Corona erkrankt. Alle Probandinnen und Probanden erhielten zwei Impfdosen. Das Ergebnis: Die Immunantwort gegen die beiden Varianten Beta und Gamma fiel nach der ersten Dosis in beiden Gruppen schwach aus – es wurden nur geringe Titer von neutralisierenden Antikörpern erreicht – so weit, so bekannt. Die zweite Dosis verstärkte die Antikörperreaktion deutlich, schreibt das Ärzteblatt. Der Immunschutz habe ein Niveau wie gegen den ursprünglichen Sars-CoV-2-Stamm Alpha erreicht. Die Forschenden von der Nottingham Universität vermuten, dass die zweite Dosis die Breite des Antikörperschutzes vergrößert und Genesene deshalb beide Dosierungen benötigen, um sich vor einer Infektion mit den besorgniserregenden Varianten oder zumindest vor einem schweren Corona-Verlauf zu schützen. Das Ärzteblatt betont, dass die Analyse auf Labortests beruhe und allein auf die Antikörperantwort beschränkt sei. Dagegen werde die Reaktion der zellulären Immunabwehr, die die Produktion von Antikörpern unterstützt und infizierte Zellen beseitigt, nicht untersucht.

Stiko: Impfung bereits vier Wochen nach durchgestandener Infektion

Der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie (DGfI), Carsten Watzl, erklärte mehrfach, dass eine zweite Impfung für von einer Corona-Infektion Genesene unnötig sei – „verschwendet, weil sie den Antikörperspiegel im Blut nicht mehr merklich nach oben verändert“, sagte er. Auch aus der aktuellsten Empfehlung für die Covid-19-Schutzimpfung der Ständigen Impfkommission (Stiko) geht hervor, dass für immungesunde Personen, die eine labordiagnostisch bestätigte Sars-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, eine einzelne Impfstoffdosis ausreiche, da sich dadurch bereits hohe Antikörperkonzentrationen erzielen lassen, die durch eine zweite Impfstoffdosis nicht weiter gesteigert werden könnten. Das gelte auch, wenn der Infektionszeitpunkt länger zurückliegt. Zu diesem Ergebnis kommen ebenfalls Forschende von der Rush Universität in Chicago. Sie schreiben in der JAMA Network Open veröffentlichten Studie, dass Covid-19-Genesene, die nur eine Dosis verabreicht bekamen, mehr virusbekämpfende Immunzellen entwickeln würden, als all jene Menschen, die sich nicht angesteckt und zweimal geimpft wurden.

Was auch für die Effektivität einer einmaligen Booster-Impfung spricht: Dass genesene Personen signifikant häufiger und ausgeprägter mit systemischen Reaktionen – wie Abgeschlagenheit oder Kopfschmerzen – auf die Erstimpfung reagieren im Vergleich zu Nicht-Infizierten, wie es in einer Preprint-Studie heißt. Dies unterstütze die Hypothese, dass die Erstimpfung von genesenen Personen wie eine Booster-Impfung wirkt, fasst die Stiko zusammen. Die Ergebnisse beziehen sich allerdings auf immungesunde Menschen. In Kürze soll entschieden werden, ob bei Personen mit eingeschränkter Immunfunktion eine vollständige Impfserie – also mit einer zweiten Dosis – verabreicht werden sollte. Dies hängt maßgeblich von Art und Ausprägung der Immundefizienz ab, so die Kommission weiter.

Einige, die die Krankheit durchgemacht haben, so Watzl, zeigten Antikörperspiegel wie Geimpfte und „haben wahrscheinlich auch einen vergleichbaren Schutz“. Aber es komme auch vor, dass Genesene keine nachweisbaren Antikörper haben. Trotzdem könnten sie durch T-Zellen – also Gedächtniszellen – vor einer schwer verlaufenden Corona-Infektion geschützt sein. Gesichert wird diese Wahrscheinlichkeit durch eine einmalige Booster-Impfung – die Stiko empfiehlt diese schon ab vier Wochen nach Abklingen der Symptome, wenn beispielsweise eine Exposition gegenüber künftigen Virusvarianten gegeben ist, gegen die eine durchgemachte Sars-CoV-2-Infektion keinen ausreichenden Schutz mehr vermittele.

Genesene, die sich impfen lassen, haben „hybride Immunität“

Der US-Virologe Shane Crotty vom kalifornischen La Jolla Institute for Immunology sagte der Nachrichtenagentur AP, dass geimpfte Genesene Antikörper herstellen können, die alle Arten von Varianten erkennen – selbst wenn sie diesen nie ausgesetzt waren. Er spricht von einer „hybriden Immunität“ und empfiehlt in jedem Fall allen Menschen, die eine Erkrankung durchgestanden haben, sich impfen zu lassen. Die Gesundheitsbehörden in Kentucky fanden indes heraus, dass Menschen, die sich nach einer Corona-Infektion nicht haben impfen lassen, ein 2,34-fach erhöhtes Risiko haben, sich ein zweites Mal anzustecken.

Bei Genesenen können nach Angaben des Robert-Koch-Instituts alle zugelassenen Impfstoffe verwendet werden. Welcher Impfstoff den besten Booster-Effekt bietet, ist noch nicht wissenschaftlich geklärt. Vergleichbare Studien dazu gebe es nicht, so der DGfI-Vizepräsident Reinhold Förster. Dennoch sind mRNA-Impfstoffe für Genesene womöglich etwas besser: „Man sieht, dass eine zweite Impfung mit einem mRNA-Impfstoff bei bereits Geimpften einen deutlich besseren Immunisierungsboost gibt als eine zweite Impfung mit einem Vektorimpfstoff. Von daher könnte man davon ausgehen, dass mRNA-Impfstoffe auch bei Genesenen eine stärkere Schutzwirkung bringen als Vektorimpfstoffe“, sagte er.

Digitaler Impfnachweis auch ohne Genesenenzertifikat

Allgemein gilt: Vor dem Impftermin muss eine Infektion nicht labordiagnostisch ausgeschlossen werden. Denn bei einer asymptomatischen oder unbemerkt durchgemachten Infektion ist eine Impfung nicht schädlich.

Nach Angaben des Vorsitzenden des Deutschen Apothekerverbandes, Thomas Dittrich, gibt es bundesweit etwa 3,7 Millionen Einwohner, die nach einer Infektion als genesen gelten und zwischenzeitlich geimpft worden seien, wie die Tagesschau berichtet. Sie können seit Juli einen digitalen Impfnachweis nach einmaliger Impfung auch dann erhalten, wenn die Corona-Erkrankung mehr als sechs Monate her ist und deswegen kein sogenanntes Genesenenzertifikat mehr ausgestellt werden kann, so die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Als Beleg genügen fortan der Ausweis mit Foto, ein positiver PCR-Test (der eben länger als sechs Monate zurückliegen kann) und der Eintrag im gelben Impfbuch. Wer sein Testergebnis nicht mehr hat, könne das erneut bei der durchführenden Stelle anfordern, schreibt das Bundesgesundheitsministerium.